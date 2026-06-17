Colombia

Políticos cuestionaron apoyo de Claudia López a Iván Cepeda para la segunda vuelta: “Camaleona, volvió a su madriguera”

La exalcaldesa de Bogotá anunció su respaldo al aspirante del Pacto Histórico para la jornada del 21 de junio. Ese movimiento político generó mensajes de figuras como Vicky Dávila, Rodrigo Lara y María Fernanda Cabal

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Claudia López se la juega por Iván Cepeda y desata loos comentarios en las redes sociales en plena segunda vuelta - crédito @ClaudiaLopez/X

La decisión de Claudia López de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral del domingo 21 de junio provocó una inmediata reacción de varios sectores políticos, que cuestionaron el giro de la exalcaldesa de Bogotá y exaspirante presidencial y recordaron declaraciones pasadas en las que había sido crítica tanto del Gobierno nacional como de figuras cercanas al Pacto Histórico.

El anuncio, realizado el miércoles 17 de junio, generó controversia en redes sociales y abrió un nuevo capítulo en la recta final de la campaña presidencial. Mientras López defendió su decisión argumentando razones personales, políticas y una relación de más de tres décadas con Cepeda, voces de la oposición señalaron supuestas contradicciones entre sus posturas anteriores y el respaldo expresado ahora al senador.

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Una de las primeras en pronunciarse fue la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, la cual cuestionó duramente el apoyo de la exmandataria capitalina al aspirante del Pacto Histórico.

“Claudia, ‘Camaleona’ López, volvió a su madriguera, de nuevo está con Petro. Así se unió a Iván Cepeda, la mayor amenaza para Colombia. Nunca se les olvide. Claudia, ‘Camaleona’, López, se unió al candidato, que ella misma decía, es el candidato del criminal, alias Calarcá, que solo ha dejado dolor y sangre en tantos colombianos. Según ella, Iván Cepeda tiene a su favor 5 millones de votos de colombianos constreñidos por los bandidos. ‘Despropósito es ser elegido por los criminales’, decía hace solo días. Claudia, ‘Camaleona’, en todo su esplendor… van a perder, ya no les comen cuento”, escribió Dávila.

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Vicky Dávila, Andrés Forero y Rodrigo Lara le caen a Claudia López tras su respaldo a Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila, Andrés Forero y Rodrigo Lara le caen a Claudia López tras su respaldo a Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

Las declaraciones de la periodista hicieron referencia a críticas previas realizadas por López durante la campaña presidencial, las cuales fueron recordadas por distintos dirigentes políticos tras conocerse su decisión de votar por Cepeda en la segunda vuelta.

A las críticas también se sumó la representante a la Cámara Lina María Garrido, que puso en duda la coherencia política de la exalcaldesa y de la senadora Angélica Lozano, teniendo en cuenta las diferencias que ambas habían expresado anteriormente frente al Gobierno.

Que alguien me explique cómo Angélica Lozano y Claudia López les van a pedir a sus escasos votantes que apoyen al candidato del Gobierno al que llevan tres años atacando. ¿Qué les va a decir? Me disculpan, pero pasar de ser las más fuertes opositoras a convertirse en las nuevas líderes de campaña tiene olor a podredumbre revuelta con. Se terminaron de enterrar solitas”, afirmó Garrido.

La congresista aseguró que el respaldo resulta difícil de explicar para quienes siguieron las posiciones que ambas dirigentes mantuvieron durante los últimos años frente a varias de las políticas impulsadas desde el Ejecutivo.

La exalcaldesa de Bogotá anunció su respaldo al senador para la jornada del 21 de junio y la movida encendió mensajes de figuras políticas - crédito @linamariagarri1/X
La exalcaldesa de Bogotá anunció su respaldo al senador para la jornada del 21 de junio y la movida encendió mensajes de figuras políticas - crédito @linamariagarri1/X

Otro de los dirigentes que reaccionó fue el representante a la Cámara Andrés Forero, que ironizó sobre la decisión de López y recordó cuestionamientos que ella misma había realizado anteriormente sobre las garantías democráticas en el país.

“Claudia López decidió apoyar al candidato del ‘mayor causante de la falta de garantías en la democracia colombiana’ y ‘del mayor factor perturbador de este proceso… [que] tendrá que responder no solo en las urnas, sino ante la autoridad penal’. Coherente, como siempre…”, escribió el congresista.

Las declaraciones de Forero se sumaron a una serie de mensajes publicados por dirigentes de oposición que consideran que el respaldo de la exalcaldesa contradice posturas que había sostenido durante buena parte de la actual coyuntura política.

Por su parte, Rodrigo Lara fue aún más allá y sugirió que detrás del apoyo existirían intereses políticos relacionados con el futuro del Partido Verde.

Las críticas que desató el respaldo de Claudia López a Iván Cepeda - crédito @AForeroM/X
Las críticas que desató el respaldo de Claudia López a Iván Cepeda - crédito @AForeroM/X

Esto no fue gratis. Es un chanchullo. Después de decir todo tipo de barbaridades sobre Petro y Cepeda, en una nueva camaleónica voltereta la señora López apoya a Cepeda. Esta desfachatez tiene un precio: la escisión del Partido Verde para que le den un partido político nuevo con presupuesto público. Un negociado. La misma de siempre”, expresó.

A las voces críticas también se sumó la senadora María Fernanda Cabal, que reaccionó de manera breve pero contundente al anuncio de Claudia López. A través de sus redes sociales, la dirigente del Centro Democrático cuestionó que la decisión hubiera tomado por sorpresa a la opinión pública y sugirió que el respaldo era previsible. “¿A quién sorprende?”, escribió.

Pese a las críticas, Claudia López defendió su decisión y aclaró que su apoyo no constituye una adhesión formal a la campaña, sino un respaldo independiente basado en convicciones personales y en la trayectoria que comparte con Iván Cepeda desde hace más de tres décadas.

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