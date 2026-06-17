Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 17 de junio.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: San Cristobal Norte, Santa Teresa.Lugar: De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación red Acueducto

Localidad: Suba.Barrios: La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Sabana Tibabuyes.Lugar: De la Carrera 118 a la Carrera 129, entre la Calle 126A a la Calle 141.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Kennedy.Barrios: Roma.Lugar: De la Calle 55 Sur a la Calle 58B Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Centro Industrial.Lugar: De la Avenida Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Quindío Oriental, La Arboleda.Lugar: De la Calle 46 Bis Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 10C Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.