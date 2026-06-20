María Fernanda Cabal cuestionó el silencio de simpatizantes del Gobierno ante el audio del supuesto amigo de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, que sugeriría maniobras en Ecopetrol

La imagen estilo acuarela muestra a María Fernanda Cabal cuestionando el silencio ante un audio que involucra a personas cercanas a Gustavo Petro, Verónica Alcocer y la empresa Ecopetrol - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia de que el empresario catalán Manuel Grau estaría influyendo en decisiones de Ecopetrol escaló este fin de semana luego de que la exsenadora María Fernanda Cabal pidiera explicaciones públicas por un audio atribuido al empresario y preguntara directamente al presidente Gustavo Petro: “¿Petro usted le entregó contratos y poder a estos catalanes por cuantos millones de dólares?”.

Según la periodista Darcy Quinn, Grau busca incidir en un contrato marco de cerca de 700 millones de dólares, un proceso que, de acuerdo con su versión, se encuentra en el centro de una disputa interna dentro de la petrolera estatal.

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En el audio difundido por Quinn, el empresario dice que está buscando dos personas de confianza para cargos específicos dentro de la compañía: “gerente de crudo en Bogotá” y “jefe de la oficina de Ecopetrol en Singapur”.

María Fernanda Cabal se refirió al audio de amigo de Petro y Alcocer que estaría manejando hilos en Ecopetrol: "¿Dónde están los zurdópatas de apoyan a Petro y Cepeda indignados por este audio?" - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal reaccionó a la publicación a través de su cuenta de X y cuestionó la ausencia de pronunciamientos de sectores afines al Gobierno: “¿Dónde están los zurdópatas de apoyan a Petro y Cepeda indignados por este audio?”.

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En el mismo mensaje, la exsenadora atribuyó a Grau una cercanía con la primera dama Verónica Alcocer y el presidente, y escribió: “Publica este audio la periodista @darcyquinnr donde se escucha al catalán Manuel Grau amigo se Petro y Verónica Alcocer manejar asuntos de @ECOPETROL_SA”.

De acuerdo con la versión de Quinn, el trasfondo de la controversia sería una pugna por un contrato internacional de gran magnitud y señaló a Grau como quien “maneja los hilos” de la compañía.

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Quién es Manuel Grau, el catalán que fue captado junto a Verónica Alcocer

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

Manuel Grau Alcocer Estocolmo nacionalidad volvió al centro de la controversia en Colombia después de que un video grabado en Suecia lo mostrara junto a Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en un episodio que reactivó los cuestionamientos sobre su cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro, su acceso a cargos públicos tras recibir la ciudadanía colombiana en 2022 y su influencia en negocios con entidades estatales.

Según Expressen, el empresario catalán-colombiano apareció con la primera dama saliendo de compras en una calle de Estocolmo en la mañana del martes 25 de noviembre de 2025. En ese momento, cuando la prensa intentó formular preguntas, Grau impidió que Alcocer respondiera y dijo: “No, no lo creo”.

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La publicación sueca también señaló que Grau ha acompañado a Alcocer en viajes oficiales, entre ellos una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano, y que estuvo presente en celebraciones en Estocolmo junto a figuras empresariales y políticas locales. Esa exposición pública se suma a una relación con el entorno presidencial que ya había sido observada por la prensa colombiana.

Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

La ciudadanía de 2022 le abrió la puerta a cargos en el Estado

Grau Pujadas desarrolla actividades empresariales en compañías inmobiliarias y turísticas en España y, desde 2012, en varias empresas en Colombia. Su nombre ganó peso por su relación directa con el presidente Petro y por vínculos empresariales que, según se ha informado, lo acercaron al círculo más próximo del mandatario.

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Uno de los puntos más discutidos fue la concesión de la nacionalidad colombiana en noviembre de 2022 por orden presidencial. Esa decisión se tomó sin que cumpliera los requisitos legales habituales y le permitió acceder a cargos públicos.

Después de obtener la ciudadanía, fue nombrado integrante de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (Cisa), la entidad estatal que administra activos públicos, según La Silla Vacía. Desde esa posición, mantuvo vínculos con el Grupo Solerium, compañía participante en proyectos inmobiliarios como Torre Barcelona en Chía y Bogotá.

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La revista indicó que Solerium estuvo a cargo de la comercialización y administración de esos desarrollos, mientras Grau figura como miembro activo de Barcelona Export Group, la matriz española vinculada a esos proyectos. Esa simultaneidad entre su rol en la entidad pública y su cercanía con firmas privadas alimentó las sospechas de conflicto de interés.