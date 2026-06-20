Lanzan código QR para que la ciudadanía reporte irregularidades durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Delitos electorales, irregularidades o inconvenientes a la hora de botar pueden ser reportados en este código QR - crédito Procuraduría

A poco más de 24 horas del inicio de los comicios de segunda vuelta, desde la Procuraduría General de la Nación se reiteró un llamado a los electores y a la ciudadanía en general a reportar cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el proceso democrático a través de sus diferentes canales de atención.

Esto, con el fin de fortalecer y garantizar la protección de las instituciones y los votantes durante la jornada de votación, como parte del programa oficial Paz Electoral.

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Los ciudadanos pueden registrar sus reportes escaneando el código QR suministrado en las imágenes oficiales, o comunicándose al PBX +57 (601) 5878750, con extensiones 10420, 10421, 10422, 10423, 10424 y 10425.

Este código tiene funcionamiento desde cualquier dispositivo digital, en todo el territorio nacional y las denuncias serán recibidas en todas las sedes de la institución en el país, en las que se contará con personal que brindará orientación a los denunciantes.

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Este es el código QR que debe ser escaneado para reportar cualquier situación concerniente a las votaciones - crédito Procuraduría

Así puede denunciar delitos electorales

Si el votante evidencia una falta, posible irregularidad o delito electoral y quiere reportarlo a las autoridades, hay distintos organismos de observación y vigilancia que reciben denuncias.

Desde luego, uno de los objetivos primordiales para las autoridades electorales es contar con evidencias de los casos. Sin embargo, la invitación a las autoridades es a denunciar.

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Desde la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) se ofrecen diferentes canales para que la ciudadanía reporte delitos e irregularidades electorales.

Así se puede denunciar ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) - crédito captura de pantalla Ministerio del Interior

Uriel, que forma parte de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, se encarga de recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias relacionadas con el desarrollo de las elecciones. Los reportes pueden realizarse de manera gratuita a través de la línea nacional 01 8000 91 2005, desde el celular marcando #623, o mediante el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co.

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Además, la plataforma digital uriel.mininterior.gov.co permite registrar denuncias y hacer seguimiento al trámite. Incluso, existe una aplicación móvil de Uriel que facilita también el acceso a estos servicios.

Para reportar una irregularidad, la persona debe identificar el hecho, ubicar el lugar, describir lo sucedido, aportar pruebas como fotografías, videos o audios y presentar la denuncia a través de los canales habilitados. El trámite es gratuito y puede realizarse de forma anónima si se prefiere.

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Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) dispone además del portal www.pilasconelvoto.com, donde se pueden registrar casos que tengan archivos de evidencia. El sitio guía al usuario para seleccionar el municipio, el tipo de elección y detallar la irregularidad. El reporte puede ser anónimo y la MOE remite la información a las autoridades competentes.

Otros canales oficiales para denunciar incluyen el sitio web del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gov.co), el correo atencionalciudadano@cne.gov.co y la línea telefónica 601 2200800.

La MOE recibE alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

Estas son las actividades tipificadas como delito electoral:

Según la ley colombiana vigente las irregularidades están clasificadas en 16 delitos punibles que afectan la transparencia de las elecciones. Estos son, según la información del Consejo Nacional Electoral (CNE):

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Perturbación del certamen democrático: maniobra engañosa para impedir o perturbar la votación, el escrutinio o la realización de cabildos abiertos. Constreñimiento al sufragante: amenazar o presionar a un ciudadano o extranjero habilitado para obtener su voto o impedirle votar libremente. Fraude al sufragante: inducir mediante engaño a votar por un candidato, partido o corriente política, o votar en blanco. Fraude en inscripción de cédulas: lograr que personas inscriban su cédula en un lugar distinto al de residencia o nacimiento para obtener ventaja electoral. Elección ilícita de candidatos: ser elegido para un cargo estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Corrupción de sufragante: ofrecer, prometer, pagar o entregar dinero o beneficios para influir en el voto, o aceptar estos incentivos para votar de cierta manera o abstenerse. Tráfico de votos: ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas. Voto fraudulento: suplantar a un votante, votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Favorecimiento de voto fraudulento: el servidor público que permita la suplantación de votantes, el voto múltiple o el voto sin derecho. Mora en la entrega de documentos electorales: no entregar oportunamente documentos electorales o sellos oficiales. Alteración de resultados electorales: modificar resultados de votación o introducir documentos o tarjetones de manera indebida. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula: Hacer desaparecer, retener o poseer documentos necesarios para votar. Denegación de inscripción: El servidor público que dilate, entorpezca o niegue la inscripción de candidatos o listas. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: Permitir o aportar recursos de fuentes prohibidas para financiar campañas. Violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales: Exceder los límites de gastos fijados por la autoridad electoral en la administración de campañas. Omisión de información del aportante: No informar sobre aportes a campañas electorales conforme a los términos legales.

Estos delitos son sancionados con penas de prisión, multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos, según la gravedad.