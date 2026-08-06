Gobierno de Abelardo de la Espriella explica por qué 11 países europeos fueron invitados después a la posesión presidencial

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella aseguró que la convocatoria diplomática para la posesión se realizó bajo criterios institucionales y de protocolo. - crédito REUTERS/Juan David Duque

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La controversia por la ausencia inicial de 11 países europeos en la lista de invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en Santiago de Cali, llevó al Gobierno electo a emitir un comunicado oficial en el que explicó los criterios utilizados para la convocatoria del cuerpo diplomático. Según la Cancillería colombiana, el episodio generó inquietud formal en varias delegaciones extranjeras.

La aclaración se produjo después de que se conociera un memorando interno de la Cancillería colombiana en el que se advertía sobre las inquietudes expresadas por varias delegaciones europeas ante la falta de invitación al acto de transmisión del mando presidencial. Caracol Radio informó que la situación provocó consultas escritas y telefónicas de embajadas afectadas.

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Gobierno electo atribuye la situación a criterios de protocolo

En un comunicado divulgado por la Oficina de Prensa del presidente electo, el equipo de transición sostuvo que el proceso de invitación se adelantó con base en la información oficial suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y siguiendo criterios uniformes de acreditación y protocolo.

De acuerdo con el documento, el criterio inicial contempló únicamente la participación de los embajadores debidamente acreditados ante el Estado colombiano, es decir, aquellos que ya habían presentado sus cartas credenciales.

Sin embargo, durante el proceso de empalme, el Gobierno entrante aseguró que identificó una situación excepcional.

“Durante el proceso de empalme se identificó que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación inusual de trámites pendientes por parte de la administración saliente”, señala el comunicado.

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Según el Gobierno electo, mantener ese criterio buscaba garantizar un tratamiento uniforme entre todas las misiones diplomáticas y evitar excepciones que pudieran interpretarse como preferencias o tratamientos diferenciados.

El Gobierno electo afirmó que la convocatoria del cuerpo diplomático se rigió por criterios uniformes de acreditación y protocolo. - crédito @defensoresco/X

Los 11 países europeos fueron convocados posteriormente

El comunicado precisa que el pasado 4 de agosto, una vez recibida la información consolidada por parte de la Cancillería colombiana, la Dirección General del Protocolo remitió las notas verbales de invitación a los países que inicialmente no figuraban entre los asistentes.

Las invitaciones fueron enviadas a:

Armenia

Estonia

Eslovenia

Eslovaquia

Croacia

Ucrania

Georgia

Serbia

San Marino

Malta

Chipre

Asimismo, indicó que se solicitó a la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar el envío de las respectivas comunicaciones diplomáticas.

El Gobierno electo insistió en que la convocatoria “no responde a preferencias políticas, afinidades ideológicas ni decisiones selectivas”, sino que obedece exclusivamente a criterios institucionales.

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En ese sentido, reiteró que el propósito fue garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a todas las misiones extranjeras, conforme a las normas y prácticas diplomáticas.

Gobierno electo reitera compromiso con la institucionalidad

El Gobierno de Abelardo de la Espriella concluyó su pronunciamiento reiterando su respeto por el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y asegurando que su política exterior estará basada en la institucionalidad.

En el comunicado, el equipo del presidente electo manifestó que las relaciones internacionales serán conducidas con transparencia, reciprocidad y estricto apego a las normas diplomáticas, al tiempo que insistió en que la invitación posterior a los 11 países europeos respondió únicamente a la actualización de la información suministrada durante el proceso de empalme con la Cancillería.

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Un memorando de la Cancillería advirtió sobre las inquietudes diplomáticas generadas por la ausencia inicial de invitaciones. - crédito Cancillería

El pronunciamiento surge tras las advertencias de la Cancillería

La explicación del Gobierno entrante llegó luego de que trascendiera un memorando elaborado por la Dirección de Europa de la Cancillería, en el que se advertía sobre el malestar diplomático generado por la ausencia de invitaciones para esos países.

De acuerdo con ese documento, varias delegaciones realizaron consultas formales, tanto por escrito como por vía telefónica, para conocer las razones por las que no habían sido convocadas a la ceremonia de posesión presidencial.

Entre los países que solicitaron explicaciones figuraban Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Armenia, mientras que la Cancillería también mencionó inquietudes provenientes de Estonia, Georgia, Chipre, Malta, San Marino y Serbia.

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El memorando advertía que la ausencia de una comunicación oficial podría interpretarse como una señal con implicaciones políticas, con eventuales efectos sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y esas naciones.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir calificó la exclusión inicial de los países europeos como un "mensaje desacertado". - crédito Cancillería

Vicecanciller calificó la decisión como un mensaje “desacertado”

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, también expresó preocupación por la situación.

En declaraciones a Caracol Radio, el funcionario afirmó que la exclusión inicial de estos países enviaba un “mensaje desacertado” a la comunidad internacional, especialmente porque la organización del acto de posesión corresponde al Gobierno entrante.

Jaramillo sostuvo que el contexto adquiere mayor relevancia debido a los recientes anuncios del presidente electo relacionados con el cierre de varias embajadas colombianas en el exterior.

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“Yo creo que el mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional es un mensaje desacertado (...) Y esto no se debería entender de forma desconectada a los anuncios de algunos cierres de embajadas”, manifestó el viceministro ante el medio.