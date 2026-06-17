Procuraduría abrió investigación contra siete embajadores de Colombia por presunta participación en política durante la campaña presidencial

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió el 17 de junio de 2026 una investigación disciplinaria contra siete funcionarios del servicio exterior colombiano por una presunta participación indebida en política, a partir de una queja que los señala por actividades en redes sociales durante el reciente proceso electoral presidencial y por el eventual uso de sus cargos y recursos públicos para dichas actuaciones.

En el auto de apertura, firmado en Bogotá por el procurador delegado disciplinario de instrucción, José Rodrigo Vargas del Campo, se precisa que la fecha exacta de los hechos materia de investigación aún está “por determinar”.

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De acuerdo con el documento, el proceso se encuentra en etapa de indagación preliminar, lo que implica que no existen aún formulaciones de cargos ni decisiones sancionatorias, sino la recolección de elementos para establecer si hubo o no falta disciplinaria.

Auto de la Procuraduría que dio apertura a la investigación disciplinaria contra siete funcionarios del servicio exterior - crédito Procuraduría

Funcionarios vinculados a la investigación

La actuación disciplinaria involucra a siete embajadores y representantes diplomáticos de Colombia ante distintos países y organismos internacionales. Sus cargos y destinos son los siguientes:

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Luis Ernesto Vargas Silva : embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Milton Rengifo Hernández : embajador de Colombia en Venezuela.

José Roberto Acosta Ramos : embajador de Colombia en Argentina.

Luis Fernando Medina Madrid : embajador de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Jhenifer María Sindei Mojica Flórez : embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Daniel Ernesto Prado Albarracín : embajador de Colombia en Bélgica.

Elizabeth García Carrillo: embajadora de Colombia en Bolivia.

La queja disciplinaria que originó el caso sostiene que varios de estos funcionarios habrían intervenido en política a través de publicaciones en redes sociales durante el periodo electoral, lo que podría configurar una infracción al régimen de inhabilidades y prohibiciones de los servidores públicos.

Alcance de la investigación

El auto de apertura establece que la Procuraduría General de la Nación ordenó recopilar información administrativa y funcional de cada uno de los investigados.

Para ello, solicitó a la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia las hojas de vida, actos de nombramiento, funciones asignadas y certificaciones de salario de los funcionarios mencionados.

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Adicionalmente, se ordenó incorporar al expediente los antecedentes disciplinarios de los investigados y verificar sus trayectorias dentro del servicio diplomático.

El embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas Silva, es uno de los investigados por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política - crédito Colprensa

La entidad de control también dispuso el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para adelantar búsquedas en bases de datos institucionales y en entornos digitales.

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El análisis incluye la revisión de redes sociales, con énfasis en el perfil “@LEVargasSilva”, atribuido al embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva.

En los contenidos replicados en X por el embajador Luis Ernesto Vargas se identifican dos repost con carga política en el contexto de la controversia pública entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

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El primero corresponde a un mensaje de la periodista Cecilia Orozco Tascón, en el que se plantea una reflexión sobre el ambiente político tras la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos.

Las publicaciones del embajador de Colombia ante la OEA

Publicaciones difundidas en X que corresponden a repost realizados por el embajador de Colombia ante la OEA, en los que se replican mensajes sobre la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos y sobre señalamientos en el debate político entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda - crédito Luis Ernesto Vargas/X

El texto replicado señala: “¿No ha ganado la Presidencia y ya empezó a perseguir a sus críticos? Este mensaje en el que se regocija por ‘buenas noticias para los patriotas en el exterior’, anticipó lo que sucedió esta noche: arresto del activista Beto Coral, su opositor en EE. UU. ¿Qué sigue? ¿Aniquilación?”, en referencia a interpretaciones sobre declaraciones políticas previas y su posible relación con ese hecho.

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El segundo repost corresponde a un mensaje del usuario Sergio Mesa, en el que se hace referencia a una denuncia del senador Iván Cepeda contra Abelardo De La Espriella. El contenido afirma: “Esta sí es una prueba contundente de Ivan Cepeda contra el rufián Espriella. Esta denuncia penal contra el gatídica lo relaciona con su participación el saqueo a la salud. Corrupción por todos lados”, aludiendo a señalamientos sobre presuntas irregularidades en la representación jurídica de la EPS Saludvida y su proceso de liquidación.

Estos contenidos, al ser replicados por un servidor público del servicio exterior, serían elementos susceptibles de valoración dentro del análisis disciplinario, en la medida en que corresponden a interacciones digitales en redes sociales en medio de un debate de carácter político.

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