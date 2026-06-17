Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

Portugal fue víctima de los resultados sorpresivos en el Mundial 2026, pues empató con la República Democrática del Congo por 1-1 - crédito Phil Noble/REUTERS

El Mundial 2026 se ha caracterizado por varios resultados que causaron sorpresa entre los aficionados, pues se registraron entre conjuntos que eran favoritos y escuadras de menor categoría, debutantes o de poca historia en el certamen de la FIFA, como le pasó a Portugal frente a la República Democrática del Congo.

Los lusos ahora se alistan para su próximo partido en el grupo K, en el cual comprometió de inicio su clasificación a los dieciseisavos de final porque uno de sus rivales más fuertes es la Selección Colombia, que se verá a las 9:00 de la noche contra Uzbekistán.

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El entrenador Roberto Martínez quiere pasar la página y enfocarse en la segunda jornada, pues Portugal es considerada como una de las candidatas al título por el nivel de su plantilla, la presencia de Cristiano Ronaldo y un proceso que desea la primera estrella en el escudo.

El próximo partido de Portugal

Los europeos tuvieron todas las oportunidades para sumar los tres puntos en el arranque del grupo K, pero se vieron impotentes en la parte complementaria y terminaron con marcador de 1-1 frente a una República Democrática del Congo que aguantó de la mejor manera en defensa.

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La Selección de Portugal se enfrentará a su similar de Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12:00 p. m., hora de Colombia, y se verá en el país por las señales de Directv Sports y Win+ Fútbol, además de las plataformas de DGO y Win Play.

Portugal no quedó bien parada en el debut de la Copa del Mundo y ahora buscará el triunfo frente a Uzbekistán - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El partido se realizará en el estadio de Houston, conocido comercialmente como el NRG Stadium, un escenario recordado porque se utilizó para la Copa América 2024, tiene una capacidad para 72.220 espectadores y los lusos, casualmente, debutaron allí ante RD Congo.

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Portugal quiere el triunfo que le permita pelear por el liderato del grupo K, pues el objetivo es llegar a los dieciseisavos de final como ganador de su zona y evitar rivales más fuertes en la Copa del Mundo, sobre todo del grupo L, como Inglaterra y Croacia.

Cristiano Ronaldo aspira a llevar a los portugueses al primer título mundial en su historia - crédito Phil Noble/REUTERS

De otro lado, Cristiano Ronaldo sueña con cerrar su ciclo con el seleccionado europeo en los mundiales con un título que le ha sido esquivo en sus seis actuaciones, cuya mejor participación se dio en Alemania 2006, al integrar la plantilla que fue cuarta.

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Un empate con sabor a derrota

Portugal empató con RD Congo en Houston y el estreno de Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial volvió a dejar la misma señal que arrastra la selección lusa en los grandes torneos: un equipo con nombres de peso, pero con poco rendimiento cuando el resultado exige sostener la ventaja y transformar el dominio inicial en una victoria.

Portugal abrió el marcador en su mejor tramo. Pedro Neto encontró espacios con facilidad por la izquierda, mientras que por el sector de Bernardo Silva y João Cancelo el lateral portugués tuvo libertad para sumarse al ataque y generar centros para Cristiano.

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El capitán portugués estuvo cerca en un par de envíos, pero su actuación quedó marcada por la búsqueda constante del gol ante una grada volcada con su figura. A los 41 años, Cristiano todavía llena por sí solo un estadio como el de Houston, pero esa atracción no se tradujo en eficacia frente al arco.

Los lusos, que partían como favoritos, no pasaron de la igualdad y fallaron muchas oportunidades en la parte complementaria, lo que dejó la pizarra igualada en Houston - crédito TyC Sports

El desarrollo del partido dejó una advertencia para Portugal: el equipo perdió solidez atrás y lo acusó todavía más sin Rúben Dias, ausente por lesión. Aunque durante buena parte del primer tiempo no parecía que el resultado corriera peligro, la igualdad de Yoane Wissa confirmó que la defensa portuguesa ya no transmite la misma contundencia.

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La jugada del empate llegó en el último centro de la primera mitad. El atacante congoleño se elevó entre los centrales portugueses y congeló el ambiente con un cabezazo de la misma naturaleza que el gol de João Neves.

El marcador dejó a Portugal otra vez frente a una imagen conocida: buenos jugadores, intención ofensiva y cartel internacional, pero una producción insuficiente para sostener una ventaja y cerrar un debut que había empezado a su favor.

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