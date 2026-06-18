‘Fico’ Gutiérrez desmintió en público a Gustavo Petro y contó cuál es la actualidad del Túnel del Toyo: “Lo dejaste tirado”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por, según él, vanagloriarse de las obras del Túnel del Toyo - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

En un nuevo capítulo de la disputa mediática por la terminación de las obras del Túnel del Toyo, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez le salió al paso el jueves 18 de junio de 2026 a una reciente publicación del presidente de la República, Gustavo Petro, que con un video en su perfil de X sacó pecho por el avance de esta obra de infraestructura, que hace parte de la conexión de la vía al Mar.

Gutiérrez, con un duro mensaje en la plataforma digital, acusó al jefe de Estado de haber dejado “tirado” el tramo de esta intervención que le correspondía al Gobierno nacional, y que se quedó en el 54%. Todo esto, en medio de dificultades logísticas en esta operación, que continúa atada a filtraciones y goteras que han impedido instalar equipos que son considerados vitales para el funcionamiento de este túnel.

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“No mientas más Petro. Fuiste vos quien dejó tiradas las obras de la vía al mar”, afirmó Gutiérrez en su mensaje, en respuesta a un post del jefe de Estado, en el que replicó un video de Juan Jiménez, director del Invías, y añadió que la terminación del proyecto se daría gracias al Ejecutivo. “El Gobierno nacional a punto de terminar el Túnel del Toyo con más de medio billón de pesos”, afirmó el primer mandatario.

En sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez lanzó su dura respuesta al presidente Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X

La polémica entre ‘Fico’ Gutiérrez y Gustavo Petro por el Túnel del Toyo

Una de las profundas diferencias entre el mandatario local y el gobernante no está centrada solo en la excavación del túnel principal, sino en los sistemas que faltan para ponerlo en servicio. En el video replicado por Petro, el titular del Instituto de Invías afirmó que hay una inversión de más de medio billón de pesos en equipos guardados en una bodega a la espera de condiciones técnicas adecuadas.

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En respuesta a esta afirmación, Gutiérrez añadió que el segmento donde está el túnel fue “financiado y construido con recursos de la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia” y sostuvo que el tramo a cargo de la Nación quedó inconcluso. Según su versión, Medellín y la Gobernación terminaron asumiendo esos recursos para evitar la parálisis del proyecto, que fue cedido por la nación en septiembre de 2024.

El Túnel del Toyo, cuyo nombre oficial es Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, está ubicado entre las poblaciones de Cañasgordas y Giraldo, en Antioquia. Con 9,73 kilómetros de longitud, es como la obra de sus características más larga de América Latina, pensada para reducir el viaje entre Medellín y el mar a unas 4,5 horas; lo que además de tener implicaciones económicas también traería un fuerte impacto social.

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Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro quiso adjudicarse el éxito de las obras en el Túnel del Toyo - crédito @petrogustavo/X

“Aquí más que un tema mediático y un tema político, estamos hablando de un tema técnico. Tenemos que instalar cables y equipos que no se pueden mojar”, resaltó Jiménez en el video compartido por Petro, y que fue el que desató la respuesta del mandatario. “Aún persisten las inundaciones, aún persisten las goteras. Y es en el túnel de evacuación, no es en el túnel principal”, reiteró el protagonista de estas declaraciones.

Gutiérrez insistió cómo Petro trasladó la carga al distrito y al departamento. “El tramo que le correspondía a la Nación, lo dejaste tirado en un 54% de avance de obra”, señaló Gutiérrez, que a partir de esa premisa presentó como decisión política regional la continuidad financiera de la obra. “Y fuimos nosotros desde Medellín en compañía con Andrés Julián (gobernador) quienes pusimos la plata que le correspondía a la Nación”.

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El Túnel del Toyo es el más largo de América Latina, según registros de ingeniería civil - crédito Zonalogística

En su dura respuesta, el alcalde cerró su mensaje con una conclusión política directa sobre el resultado de esa decisión. “Tendremos vía al mar y no gracias a vos, mitómano”, dijo Gutiérrez, que ha utilizado sus redes sociales para lanzar duros dardos contra el presidente; en especial, tras su visita del miércoles 17 de junio a la capital antioqueña, en donde -a cuatro días de la segunda vuelta- hizo una rendición de cuentas.

Es válido destacar que el Túnel del Toyo hace parte de un corredor de casi 40 kilómetros de vía nueva que conectará las Autopistas 4G, Mar 1 y Mar 2 con salida hacia los puertos del Caribe. En ese sentido, la obra civil principal, incluida la excavación y el revestimiento, está casi terminada, aunque falten completarse tareas previas de obra civil como canalizaciones y bandejas para instalar los equipos faltantes dentro del túnel.

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