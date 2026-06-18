‘Papá Pitufo’ pidió a la justicia colombiana que le conceda la libertad mientras espera su extradición desde Portugal

Marín Buitrago enfrenta un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer - crédito X

La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo y señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de estructuras dedicadas al contrabando en el país, solicitó ante la justicia colombiana la sustitución de la medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta el 4 de febrero de 2026 por una medida que no implique la privación de la libertad.

La petición fue presentada ante el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, despacho que actualmente conoce aspectos relacionados con el proceso judicial que enfrenta Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. El procesado permanece en Portugal, donde espera que se concrete su extradición hacia Colombia.

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Durante una audiencia judicial, la defensa del denominado “zar del contrabando” pidió que se modificara la medida de aseguramiento vigente. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación manifestó su oposición a la solicitud y defendió la medida privativa de la libertad.

Fiscalía defendió la medida impuesta en febrero

Las investigaciones señalan que la estructura presuntamente facilitaba el ingreso de cigarrillos, licores, textiles, calzado y otros productos de contrabando por terminales marítimas de Buenaventura y Cartagena - crédito Colprensa

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador durante la diligencia, la medida de aseguramiento adoptada en febrero responde a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos probatorios que fueron presentados ante la justicia.

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La Fiscalía sostiene que Marín Buitrago habría liderado durante varios años una organización delincuencial dedicada al ingreso de mercancía de contrabando por distintos puertos del país, especialmente a través de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Según la investigación, el procesado habría coordinado mecanismos para facilitar el ingreso de mercancías sin el cumplimiento de los controles aduaneros correspondientes. Entre los productos que, según las autoridades, ingresaban de manera ilegal al país se encuentran cigarrillos, licores, textiles, zapatos y artículos de cacharrería.

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Ante el juzgado, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó elementos de prueba relacionados con las actividades que presuntamente desarrollaba la organización. Uno de los planteamientos expuestos por el ente investigador señala que “Dispuso de diferentes sumas de dinero para sobornar a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y lograr que los cargamentos de contrabando superaran todos los filtros”.

De acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía, Marín Buitrago habría llegado a ofrecer hasta 8 millones de pesos en sobornos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera durante el año 2023 para facilitar el ingreso de mercancías al territorio nacional.

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Imputación en contumacia y ausencia en las audiencias

El procesado fue imputado en contumacia el 31 de enero, luego de no comparecer a las audiencias virtuales pese a los llamados realizados por las autoridades judiciales - crédito X

El proceso judicial contra Marín Buitrago avanzó el pasado 31 de enero con su imputación en contumacia por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La figura de la contumacia fue aplicada luego de que el procesado no compareciera a las audiencias virtuales programadas por las autoridades judiciales. Según la información presentada en el proceso, el señalado contrabandista se negó a asistir a las diligencias pese a los reiterados llamados realizados para que se conectara y participara en ellas.

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El caso ha tenido relevancia dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades contra redes dedicadas al contrabando, debido a que el nombre de Marín Buitrago ha sido mencionado durante años en expedientes relacionados con estas actividades ilícitas. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las referencias sobre su presunta participación en hechos ilegales se remontan al año 2004, cuando Estados Unidos le retiró la visa debido a menciones que lo vinculaban con actividades ilícitas.

'Papá Pitufo' permanece en Portugal a la espera de su extradición a Colombia - crédito Europa Press

Mientras continúa el trámite judicial en Colombia y avanza el proceso de extradición desde Portugal, el juez deberá resolver la solicitud presentada por la defensa para determinar si mantiene la medida de aseguramiento intramural o si accede a sustituirla por una medida que no implique la privación de la libertad.

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