Colombia

Cinco predios ligados a “Pacho” Herrera, el líder homosexual del cartel de Cali, fueron entregados a víctimas en el Valle del Cauca

Herrera es recordado porque fue el que comenzó con la guerra entre estructuras criminales con Pablo Escobar en los 80

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Helmer 'Pacho' Herrera
Herrera fue el que ordenó la explosión de una bomba en el edificio Mónaco, residencia de la familia de Pablo Escobar en los 80 - crédito Colprensa

Uno de los fundadores del cartel de Cali fue Helmer “Pacho” Herrera, que en el negocio ilícito del narcotráfico, marcado por comportamientos machistas, se consolidó como el primer gran capo que era abiertamente homosexual.

Herrera fue asesinado dentro de la prisión en Palmira, y aunque han pasado más de 25 años desde este crimen, su fortuna sigue sin ser identificada por completo por las autoridades.

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Muestra de ello es que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el poder administrativo de cinco predios que pertenecieron al capo y los entregó a víctimas del conflicto interno en el Valle del Cauca.

Así fue la entrega de los predios

SAE - Helmer 'Pacho' Herrera
Los predios que en el pasado fueron de capos ahora serán utilizados en proyectos sociales - crédito SAE

La SAE entregó en Cali cinco inmuebles que estuvieron vinculados a estructuras de narcotráfico y lavado de activos, y que ahora serán destinados a proyectos comunitarios y sociales. Uno de los inmuebles, relacionado con la red de testaferros de Francisco Hélmer Herrera Buitrago, alias “Pacho” Herrera, exjefe del cartel de Cali, fue asignado a la Asociación Constructora de Paz y Reconciliación (Aspaz).

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Esta organización, conformada por firmantes del acuerdo de paz, desarrolla iniciativas productivas y de reconciliación en distintas regiones. Con esta entrega, Aspaz suma tres inmuebles asignados por la SAE, tras haber recibido previamente propiedades en Bogotá y Medellín.

Como parte de la iniciativa “Bienes que Transforman”, otros cuatro inmuebles fueron entregados a entidades sin ánimo de lucro para su uso en proyectos sociales y comunitarios. Uno de los bienes, en el que también fue vinculado Juan Carlos Modesto Betancourt, alias “Cucho”, fue entregado a la Fundación Red Integradora para la Vida (Funvid), donde funcionará la “Casa del Cuidado y la Autonomía: Mujeres Tejiendo Futuro”, orientada al fortalecimiento comunitario y la equidad de género.

SAE - Helmer 'Pacho' Herrera
La entrega fue protagonizada por la directora de la SAE, Amelia Pérez - crédito SAE

La SAE también destinó un inmueble a la fundación Empodérame, que brindará atención a mujeres víctimas de violencia, trata de personas, explotación sexual, así como a mujeres migrantes y desplazadas. Otro predio fue entregado a la fundación San Clemente, que ofrecerá alojamiento transitorio y formación técnica, tecnológica y profesional a jóvenes.

El último predio, de carácter rural y ubicado en el municipio de El Dovio, fue asignado a la Asociación de Campesinos Emprendedores del Cañón del Río Garrapatas. Esta organización desarrolla procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y promueve modelos productivos sostenibles como el cultivo de cúrcuma, café, cacao y plátano.

Estas entregas se suman a lo expuesto recientemente por las autoridades, que confirmaron que fueron recuperadas 1.751 propiedades de Herrera, que en su mayoría estaban a nombre de su sobrino, William Herrera, alias W, que habían sido incautadas y estaban siendo negociadas con el Clan del Golfo para que fueran recuperadas de manera violenta a cambio del 30% de los 10 billones en los que fueron avaluadas.

Así fue el final de ‘Pacho’ Herrera

SAE - Helmer 'Pacho' Herrera
La SAE no reveló el valor de los predios entregados - crédito SAE

Además de ser uno de los pocos narcos que confesó abiertamente ser homosexual, Herrera también ordenó varios atentados en contra de la familia de Escobar luego de que por poco fuera asesinado por miembros del cartel de Medellín.

Era tanto el desprecio que tenía Herrera por Pablo Escobar, que el 2 de diciembre de 1993, luego de que fue dado de baja el líder del cartel de Medellín, “Pacho” contactó a Darío Gómez y obligó al artista a cantar diez veces seguidas, Nadie es eterno.

Tras el final de la guerra entre carteles, Herrera se entregó a la justicia en 1996, pero fue asesinado dos años después en la cárcel de Palmira, cuando se encontraba en la cancha de fútbol de la prisión observando un partido.

Su muerte fue vengada siete días después, cuando su medio hermano, José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, asesinó a Henao Montoya en la cárcel La Modelo de Bogotá.

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