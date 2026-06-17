Colombia

Violeta Bergonzi reveló el motivo oculto de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

La presentadora compartió detalles sobre sus proyectos personales y explicó que estos la motivaron a dejar el programa, una decisión que generó críticas debido a que renunció a uno de los canales de mayor audiencia en Colombia

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La verdadera razón detrás de la renuncia de Violeta Bergonzi a Buen Día, Colombia - crédito @violetabergonzi/ Instagram
La verdadera razón detrás de la renuncia de Violeta Bergonzi a Buen Día, Colombia - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La presentadora Violeta Bergonzi sorprendió a su audiencia al revelar la verdadera razón detrás de su salida del programa matutino Buen Día, Colombia, emitido por el Canal RCN.

Durante una entrevista en el espacio digital Desinhibida Show, la comunicadora explicó que las versiones iniciales sobre su retiro, centradas en motivos familiares, no reflejaban su realidad en ese momento.

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“Te mentí, les mentí a todos. Resulta que yo no estaba siendo feliz. No me sentía plena, ni realizada, y yo sentía que necesitaba mover mi energía, y yo siempre sigo mi intuición”, confesó Bergonzi frente a las cámaras, abriendo una nueva perspectiva sobre un momento clave de su carrera en la televisión colombiana.

La presentadora, reconocida por su participación en programas como Lo Sé Todo, La Movida y Buen Día, Colombia, compartió que tomó la decisión de dejar su trabajo luego de un proceso de reflexión personal. Según relató, la rutina diaria y la estabilidad laboral no lograban compensar la falta de plenitud que experimentaba. “Aquí es donde me llega el momento en el que todos dicen: ‘Estás loca, tienes un trabajo fijo todas las mañanas en uno de los canales más importantes de Colombia’, y yo decía: ‘Sí, pero, ¿qué pasa si yo lo dejo y me arriesgo y busco algo más?’”, afirmó durante la entrevista.

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La búsqueda de nuevos horizontes la llevó a aceptar la invitación para participar en la séptima temporada de MasterChef Celebrity, un formato de competencia donde alcanzó la final y obtuvo el premio mayor. “Ahí es donde me arriesgo, dejo el programa y entro a MasterChef Celebrity, y una vez más digo: ‘si yo entro a esto es porque me lo voy a ganar, me lo tengo que ganar’”, recordó Bergonzi, subrayando la determinación con la que asumió este nuevo desafío.

La comunicadora reconoció que la decisión no estuvo exenta de temores, sobre todo por dejar atrás la seguridad y una rutina consolidada. “Obvio da miedo dejar algo que uno tiene seguro, que uno tiene fijo. Yo tenía unos compañeros espectaculares, pero definitivamente hay que saber escuchar esta intuición”, reflexionó.

Ante la duda en redes sociales relacionada con que Berngozi habría dejado el programa por algunos roces con compañeros, la presentadora lo desmintió asegurando que tiene una buena relación con todos. “Quiero mucho a mis compañeros, ellos sí me hacen mucha falta. Cuando los veo, es como una emoción enorme, cuando voy al programa como invitada, me emociona un montón verlos”, detalló.

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