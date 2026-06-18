Colombia

‘Papá Pitufo’ pidió a la justicia colombiana que le conceda la libertad mientras espera su extradición desde Portugal

Diego Marín Buitrago, señalado por la Fiscalía como presunto líder de una red de contrabando, solicitó ante un juez de Bogotá la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta en febrero de 2026

Guardar
Google icon
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
Marín Buitrago enfrenta un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer - crédito X

La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo y señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de estructuras dedicadas al contrabando en el país, solicitó ante la justicia colombiana la sustitución de la medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta el 4 de febrero de 2026 por una medida que no implique la privación de la libertad.

La petición fue presentada ante el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, despacho que actualmente conoce aspectos relacionados con el proceso judicial que enfrenta Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. El procesado permanece en Portugal, donde espera que se concrete su extradición hacia Colombia.

PUBLICIDAD

Durante una audiencia judicial, la defensa del denominado “zar del contrabando” pidió que se modificara la medida de aseguramiento vigente. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación manifestó su oposición a la solicitud y defendió la medida privativa de la libertad.

Fiscalía defendió la medida impuesta en febrero

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Las investigaciones señalan que la estructura presuntamente facilitaba el ingreso de cigarrillos, licores, textiles, calzado y otros productos de contrabando por terminales marítimas de Buenaventura y Cartagena - crédito Colprensa

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador durante la diligencia, la medida de aseguramiento adoptada en febrero responde a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos probatorios que fueron presentados ante la justicia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que Marín Buitrago habría liderado durante varios años una organización delincuencial dedicada al ingreso de mercancía de contrabando por distintos puertos del país, especialmente a través de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Según la investigación, el procesado habría coordinado mecanismos para facilitar el ingreso de mercancías sin el cumplimiento de los controles aduaneros correspondientes. Entre los productos que, según las autoridades, ingresaban de manera ilegal al país se encuentran cigarrillos, licores, textiles, zapatos y artículos de cacharrería.

Ante el juzgado, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó elementos de prueba relacionados con las actividades que presuntamente desarrollaba la organización. Uno de los planteamientos expuestos por el ente investigador señala que Dispuso de diferentes sumas de dinero para sobornar a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y lograr que los cargamentos de contrabando superaran todos los filtros”.

De acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía, Marín Buitrago habría llegado a ofrecer hasta 8 millones de pesos en sobornos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera durante el año 2023 para facilitar el ingreso de mercancías al territorio nacional.

Imputación en contumacia y ausencia en las audiencias

El procesado fue imputado en contumacia el 31 de enero, luego de no comparecer a las audiencias virtuales pese a los llamados realizados por las autoridades judiciales - crédito X
El procesado fue imputado en contumacia el 31 de enero, luego de no comparecer a las audiencias virtuales pese a los llamados realizados por las autoridades judiciales - crédito X

El proceso judicial contra Marín Buitrago avanzó el pasado 31 de enero con su imputación en contumacia por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La figura de la contumacia fue aplicada luego de que el procesado no compareciera a las audiencias virtuales programadas por las autoridades judiciales. Según la información presentada en el proceso, el señalado contrabandista se negó a asistir a las diligencias pese a los reiterados llamados realizados para que se conectara y participara en ellas.

El caso ha tenido relevancia dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades contra redes dedicadas al contrabando, debido a que el nombre de Marín Buitrago ha sido mencionado durante años en expedientes relacionados con estas actividades ilícitas. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las referencias sobre su presunta participación en hechos ilegales se remontan al año 2004, cuando Estados Unidos le retiró la visa debido a menciones que lo vinculaban con actividades ilícitas.

'Papá Pitufo' permanece en Portugal a la espera de su extradición a Colombia - crédito Europa Press
'Papá Pitufo' permanece en Portugal a la espera de su extradición a Colombia - crédito Europa Press

Mientras continúa el trámite judicial en Colombia y avanza el proceso de extradición desde Portugal, el juez deberá resolver la solicitud presentada por la defensa para determinar si mantiene la medida de aseguramiento intramural o si accede a sustituirla por una medida que no implique la privación de la libertad.

Temas Relacionados

Papá PitufoMedida de aseguramientoDiego Marín BuitragoFiscalía General de la NaciónConcierto para delinquir agravadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familia de Jaime Garzón recibirá archivos desclasificados del DAS que podrían ayudar a esclarecer el crimen registrado en 1999

El exsubdirector del DAS José Miguel Narváez fue condenado a 26 años de prisión por convencer a Carlos Castaño de que ordenara el asesinato del comediante

Familia de Jaime Garzón recibirá archivos desclasificados del DAS que podrían ayudar a esclarecer el crimen registrado en 1999

A tres días de las elecciones, la Procuraduría reveló que adelanta 181 investigaciones por participación política de funcionarios

El procurador Gregorio Eljach aseguró que las quejas disminuyeron, aunque continúan las pesquisas contra servidores públicos de distintos niveles del Estado

A tres días de las elecciones, la Procuraduría reveló que adelanta 181 investigaciones por participación política de funcionarios

Familia de Beto Coral se pronunció sobre situación del activista y político, detenido por infracción de las leyes migratorias en EE. UU.

En un pronunciamiento público, el círculo íntimo del ciudadano colombiano negó que estuviera fuera del sistema migratorio, remarcó la ausencia de antecedentes penales y reclamó que cualquier actuación sobre su expediente se tramite respetando el debido proceso y en libertad

Familia de Beto Coral se pronunció sobre situación del activista y político, detenido por infracción de las leyes migratorias en EE. UU.

Streamer Davo Xeneize se decepcionó del himno de Colombia: esto era lo que esperaba

Decenas de usuarios se tomaron con humor el video publicado durante el primer partido de la Tricolor en el Mundial, aunque el famoso no estuvo exento de las críticas

Streamer Davo Xeneize se decepcionó del himno de Colombia: esto era lo que esperaba

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Pacto Histórico exige a la Procuraduría garantías para las elecciones del domingo

El partido pidió una reunión urgente con el procurador Gregorio Eljach para hablar de control preventivo, vigilancia y derechos políticos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Pacto Histórico exige a la Procuraduría garantías para las elecciones del domingo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber y la camiseta de la Selección Colombia: la foto viral que desató el furor mundialista

Justin Bieber y la camiseta de la Selección Colombia: la foto viral que desató el furor mundialista

Streamer Davo Xeneize se decepcionó del himno de Colombia: esto era lo que esperaba

Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos

Estas son las parejas de los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026

Yina Calderón se reencontró con Paola Jara y Jessi Uribe en televisión internacional y aclaró qué tan incómodo fue el momento: “Soy muy profesional”

Deportes

Entrenador de Escocia advirtió sobre el potencial de Marruecos: “Es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar”

Entrenador de Escocia advirtió sobre el potencial de Marruecos: “Es igual de bueno, si no mejor, que el que llegó a las semifinales de Qatar”

Fabio Cannavaro, técnico de Colombia, reveló que la afición de la Selección Colombia influyó en la caída en el Mundial 2026

Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Aficionada mexicana lloró de emoción por lograr los autógrafos de las estrellas de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Lo voy a enmarcar”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el rendimiento de la selección Colombia en la victoria ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “¿Cómo será de flojo?”