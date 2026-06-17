Colombia

Se pronunció activista que señaló falsamente a ciudadano estadounidense de abusar de un menor en un balcón de Bogotá: “La protección de los niños es una responsabilidad”

Camila Rojas afirmó que actuó para ejercer la protección de los derechos de los niños

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Camila Rojas, por medio de un video, sostuvo que basó su denuncia en el principio de protección de la infancia - crédito @camirojas_g/Instagram

El 14 de junio de 2026, la Policía capturó a un ciudadano de Estados Unidos, identificado como Grant Gail, en la localidad de Usaquén de Bogotá tras un señalamiento vecinal por un supuesto abuso contra un niño en un balcón.

Sin embargo, durante la audiencia de legalización de captura se concluyó que no había elementos suficientes para mantenerlo detenido y, según el examen de Medicina Legal, tampoco hubo violencia sexual contra el menor, por lo que el hombre fue puesto en libertad.

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Tras la viralización de videos sobre una presunta violación, la activista de niños Camila Rojas, una de las primeras personas en señalar al hombre extranjero propasarse con el menor de edad, publicó un comunicado en sus redes sociales para hablar de los falsos alegatos.

Basada en su criterio, explicó que la ciudadanía no está llamada a investigar ni a condenar, sino a informar cuando percibe un riesgo, y que ese deber no desaparece porque la verificación posterior descarte una conducta punible.

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A la par, recordó que más de diez personas dijeron haber presenciado los hechos y al menos cuatro formalizaron denuncias ante la Policía. Rojas argumentó que varias de esas personas no se conocían entre sí, observaron la escena desde lugares distintos y una de ellas grabó el video que después circuló en redes sociales.

En su exposición señaló que con la información que las autoridades entregaron después, los menores involucrados “se encontrarían en buen estado” y “no se habría configurado una conducta de presunto abuso sexual”. A partir de ese punto, la discusión ya no se centra en rebatir esa conclusión, sino en defender la legitimidad de la alerta inicial y en pedir explicaciones sobre la actuación institucional durante las primeras horas del caso.

Camila Rojas afirmó que actuó para ejercer la protección de los derechos de los niños - crédito @camirojas_g/Instagram
Camila Rojas afirmó que actuó para ejercer la protección de los derechos de los niños - crédito @camirojas_g/Instagram

Y agregó: “Si mañana un ciudadano observa una situación similar y decide guardar silencio por miedo a ser señalado, ridiculizado o atacado públicamente como está ocurriendo el día de hoy, podríamos terminar construyendo una sociedad donde la indiferencia sea más fuerte que la protección a los niños”. En su planteo, el riesgo no está en una denuncia de buena fe que activa controles estatales, sino en el efecto inhibidor que podría dejar este caso sobre futuras alertas.

Por lo tanto, consideró injusto “afirmar que quienes denunciaron actuaron de manera irresponsable”. Para reforzar ese punto, insistió en que no se trató de una denuncia individual ni de una interpretación aislada, porque hubo múltiples testigos y versiones coincidentes sobre una preocupación básica: la integridad de un menor de edad.

Abogado del ciudadano estadounidense habló sobre las acciones legales a futuro<b> </b>

El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X
El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG

La defensa de Grant Gail, el ciudadano de Estados Unidos acusado falsamente de abuso sexual infantil, anunció que denunciará a las personas que lo señalaron, porque sostiene que el caso fue un “falso señalamiento” y que la rápida intervención policial evitó un desenlace mayor, según dijo el abogado Fabio Humar a Noticias Caracol.

Humar afirmó que la defensa busca judicializar a vecinos que, según su versión, promovieron la acusación, y también a quienes entraron al apartamento e intentaron llevarse al menor. El abogado sostuvo que esos hechos podrían derivar en una denuncia por secuestro y relató que la situación obligó a la llegada de una tanqueta de la Policía.

Migración Colombia confirmó que el ciudadano estadounidense, procedente de Texas, ingresó a Colombia el 6 de junio de 2026 por El Dorado sin alerta migratoria - crédito X
El abogado estadounidense afirmó que Grant es una víctima en el proceso - crédito Policía

“Apenas empezaron a circular los hechos y él fue conducido a la Fiscalía, yo tomé contacto con mi cliente, quien buscó mi ayuda y la ayuda de mi equipo de abogados e investigadores. De inmediato nos dimos cuenta de que se trataba de un falso señalamiento”, dijo Humar. En esa misma entrevista agregó: “Aquí no cabe ninguna otra expresión distinta a que este señor es una víctima absoluta y completa, él, su familia y los menores, de un falso señalamiento por parte de vecinos que estamos identificando, que vamos a judicializar”.

El abogado explicó al informativo que, a su juicio, la acusación no resultaba compatible con la manera en que suelen ocurrir ese tipo de delitos.

“Supe que ahí había algo que no podía ser cierto y es que la máxima de la experiencia indica que usted, a plena luz del día, un domingo cuando la gente está saliendo a la calle disfrutando de un día soleado, usted no saca a un niño a un balcón a abusar sexualmente de él. El sentido común y la lógica indican que así no se comporta una persona que quiere cometer un delito”, sostuvo.

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