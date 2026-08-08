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Primer Consejo de Ministros de De la Espriella será en La Guajira el 13 de agosto

Mauricio Gómez Amín anunció que el gabinete se trasladará al departamento para revisar necesidades sociales, económicas y de infraestructura

Abelardo De La Espriella saluda junto al presidente del Senado, Honorio Henríquez, tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González
Abelardo De La Espriella saluda junto al presidente del Senado, Honorio Henríquez, tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González
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El primer gran movimiento regional del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene fecha y lugar. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció que el próximo jueves 13 de agosto se realizará un Consejo de Ministros en La Guajira, con el propósito de trasladar la agenda del Ejecutivo a uno de los departamentos con mayores desafíos sociales, económicos y de infraestructura del país.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la reunión hará parte de las primeras actividades del nuevo Gobierno fuera de Bogotá y buscará acercar al gabinete nacional a las comunidades para revisar directamente sus necesidades y definir acciones desde el territorio.

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Gómez Amín aseguró que la instrucción del presidente De la Espriella es comenzar a “solucionar los problemas de la gente”, una frase con la que resumió el sentido de la jornada ministerial. El anuncio se produjo este 7 de agosto, en el arranque del nuevo mandato presidencial y tras la conformación del gabinete que acompañará las principales apuestas de la administración.

Mauricio Gómez Amín, nuevo ministro de turismo - crédito Prensa Senado
Mauricio Gómez Amín, nuevo ministro de turismo - crédito Prensa Senado

La Guajira será el primer escenario regional del gabinete

La realización del Consejo de Ministros en La Guajira pone el foco sobre un departamento que ha sido señalado por sus profundas brechas en materia social, económica y de infraestructura. La intención del Gobierno, según lo planteado por Gómez Amín, es que las discusiones ministeriales no se queden en Bogotá, sino que tengan como referencia las necesidades concretas de las comunidades.

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El traslado de la agenda al territorio también busca que los ministros revisen prioridades con una mirada regional. Durante la jornada, el gabinete deberá evaluar problemáticas identificadas en La Guajira y establecer las primeras acciones que podrían desarrollarse desde el Ejecutivo.

El ministro de Comercio señaló que el encuentro será una oportunidad para articular las decisiones del Gobierno con las dinámicas económicas y productivas de las regiones. Su papel dentro del nuevo gabinete también tiene un peso político particular, pues Gómez Amín fue jefe de debate de De la Espriella durante la campaña presidencial.

La cita del 13 de agosto será observada como una primera señal del estilo de gobierno que quiere imprimir la nueva administración: llevar parte de las discusiones nacionales a los territorios y convertir esos encuentros en espacios para definir compromisos.

Además, permitirá el acceso de organismos como la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), asegurando la atención médica y la provisión de insumos básicos - crédito Camila Díaz/Colprensa
La cita del 13 de agosto será observada como una primera señal del estilo de gobierno que quiere imprimir la nueva administración: llevar parte de las discusiones nacionales a los territorios - crédito Camila Díaz/Colprensa

El Gobierno espera anuncios y compromisos

El Consejo de Ministros reunirá a los integrantes del gabinete para revisar las prioridades de la administración y establecer una hoja inicial de trabajo desde La Guajira. Aunque todavía no se conocen los anuncios específicos que se harán durante la jornada, se espera que estén relacionados con las necesidades planteadas por comunidades y autoridades locales.

La decisión también marca el inicio de una agenda territorial en la que el Ejecutivo buscará mostrar presencia en las regiones desde los primeros días del mandato. En el caso de La Guajira, la reunión tendrá un valor simbólico y político por tratarse de uno de los departamentos que más demanda respuestas del Estado.

Gómez Amín indicó que el Gobierno comenzará a actuar bajo la directriz presidencial de atender los problemas de la población. Esa será la expectativa central del Consejo de Ministros: que la visita no sea solo protocolaria, sino que permita fijar medidas concretas frente a los asuntos que se pongan sobre la mesa.

El encuentro del 13 de agosto será, además, una prueba temprana para el gabinete de De la Espriella. Sus ministros deberán mostrar capacidad de coordinación, lectura territorial y respuesta frente a una región que espera soluciones. La Guajira será así el primer escenario donde el nuevo Gobierno intentará demostrar que su agenda regional empezará desde el terreno y no únicamente desde los despachos oficiales.

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