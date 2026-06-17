Colombia

Así se visten Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, y Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella: la ropa entró en la conversación electoral

Prendas básicas, maquillaje mínimo y accesorios artesanales componen una estética que, según el análisis citado, encaja con su trayectoria en derechos humanos, su trabajo técnico y una idea de cercanía ciudadana

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Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda de pie frente a la Casa de Nariño, con la bandera de Colombia. Pilar lleva vestido oscuro, Ana Lucía blazer crema.
Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda, cada una podría convertirse en primera dama el 7 de agosto, cuando en segunda vuelta se elija al nuevo presidente de la República - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, renunció a la asesoría de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cargo que ocupaba desde el 6 de marzo de 2018. Su salida reavivó la comparación con Ana Lucía Pineda, esposa del abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella, en medio de las elecciones presidenciales en 2026.

La comparación entre ambas figuras se instaló en la conversación ciudadana por sus perfiles públicos y por el lugar que ocupan en torno a sus parejas. Rueda estuvo vinculada a la JEP durante la implementación inicial de la justicia transicional en Colombia. Pineda, en cambio, impulsó el movimiento Tigresas de la patria y desarrolló una estrategia de visibilización familiar y empresarial dentro de la campaña.

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La esposa de Iván Cepeda trabaja por las víctimas y sus derechos - crédito JEP
La esposa de Iván Cepeda trabaja por las víctimas y sus derechos - crédito JEP

El contexto electoral colombiano reforzó el escrutinio sobre la figura de la pareja presidencial, en un escenario marcado por la controversia y el protagonismo de Verónica Alcocer durante la administración de Gustavo Petro.

En ese contexto, Infobae Colombia presenta el análisis de las especialistas en moda Lays Balli y Sara Salamanca sobre el vestuario y la estrategia visual de Rueda y Pineda.

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Vestuario e imagen pública

La evaluación de Balli sostiene que Ana Lucía Pineda migró de una paleta festiva y texturas intensas hacia una imagen más sobria y estructurada durante la campaña presidencial, con blazers, tonos neutros y siluetas amplias.

Según esa lectura, ese cambio apunta al “modo primera dama” y busca transmitir confianza y seriedad ante posibles roles institucionales.

Sara Salamanca, analista de imagen, agregó que la construcción visual de Pineda, basada en trajes sastre, faldas corte tipo A y tonos oscuros, se adapta al “universo visual” de De la Espriella. También señaló que esa marca personal incorpora el apoyo a emprendimientos y marcas colombianas.

La pareja de Abelardo de la Espriella lo acompaña en cada uno de sus eventos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
La pareja de Abelardo de la Espriella lo acompaña en cada uno de sus eventos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

“Ha dicho abiertamente que si llegara a ser primera dama estaría enfocada en esos temas, además de visibilizar marcas colombianas”, indicó Salamanca, fashion specialist.

En contraste, Balli y Salamanca describieron la estrategia visual de Pilar Rueda a partir de la sobriedad y la discreción: prendas básicas, predominancia de blancos, negros y azules, uso recurrente de blusas con detalles gráficos, transparencias y encajes, y accesorios artesanales en algunas ocasiones.

Salamanca interpretó esa estética como una imagen coherente con “el perfil de investigadora, activista de derechos humanos y funcionaria”, alejada del lujo y la ostentación.

La familia no publica muchas cosas de su vida personal en las redes sociales - crédito Pilar Rueda / Instagram
La familia no publica muchas cosas de su vida personal en las redes sociales - crédito Pilar Rueda / Instagram

La baja exposición pública y el maquillaje mínimo refuerzan, según Salamanca, un mensaje de cercanía ciudadana y coherencia ideológica. “Transmite austeridad y sencillez, muy afín a la tradición de quienes se identifican con la izquierda y enfatizan la igualdad”, especificó.

Trayectorias y estrategia en campaña

La proyección de Ana Lucía Pineda en redes sociales y eventos, junto con la presencia de sus cuatro hijos y una narrativa de familia ampliada, potenció la visibilidad del candidato Abelardo de la Espriella. De acuerdo con algunas entrevistas que han concedido como pareja, él recurrió a ella como primer soporte en su anuncio presidencial desde Italia.

Ese planteamiento incluyó la difusión de rutinas deportivas, la coordinación de movimientos femeninos y la construcción de una imagen alineada con los valores empresariales y familiares de la campaña.

Salamanca y Balli vincularon esa puesta en escena con una agenda pública centrada en apoyo social y empresarial.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, invitó a las mujeres a salir a votar el 31 de mayo - crédito analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, invitó a las mujeres a salir a votar el 31 de mayo - crédito analu_pineda/Instagram

Por su parte, Pilar Rueda se mantuvo enfocada en el ámbito técnico-político hasta su renuncia reciente, con experiencia en investigación, asesoría en negociación de paz y acompañamiento a víctimas del conflicto armado.

Según los perfiles consultados, su exposición mediática fue mínima y priorizó el rigor profesional por encima del carisma mediático.

Ambas especialistas coincidieron en que la diferencia no reside solo en el estilo, sino en la función política del vestuario. Mientras Rueda privilegia el confort y la coherencia con una función académica, Pineda apuesta por una expresión visual más tradicional desde una plataforma familiar.

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