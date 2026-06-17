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Pico y Placa en Medellín: qué autos descansan este miércoles 17 de junio

Cuáles son los carros que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

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El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su auto puede transitar debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 17 de junio en Medellín.

El Pico y Placa se modifica de acuerdo al día de la semana, por lo que es importante estar al pendiente sobre sus actualizaciones.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

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Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

  • Motos: 4 y 6.
  • Particulares: 4 y 6.
  • Taxis: 1.
  • Transporte de carga: No aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

  • Lunes: 1 y 7
  • Martes: 0 y 3
  • Miércoles: 4 y 6
  • Jueves: 5 y 9
  • Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • Destinado a la atención médica.
  • Que utilicen gas natural como combustible.
  • De servicio de transporte terrestre.
  • De transporte de alimentos.
  • De carga.
  • Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.
  • De medios de comunicación.
  • De seguridad.
  • Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.
  • De valores.
  • Fúnebres.
  • Oficiales.
  • Diplomáticos.
  • Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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