La UApA rechazó fines electorales en la entrega de 722.000 canastas del PAE en municipios con alta inseguridad alimentaria

La UApA afirmó que la entrega de canastas alimentarias del PAE no tiene vínculo con campañas políticas ni fines electorales en Colombia - crédito Ministerio de Educación

El Gobierno nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), anunció la entrega de 1,4 millones de canastas alimentarias durante los recesos escolares de junio y diciembre de 2026, como parte de la estrategia PAE en Receso.

La entidad aclaró de manera enfática que esta distribución no tiene vínculo alguno con campañas políticas ni objetivos electorales, sino que responde a una política pública destinada a combatir el hambre y garantizar el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

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De acuerdo con la entidad, la necesidad de alimentación escolar no se interrumpe durante las vacaciones, extendiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a periodos tradicionalmente desatendidos. En la actualidad, se están entregando 722.000 canastas en municipios priorizados por sus altos niveles de inseguridad alimentaria, como parte de la primera fase de la estrategia.

A partir de eso, el Gobierno rechazó cualquier intento de vincular la entrega de canastas alimentarias con intereses electorales. La continuidad del PAE durante los recesos escolares constituye un avance en la garantía de derechos para la niñez.

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El Gobierno y la UApA anunciaron la entrega de 1,4 millones de canastas alimentarias en junio y diciembre de 2026 dentro de la estrategia PAE en Receso - UApA/X

Distribución y alcances del PAE en receso

Las entregas comenzaron en el departamento del Chocó, donde ya se distribuyeron 8.000 canastas en los municipios de Cértegui (1.000) y Tadó (7.000). En total, la estrategia cubrirá 108.000 canastas en 30 municipios chocoanos entre junio y diciembre, con una inversión de $13.000 millones. El programa se extenderá a 128 municipios en todo el país, priorizando territorios con alta vulnerabilidad como La Guajira, Uribia, Maicao, Riohacha, Bolívar, Cesar, Caquetá, Guainía, Vaupés y Norte de Santander.

Las cifras oficiales indican que Norte de Santander recibirá más de 104.000 canastas para sus estudiantes, mientras que La Guajira superará las 89.000. Uribia será beneficiada con más de 77.000, Maicao con 56.000 y Riohacha con 54.000. El objetivo es fortalecer la atención a la niñez y adolescencia en zonas rurales y urbanas donde la inseguridad alimentaria sigue siendo un reto estructural.

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Impacto social y continuidad de la política alimentaria

La UApA subrayó que la entrega de 772.000 canastas durante el receso escolar de junio es una respuesta directa ante las brechas nutricionales, no una medida coyuntural ni motivada por el calendario electoral. “No hacen parte de ninguna campaña electoral, ni tiene fines electorales”, precisó la entidad. El Gobierno destinó cerca de $90.000 millones a la estrategia este año, con el propósito de asegurar un futuro con mayor calidad de vida para la infancia colombiana.

El Programa de Alimentación Escolar extendió su cobertura a los recesos escolares porque la necesidad de alimentación de niñas, niños y adolescentes no se interrumpe en vacaciones - crédito Ministerio de Educación de Colombia

Dicha política se suma a los avances en la lucha contra el hambre en el país. Entre 2022 y 2025, se distribuyeron más de 2,5 millones de canastas alimentarias y, según datos oficiales, la inseguridad alimentaria moderada o grave se redujo del 27,6% en 2024 al 22,8% en 2025, lo que representó que unas 2,36 millones de personas salieron de dicha condición. La inseguridad alimentaria grave también descendió, pasando del 5,2% al 3,7%, beneficiando a aproximadamente 779 mil personas.

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Dignificación de las manipuladoras del PAE

Un componente adicional de la estrategia es la mejora en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos del PAE. El Gobierno informó que la formalización laboral de estas trabajadoras pasó del 58% en 2023 al 93% en 2026, lo que significa que actualmente 54.129 de las 57.941 personas reportadas cuentan con contrato formal. El objetivo es alcanzar el 100% de formalización en 2028, eliminando la informalidad laboral en este sector.

Durante el año en curso, se realizaron 59 inspecciones laborales en 38 sedes educativas y 21 sedes administrativas de operadores en 32 territorios, detectando casos de pagos por días, horas o cantidad de trabajo, falta de afiliaciones y ausencia de reconocimiento de descansos y horas extras. Las entidades responsables deberán garantizar condiciones dignas, sin recurrir a figuras de voluntariado ni pagos según el número de raciones.

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La estrategia llegará a 128 municipios del país y priorizará territorios como La Guajira, Norte de Santander, Uribia, Maicao y Riohacha por su alta vulnerabilidad alimentaria - crédito Ministerio de Educación

La dignificación del trabajo de las manipuladoras es un eje del programa “Manos que Nutren”, parte del Pacto por el PAE, y responde al compromiso del Estado de garantizar derechos laborales, seguridad social y estabilidad para quienes preparan y sirven los alimentos en las instituciones educativas.