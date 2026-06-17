Barranquilla alista un nuevo homenaje para Shakira: famosa calle tendrá tres obras de arte con el rostro de la artista

Barranquilla transforma la calle 72 en un homenaje a Shakira, la artista agradeció el homenaje - crédito Colprensa

Barranquilla activará desde este 15 de junio una nueva fase de transformación de la avenida Shakira, antes calle 72, con intervenciones de arte urbano en tres cruces del corredor.

El alcalde Alejandro Char anunció la iniciativa y adelantó cambios temporales de movilidad mientras avancen los trabajos. Las intervenciones se concentrarán en las carreras 46, 44 y 43 con la avenida Shakira.

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En un mensaje publicado en X, Char afirmó: “¡La calle 72 se transformará con un homenaje artístico inspirado en @Shakira!”. Y agregó: “Muy pronto, una de las zonas más queridas de nuestra ciudad se llenará de color e identidad para rendir homenaje a esta hija de Barranquilla que, con su talento, ha llevado el nombre y la cultura”.

Alex Char, alcalde de Barranquilla, confirmó el siguiente paso en la remodelación de la Avenida Shakira - crédito @AlejandroChar/X

¿Cómo serán las intervenciones?

La dirección artística estará a cargo de Leonardo Moleiro y contará con el apoyo de jóvenes de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA). Según el alcalde, en esos puntos “el artista Leonardo Moleiro, junto a nuestros jóvenes de la EDA, darán más vida al comercio de este sector con tres grandes obras”.

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En el equipo de ejecución participarán Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco, quienes plasmarán diseños inspirados en la identidad cultural y la música de la ciudad.

Las obras se realizarán sobre pavimento de concreto con pinturas epóxicas de alta resistencia, diseñadas para soportar el tránsito de vehículos y peatones.

Cambios temporales en la movilidad

La nueva cara de la carrera 44 en Barranquilla con una obra de arte en homenaje a Shakira - crédito @AlejandroChar/X

Las autoridades implementaron cambios temporales de movilidad mientras avanzan los trabajos. La calle 75 tendrá cambio de sentido y operará solo en dirección sur-norte durante la intervención.

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También se mantiene el cierre temporal de la intersección de la carrera 46 con la avenida Shakira, donde comenzaron las primeras intervenciones.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que agentes y orientadores acompañarán a conductores y peatones para facilitar la circulación y señalar rutas alternas.

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El sistema de transporte de la ciudad, Transmetro, anunció desvíos temporales en algunos servicios troncales que conectan con la estación Joe Arroyo.

La nueva cara de la carrera 46 en Barranquilla con una obra de arte en homenaje a Shakira - crédito @AlejandroChar/X

Alejandro Char destacó que esta intervención no solo mejorará la movilidad y el aspecto de la avenida, sino que impulsará el turismo y el comercio en la zona: “La 72 va a cambiar para bien y se va a ver hermosa, transitable, turística y tiene que llevar el nombre de Shakira Mebarak para que esta calle se parezca a Shakira y sea un orgullo de todos los barranquilleros, los colombianos y de todos los que vengan a visitarnos”.

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Durante el anuncio en 2025, el alcalde señaló que al pasar por la 72 era imposible no darse cuenta de que se requería una modificación importante y que beneficiara a la ciudadanía que se moviliza por ese sector de la capital del Atlántico.

“Solo es pasar por la 72 y darse cuenta de que todas las rutas de buses pasan por aquí. Entonces se requieren buenos paraderos. Esta va a ser una avenida moderna, que se parecerá a la actual Barranquilla. Ya estamos cambiando los buses de Transmetro y se va a modernizar la flota del transporte público. Somos la ciudad de los parques, una ciudad incluyente y turística”, añadió el alcalde.

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Shakira estuvo en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla - crédito @shakira/IG

La renovación de la Avenida Shakira no solo busca rendir homenaje a la cantante, sino también transformar esta vía en un espacio que combine tradición y modernidad.

Según destacó el alcalde Alejandro Char, la calle 72 es una de las arterias más transitadas de Barranquilla, ya que por ella circulan numerosas rutas de transporte público. Por ello, el proyecto incluye la modernización de la flota de buses de Transmetro, lo que mejorará la experiencia de los usuarios.

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