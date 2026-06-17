Roberto Martínez arropó a Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal: “Él era el primero que quería ganar el partido”

Goles y resumen del partido entre la Selección de Portugal y el similar de República Democrática del Congo en la primera fecha de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

Portugal no pudo iniciar el Mundial 2026 con la victoria que esperaba. El equipo dirigido por Roberto Martínez dejó escapar una oportunidad importante y terminó empatando ante República del Congo en un partido en el que los europeos tuvieron momentos de dominio, pero también sufrieron frente a la intensidad y el planteamiento defensivo de su rival.

Tras el encuentro, el entrenador español analizó lo ocurrido y aseguró que este tipo de resultados hacen parte de la Copa del Mundo, un torneo en el que incluso los favoritos pueden tropezar.

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Martínez recordó algunos antecedentes para explicar que un mal inicio no define necesariamente el destino de una selección. “Este tipo de resultados son cosas que suceden en una Copa del Mundo. En Qatar, Argentina perdió contra Arabia Saudita y después terminó siendo campeona; en 2010, España perdió contra Suiza y también acabó levantando el trofeo. Eso demuestra que un resultado no define lo que puede pasar”, explicó el técnico.

Cristiano Ronaldo fue el de calificación más baja del partido con 6.0, según el aplicativo de análisis de rendimiento SofaScore - crédito Phil Noble/Reuters

La estrategia de República Democrática del Congo ante Portugal

Para Martínez, ganar un Mundial no depende de la emoción o de la presión del momento, sino del proceso que construya un equipo durante la competencia. El entrenador destacó que lo más complicado para Portugal era comenzar bien el partido y mantener el nivel mostrado durante varios momentos del compromiso. “Creo que lo más difícil era empezar bien el juego y lo logramos. El nivel fue muy bueno. Ellos llegaron a nuestra portería, pero nosotros buscamos tener el control del partido e intentar marcar un segundo gol”, señaló.

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Sin embargo, el técnico reconoció que República del Congo planteó un partido complicado, con una estructura defensiva sólida y jugadores preparados para aprovechar los espacios.

Martínez destacó especialmente la capacidad del rival para competir y responder en momentos importantes. “Congo tiene una buena estructura defensiva, maneja muy bien el contragolpe y las transiciones rápidas. También tiene mucha fortaleza en las acciones a balón parado. Su actitud fue extraordinaria, jugaron con una personalidad enorme, como si fuera una gran final”, afirmó. El entrenador portugués también valoró la respuesta de sus jugadores, aunque admitió que todavía existen aspectos por corregir.

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Para Martínez, la autocrítica será fundamental si Portugal quiere avanzar con aspiraciones en el torneo. “Necesitamos mejorar, ser autocríticos, evaluar el partido y seguir creciendo. Eso hace parte de todo el proceso de un campeonato del mundo. Nuestra estructura de juego necesita mucha disciplina, especialmente en los espacios centrales”, comentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el análisis del funcionamiento ofensivo después del primer gol. Martínez explicó que Portugal tuvo dificultades para llegar con claridad al último tercio del campo y generar más peligro. “Después del primer gol no conseguimos llegar al último tercio como queríamos. Hay aspectos que debemos mejorar, pero también hay que destacar la disciplina y la exigencia de los jugadores con el balón”, indicó.

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República Democrática del Congo ha generado todo tipo de repercusiones desde su clasificación a la Copa del Mundo, primero porque no era normal que clasificara, después por tener un hincha estático en todos los partidos, luego porque los jugadores llegaron en vestido de tigres a Estados Unidos, y ahora, demás del resultado del partido, por este tipo de hinchas que se pintan el rostro - crédito Justin Makangara/Reuters

¿Por qué no sacó a Cristiano Ronaldo?

El técnico también habló sobre la presencia de Cristiano Ronaldo, quien no pudo marcar y terminó siendo uno de los focos principales después del empate. Martínez defendió la decisión de mantener al delantero en el campo y aseguró que un jugador con sus características siempre puede marcar diferencia. “No iba a sacar a Cristiano Ronaldo porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles”, afirmó.

Sobre el estado emocional del capitán portugués, Martínez reconoció que el resultado dejó una sensación amarga dentro del grupo. “Si me preguntas por Cristiano Ronaldo te diré que todos estamos tristes. Él era el primero que quería ganar el partido. Sus hábitos, su mentalidad y la manera en la que trabaja con los jugadores son importantes para nosotros. Lo intentaremos de nuevo”, expresó.

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Cristiano Ronaldo y su rostro de decepción, tras el empate de su Selección y República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/Reuters

Además, el entrenador resaltó que el Mundial está demostrando que todos los partidos son competitivos y que ninguna selección puede confiarse. Según Martínez, los equipos llegan preparados y con una motivación especial cuando enfrentan a grandes potencias. “Todos los partidos siguen siendo competitivos, sin ninguna duda. Hemos visto que en un Mundial cualquier equipo puede complicarte. Tenemos que construir sobre esto y aprender”, concluyó.

Portugal ahora deberá corregir detalles y recuperar confianza en sus próximos compromisos. Para Roberto Martínez, el camino hacia el título no se define por un solo resultado, sino por la capacidad de adaptación y mejora durante el torneo.

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