Polémica por corralejas en El Bagre, Antioquia, que dejaron un caballo muerto y 7 más heridos: al parecer, el evento no tenía permisos

La muerte de un caballo y las heridas sufridas por otros siete animales durante las corralejas celebradas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, reavivaron la controversia nacional sobre la continuidad de estas festividades y evidenciaron la aparente omisión de controles legales por parte de las autoridades locales, según denuncias ciudadanas y reportes de prensa - crédito @NPNoticias1 / X

La reciente celebración de las corralejas en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, dejó como saldo la muerte de un caballo y heridas en otros siete ejemplares, todos alcanzados por la cornada de los toros durante uno de los eventos más tradicionales de la región. Los hechos generaron rechazo social, amplificado por la difusión de videos que muestran el sufrimiento de los animales.

La indignación ciudadana resurgió no solo por la violencia ocurrida en el ruedo, sino también por el cuestionamiento a las autoridades locales, señaladas de permitir la realización del evento sin cumplir requisitos legales.

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Según la verificación realizada por El Colombiano, la Alcaldía de El Bagre no tramitó las solicitudes de autorización exigidas para este tipo de espectáculos. Además, habría desatendido las disposiciones de una ordenanza departamental que busca proteger a los animales durante las corralejas.

En Antioquia persisten flagrantes incumplimientos a pesar de la regulación vigente. Videos recientes evidencian la presencia de niños, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de pirotecnia dentro de las corralejas, acciones que vulneran las disposiciones de la ordenanza departamental y de la Ley "No más Olé", ratificada por la Corte Constitucional - crédito negro_villera_ / Instagram

Frente a la consulta sobre la omisión de los requisitos legales y la posible intervención de la Procuraduría, el alcalde de El Bagre, Marco Fidel Trespalacio Bulloso, no ofreció respuesta al medio, aunque fuentes cercanas no descartan una actuación del organismo de control en breve.

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Algunas de las medidas omitidas incluyen la falta de petos protectores en la zona abdominal y el pecho de los caballos, una herramienta diseñada para minimizar riesgos y lesiones. También se habría contravenido la prohibición del uso de objetos que puedan lastimar, cortar o mutilar a los animales durante y previo al desarrollo de la actividad.

El resultado de estas omisiones fue el fallecimiento inmediato del caballo tras el ataque del toro que según el video que circula en redes, lo cornea varias veces cuando está en el suelo. El animal fue sepultado en las inmediaciones del recinto, en presencia de asistentes y curiosos.

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Pese a lo registrado en la ordenanza 16 de 2025 en Antioquia, durante las corralejas de El Bagre se evidenció la presencia de menores de edad - crédito negro_villera_ / Instagram

El incidente de El Bagre se suma a una lista de casos recientes donde la seguridad y el bienestar de los animales han quedado en entredicho durante festividades similares.

En cuanto a la supervisión institucional, la Gobernación de Antioquia informó que la Secretaría de Ambiente ha desarrollado jornadas de socialización de la Ordenanza 16 de 2025 en los municipios donde las corralejas son habituales. También se enviaron comunicaciones a las alcaldías, solicitando información sobre las medidas implementadas para cumplir la normativa. La administración participa en espacios de articulación para promover el bienestar animal.

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La Corte Constitucional de Colombia confirmó la prohibición de las corralejas en 2024 al declarar inconstitucional cualquier excepción que permitía este tipo de espectáculos. Esta decisión, que respalda la Ley 2385, conocida como Ley “No más Olé”, también afecta otras prácticas como los toros coleados y las peleas de gallos, eliminando cualquier margen legal para su realización.

En los videos que circulan en redes sociales, se ve que durante las corralejas del Bagre, Antioquia se usaron elementos prohibidos como sombrillas y juegos pirotécnicos - crédito Yasmin Garcia / Facebook

El fallo estableció que la protección y el bienestar animal deben anteponerse a las costumbres, rechazando que el maltrato pueda justificarse como tradición. Frente a las consecuencias sociales y económicas de la medida, se fijó un periodo de transición de tres años. Durante ese lapso, las personas que dependen económicamente de estas actividades tendrán acceso a programas de reconversión laboral y cultural, impulsados por el Gobierno Nacional en articulación con las entidades territoriales.

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En el departamento de Antioquia, la ordenanza 16 de 2025 regula las corralejas hasta la entrada en vigor de la prohibición. Dicha normativa exige controles estrictos para salvaguardar la integridad de los asistentes y participantes: prohibición del ingreso de menores de 14 años, restricción al acceso de personas bajo efectos de alcohol o drogas y la obligación de contar con servicios médicos y veterinarios en el lugar.

Además, la regulación demanda la adquisición de seguros para quienes participaran y la implementación de protecciones físicas tanto para toros como para equinos. También prohíbe el uso de objetos cortopunzantes o cualquier elemento que pueda causar sufrimiento o muerte a los animales, y veta los fuegos artificiales durante los eventos.

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A pesar de estas restricciones, en redes sociales videos donde en las corralejas de El Bagre, aparecen menores de edad dentro de las corralejas, personas consumiendo alcohol y artefactos pirotécnicos, lo que evidencia incumplimientos recurrentes de la normativa en la práctica.