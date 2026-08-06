Germán Ávila elogió a Gustavo Petro en su carta de renuncia: “La historia no habría podido escoger a alguien mejor”

Germán Ávila, ministro de Hacienda presentó su renuncia al cargo, que será efectiva a partir del 7 de agosto de 2026. - crédito Banco de la República

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que confirmó que dejará sus funciones a partir del 7 de agosto de 2026. En el documento, además de formalizar su salida del Gobierno, hizo un balance de la administración y dedicó varios apartados a destacar el liderazgo del mandatario.

En la misiva, Ávila señaló que la decisión de renunciar era “inevitable, obligatoria y concluyente” y sostuvo que durante el actual Gobierno se impulsaron transformaciones en materia social y económica. Asimismo, expresó su respaldo al presidente Petro y aseguró que continuará acompañando las causas que, según afirmó, representan al pueblo colombiano.

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La renuncia se hará efectiva el mismo día en que concluye el mandato del presidente Gustavo Petro y en el que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

“La historia no habría podido escoger a alguien mejor”

Uno de los apartados que más sobresale de la carta corresponde al mensaje que Germán Ávila dirigió al presidente Gustavo Petro, con quien recordó una relación de varias décadas.

En el documento, el ministro saliente afirmó que ambos compartieron “55 años” de vida, sueños y proyectos políticos, y aseguró que el jefe de Estado lideró de manera “extraordinaria” el proceso de transformación que, a su juicio, vivió el país durante los últimos cuatro años.

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“Después de estos 55 años que hemos compartido la vida, los sueños y las utopías, tuvimos este tiempo histórico para transformar nuestra realidad como Nación y usted lideró de manera extraordinaria este proceso”, escribió.

Más adelante, Ávila manifestó que Petro fue la persona indicada para dirigir el país durante este periodo de Gobierno.

“La historia no habría podido escoger a alguien mejor que usted, Compañero Presidente, para liderar estos tiempos y las próximas jornadas, en las cuales completaremos las tareas pendientes, manteniendo la construcción del camino que hemos trazado con millones de colombianos”, señaló en la carta.

En la carta de renuncia, Germán Ávila destacó el liderazgo del presidente Gustavo Petro durante su Gobierno. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Ávila defendió el modelo económico impulsado durante el Gobierno

En otro de los apartados del documento, el ministro saliente hizo referencia a la política económica desarrollada durante la administración Petro y aseguró que las decisiones adoptadas representaron un cambio frente a modelos anteriores.

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Según expresó, las medidas implementadas durante el cuatrienio permitirán abrir una nueva discusión sobre la teoría económica.

“Una nueva página se escribirá en la teoría económica, con las decisiones que hemos tomado bajo su liderazgo. El camino de un nuevo modelo económico socialmente justo y transformador, la ruptura de los paradigmas neoliberales, una economía para la vida y los efectos sobre la realidad social, económica y productiva de Colombia, serán estudiados por las nuevas escuelas de pensamiento acudiendo a nuestra experiencia”, afirmó.

En ese sentido, Ávila sostuvo que las políticas impulsadas durante el Gobierno estarán sujetas a análisis por parte de futuras corrientes académicas y defendió el enfoque económico desarrollado durante la administración.

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El balance que hizo sobre el Gobierno

La carta también incluyó un balance sobre los cuatro años de Gobierno. Allí, el ministro saliente aseguró que la administración logró avances en favor de las mayorías históricamente excluidas, aunque reconoció que quedaron asuntos pendientes por desarrollar.

“Hoy podemos decir que entregamos un país mejor, más justo y con el horizonte siempre puesto en las mayorías históricamente excluidas”, expresó.

No obstante, agregó que el tiempo de Gobierno no fue suficiente para culminar todos los objetivos planteados.

“Nos faltó tiempo para culminar la tarea, pero salimos con el alma tranquila, con la conciencia limpia, con la dignidad en lo más alto, la esperanza viva y la convicción de que la sociedad colombiana tiene futuro, tiene la fuerza para recuperarse y retomar el rumbo de la transformación”, escribió.

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En la primera página de la carta, Ávila explicó los motivos de su renuncia y realizó un balance de la gestión del Gobierno. - crédito @MinHacienda/X

Reiteró su respaldo al presidente Petro

En la parte final de la carta, Germán Ávila reiteró su respaldo al presidente Gustavo Petro y afirmó que mantendrá su compromiso con las causas que defendió durante su paso por el Gobierno.

Además, sostuvo que las críticas hacia el proyecto político no modificarán sus convicciones.

“Entre más nos agredan, entre más nos difamen, entre más nos insulten, más razón tenemos y más inclaudicables seremos en la lucha por la justicia, la equidad y la soberanía”, indicó.

El ministro saliente también destacó el liderazgo del jefe de Estado durante los cuatro años de administración.

“La valentía y la limpieza de sus actos impulsó a todo el equipo de gobierno, como un motor incansable en el cual a veces sentimos el agotamiento, pero siempre aparecía la fuerza necesaria para continuar hasta el último día, como nos comprometimos en el juramento de nuestra posesión”, escribió.

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La comunicación concluye con un mensaje dirigido al presidente Petro, en el que Ávila expresó su afecto y oficializó su renuncia al Ministerio de Hacienda.

“Presento mi renuncia al cargo y con ella mi compromiso inquebrantable de continuar las luchas al lado de nuestro pueblo”, concluyó el funcionario.

La renuncia de Germán Ávila entrará en vigencia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que finalizará el Gobierno del presidente Gustavo Petro y se posesionará el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El documento concluye con un mensaje de respaldo al presidente Petro y el compromiso de Ávila de continuar apoyando las causas que defendió durante su paso por el Gobierno. - crédito @MinHacienda/X