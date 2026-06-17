Panini confirmó cuándo llegará el kit de actualización del álbum del Mundial 2026 y cuánto costará

Panini venderá en Colombia desde la segunda semana de julio el kit de actualización del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por 99.900 pesos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Panini venderá en Colombia a partir del 15 de julio el kit de actualización del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por $99.900, una edición creada para incorporar jugadores que no aparecieron en la versión inicial por lesiones, convocatorias de última hora y cambios en las plantillas de las selecciones.

La compañía también informó que desde ese mismo día también habilitará en su página oficial un servicio para comprar hasta 30 láminas faltantes a $1.500 cada una. Ese mecanismo busca ofrecer una vía oficial a los coleccionistas que intentan cerrar el álbum en medio de la escasez de sobres y la reventa.

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La compañía precisó que el set de actualización estará compuesto por cerca de 120 estampas actualizadas. De ese total, 118 serán completamente nuevas (inéditas) y estarán distribuidas en seis plantillas de 20 estampas cada una, de acuerdo con la información entregada por la empresa.

Entre los futbolistas incorporados figuran Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí, según Panini. La edición fue diseñada para complementar la colección original con jugadores que se sumaron a las selecciones después del lanzamiento inicial del álbum.

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El kit de actualización del álbum Panini del Mundial 2026 incorporará jugadores ausentes en la edición inicial por lesiones, convocatorias de última hora y cambios en las plantillas - crédito Panini

El anuncio del kit llegó en un momento de alta demanda del álbum del Mundial 2026 en el país, una situación que provocó el agotamiento temporal de sobres en distintos puntos de venta.

Frente a ese panorama, Lina María Bolívar, gerente de unidad de negocio de Panini Colombia, aseguró que la empresa aumentará el abastecimiento en los canales autorizados.

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Bolívar explicó: “La semana pasada es una realidad, tuvimos agotado el producto, pero queremos darle la tranquilidad a todos los colombianos de que esta semana estamos trayendo millones de sobres para Colombia”.

La directiva señaló que la compañía despliega una estrategia comercial para reabastecer cadenas y puntos de venta oficiales. Panini agregó que su tienda en línea sigue despachando los pedidos realizados durante la preventa.

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Entre los futbolistas incluidos en la actualización del álbum Panini figuran Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí - crédito Federico Gutiérrez/EFE

La empresa recordó además que el precio oficial del sobre se mantiene en $5.000. La compañía recomendó hacer las compras solo en canales autorizados para evitar sobrecostos asociados a la reventa.

Así mismo, la compañía abrirá el 15 de julio una plataforma oficial desde la que cada usuario podrá solicitar hasta 30 estampas individuales que le falten, con un costo de 45.000 pesos si compra el máximo permitido.

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Bolívar sostuvo que el número de jugadores incluidos en la actualización supera el registrado en el kit del Mundial de Catar 2022, debido a la mayor cantidad de selecciones participantes en la edición de 2026. La ejecutiva dijo: “Va a tener un precio de venta sugerido en el mercado de 99.900 pesos y los coleccionistas van a poder adquirirlo a partir de la segunda semana de julio”.

La representante de Panini también afirmó que la inclusión de Neymar está entre las novedades más esperadas del kit. La compañía vincula esa expectativa con la confirmación del delantero para la Copa del Mundo.

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Panini Colombia aumentará el abastecimiento del álbum del Mundial 2026 tras el agotamiento temporal de sobres en distintos puntos de venta - crédito @paninicol/Instagram

Según esas proyecciones de coleccionistas, terminar la colección puede costar entre 500.000 y 900.000 pesos mediante la compra tradicional de sobres; entre 350.000 y 600.000 pesos para quienes intercambian repetidas; y más de un millón de pesos para quienes dependen solo de sobres y de la reventa.

Esas mismas estimaciones sitúan el precio de una caja sellada de 100 sobres entre 480.000 y 520.000 pesos, el álbum básico entre 15.000 y 20.000 pesos, y la versión tapa dura entre 60.000 y 90.000 pesos.

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Entre las láminas más buscadas del álbum aparecen, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Erling Haaland, el escudo y las versiones holográficas o paralelas limitadas. En el caso de Colombia, las más cotizadas incluyen a James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos, Camilo Vargas y el escudo de la selección.

En redes sociales, plataformas de intercambio y grupos de aficionados algunas fichas ya se ofrecen por encima de $20.000, $30.000 y hasta $50.000 por unidad, mientras que en grupos de intercambio de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla algunas láminas de jugadores colombianos han alcanzado valores de entre $5.000 y $25.000, según su rareza y estado de conservación.

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