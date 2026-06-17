Colombia

Tres personas fueron rescatadas en una mina de carbón en Jamundí, Valle: así fue el operativo

La llamada de los residentes permitió activar la emergencia en una mina de carbón en zona rural. Bomberos y organismos técnicos realizaron maniobras durante más de una hora hasta rescatarlos

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Uno de los mineros fue rescatado con vida primero y los otros dos salieron después con apoyo de la comunidad de Puente Vélez - crédito @radiosupercali/X

La emergencia minera en el sector de Puente Vélez, en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), terminó con el rescate de tres trabajadores que quedaron atrapados en un socavón de carbón, gracias a la intervención conjunta de organismos de socorro y vecinos.

El incidente se prolongó durante varias horas tras la emergencia registrada la tarde del martes 16 de junio, y movilizó a equipos de bomberos, personal de Gestión del Riesgo, la Oficina de Minas y el Servicio Geológico Colombiano, quienes unieron esfuerzos con la comunidad local para localizar y sacar con vida a los afectados.

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Los habitantes alertaron a las autoridades apenas detectaron la situación, lo que permitió que la respuesta fuera inmediata y coordinada.

Un primer minero logró salir con vida gracias a la intervención de sus propios compañeros de trabajo. La situación de los otros dos permaneció en suspenso durante más de una hora, mientras los equipos especializados evaluaban las condiciones del socavón antes de proceder con el acceso a las zonas de mayor riesgo.

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La emergencia en la mina de carbón de Puente Vélez fue reportada por habitantes del sector que alertaron a las autoridades - crédito Captura video Supernoticias
La emergencia en la mina de carbón de Puente Vélez fue reportada por habitantes del sector que alertaron a las autoridades - crédito Captura video Supernoticias

Los tres mineros fueron rescatados con vida tras más de una hora de maniobras. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Piloto de Jamundí para valoración médica por presión arterial alta y condiciones preexistentes. Sus compañeros recibieron atención en el lugar y regresaron a sus hogares sin lesiones graves.

El cabo Samuel Franco, jefe de turno de los Bomberos de Jamundí, detalló el procedimiento: “Se despachó una ambulancia de rescate con cinco unidades al sector para apoyar las labores de atención. El personal realizó la valoración médica de los tres trabajadores, y tras la revisión, se determinó que dos de ellos no presentaban lesiones y pudieron regresar a sus viviendas. El tercer minero fue trasladado a Jamundí debido a que presentaba la presión arterial elevada y algunas patologías de base que requerían atención médica”.

Los rescatistas trabajaron en un entorno complejo, donde la colaboración entre entidades y habitantes fue clave para el éxito de la operación. La coordinación permitió que las maniobras fueran efectivas y que los mineros pudieran salir ilesos.

Dos mineros murieron tras derrumbe en una mina de carbón de Landázuri, Santander

Las tareas de rescate continúan en la mina de carbón ubicada en el corregimiento de Plan de Armas, en el municipio de Landázuri, Santander, tras el derrumbe que dejó a dos trabajadores sin vida el martes 9 de junio.

Las labores de rescate se vieron dificultadas por la inestabilidad del terreno - crédito Luisa González/ REUTERS
Las labores de rescate se vieron dificultadas por la inestabilidad del terreno - crédito Luisa González/ REUTERS

Al cierre de la jornada, los equipos de emergencia seguían laborando para recuperar el cuerpo de una de las víctimas, que permanecía atrapada en el socavón.

El accidente ocurrió cerca de la 1:30 p. m., cuando un desprendimiento de tierra y rocas colapsó una sección de la mina, situada a unas cuatro horas del casco urbano de Landázuri. Según habitantes de la zona, los mineros quedaron sepultados bajo los escombros y fallecieron en el lugar.

Las autoridades informaron que un cuerpo pudo ser recuperado rápidamente, mientras que el segundo permanecía en una zona de acceso complicado. Las condiciones del terreno y la lejanía de la mina han dificultado el avance de los equipos de rescate.

Fuentes oficiales precisaron que se coordinó el traslado del Cuerpo de Bomberos junto con otros organismos de emergencia para apoyar las labores en el sitio del accidente. “Se coordinó con el Cuerpo de Bomberos para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos”, señalaron las autoridades.

Explosión en mina de carbón en Santander - crédito redes sociales
La emergencia ocurrió en el corregimiento de Plan de Armas y se convirtió en el segundo accidente minero con víctimas fatales reportado en el municipio en menos de siete meses - crédito redes sociales

Vecinos del corregimiento de Plan de Armas identificaron a los fallecidos e indicaron que uno de ellos, conocido como “Wincho”, era socio de la bocamina, mientras que el otro había comenzado a trabajar en la mina apenas dos días antes del derrumbe.

Frente a la complejidad del rescate, miembros de la comunidad intentaron habilitar un acceso alterno —denominado “tambor”— con la esperanza de llegar al lugar donde se encontraban los trabajadores atrapados.

El derrumbe, provocado por el colapso de una parte de la explotación minera, generó una emergencia que puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la solidaridad de los habitantes locales. El hecho deja en evidencia los riesgos persistentes en este tipo de trabajos y la vulnerabilidad de quienes dependen de la minería en zonas rurales.

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