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En video: los hinchas de la Selección Colombia envían un mensaje de aliento a James Rodríguez y compañía

La Tricolor comenzará su sueño mundialista ante Uzbekistán, el miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p. m. en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

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Una señora le dijo papasito a James Rodríguez y le mandó un beso, un señor les dijo que para adelante como el elefante, otra les dijo que los quería mucho y la mayoría les pidió que dejaran todo en el terreno de juego - crédito Diego Suárez/Infobae

La compañía de los hinchas de la Selección Colombia se volvió un infaltable en cada torneo que disputa el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Hace falta ver los banderazos que se han producido en la concentración de los jugadores para comprobar lo anterior. Primero en Bogotá, luego en Medellín, en Estados Unidos y ahora en México, miles y miles de colombianos se han reunido para cantar, bailar y alentar al equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

Sin embargo, también hay quienes acompañan a la distancia. Los que se tuvieron que quedar en Colombia y ver los partidos de la Selección Colombia a través de una pantalla o escucharlos por una caja de radio o alguna plataforma de streaming, pero que con la misma energía de quienes están al lado del equipo, la alientan para que gane. Algunos de quienes se quedaron le enviaron un mensaje de aliento a los jugadores a través del micrófono de Infobae Colombia: “Que vayan para adelante, como el elefante”, dijo Laura Rodríguez.

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Los hinchas de la Selección Colombia en la ciudad de Bogotá enviaron un mensaje para James Rodríguez y compañía, algunos de aliento, otros de elogio y unos más de cariño - crédito Diego Suárez/Infobae
Los hinchas de la Selección Colombia en la ciudad de Bogotá enviaron un mensaje para James Rodríguez y compañía, algunos de aliento, otros de elogio y unos más de cariño - crédito Diego Suárez/Infobae

James Rodríguez: “Papasito mua, mua”

No todos los mensajes fueron de aliento, pues hubo otros de elogio y no precisamente por la capacidad futbolística. “A James Rodríguez mi mensaje es que es un papasito, mua”, fue la expresión de Clemencia Ordoñez, una señora que atendía una tienda de camisetas. Y es que James Rodríguez sería el capitán del equipo para esta Copa del Mundo 2026, es una distinción que ostenta desde las Eliminatorias a Rusia 2018, en aquel entonces solo Radamel Falcao García estaba por encima del número 10 en la lista de capitanes, y tras la ausencia del “Tigre” en la Selección Colombia, quedó el mediocampista como primero indiscutible en esa función de capitán.

La hinchada Tricolor se comienza a preparar para el partido-crédito Luis Monte/Infobae

Otro de los mensajes de aliento fue el enviado por José López, quien invitaba a las personas a entrar a su establecimiento de ropa con un micrófono por el que era muy escuchado: “Mi mensaje es que la den toda, que suden la camiseta y que tengan la plena seguridad que nosotros desde acá, en el comercio, estamos dando todo por ellos”, dijo. Ese pedido de dejar toda la energía en la cancha por la camiseta fue lo que más se repitió entre los hinchas que participaron. Incluso, fue algo a lo que también hizo referencia el entrenador del equipo Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa previo al debut del torneo. “El concepto que más tiene claro los jugadores es que deben matarse por la camiseta, eso me tiene contento”, dijo el seleccionador argentino.

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El último mensaje fue el enviado por Martha Pinto, quien expresó su cariño para los jugadores, antes de hacer algún pedido. “Los quiero mucho, solo denla toda”, dijo. Ningún hincha pidió título, o incluso golear a Uzbekistán en el debut. Únicamente que se mostraran las ganas de ganar.

Desde separarse de su marido, hasta el voto por uno y el otro candidato en las elecciones presidenciales, los hinchas de la Tricolor hicieron sus promesas de cara al debut en la Copa del Mundo - crédito Diego Suárez/Infobae

Identidad futbolística de la Selección Colombia

Quizás a eso se refería el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, cuando se refirió a la identidad del país a nivel futbolístico, también en la más reciente rueda de prensa. “Nosotros tenemos clara esa identidad y hablamos mucho al interior del equipo de eso. De cómo podemos representar al país de la mejor forma. Sabemos que los colombianos necesitan en este momento un motivo para sonreír”, aseguró.

Colombia debutará en la Copa del Mundo e irá en búsqueda del sueño mundialista cuando enfrente Uzbekistán, este miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m. en el Estadio Azteca. República Democrática del Congo y Portugal serán los otros dos rivales que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo en esta primera fase del torneo.

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