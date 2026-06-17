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Las emotivas palabras de Luis Alfonso a su esposa Luisa Pulgarín durante su boda: “Muy agradecido de que seas mi esposa”

El cantante reconoció los errores que cometió a lo largo de su relación con la madre de sus hijos. También afirmó que, en varias ocasiones, ella le dio la seguridad que necesitaba sobre la mujer con la que está

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El cantante emocionó a su esposa como a los asistentes con las palabras que dijo sobre su relación - crédito @alejandro.gomez.p04/TikTok

La tercera celebración de matrimonio entre Luis Alfonso y su esposa Luisa Fernanda Pulgarín quedó marcada por una declaración pública durante la boda que se llevó a cabo el lunes 15 de junio: el cantante agradeció a su esposa por sostener su hogar, cuidar a sus hijos y haber cambiado, según dijo, su forma de entender el trabajo y el dinero.

La pareja había anunciado desde febrero de 2026 su intención de renovar sus votos. La celebración se realizó en un entorno reservado con familiares y amigos cercanos.

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La ceremonia religiosa tuvo lugar en una iglesia católica. Uno de los momentos más difundidos fue la interpretación en vivo que hizo el artista mientras Pulgarín caminaba hacia el altar. Las imágenes de la jornada fueron compartidas por ambos en redes sociales y provocaron reacciones entre su público.

El mensaje a su esposa durante la ceremonia

Luis Alfonso se casa nuevamente con Luisa Fernanda Pulgarín: ceremonia privada y participación de sus hijos - crédito @luisafdapv/ Instagram
Luis Alfonso se casa nuevamente con Luisa Fernanda Pulgarín: ceremonia privada y participación de sus hijos - crédito @luisafdapv/ Instagram

Luis Alfonso habló durante el evento y centró su mensaje en el papel de su esposa dentro de la familia. “Gracias por ser la señora que le ha dado dignidad a mi hogar. Gracias por ser la señora con la cual yo me puedo ir tranquilo a trabajar y sé que mis hijos están bien”, dijo el cantante.

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El artista abrió su mensaje con una referencia religiosa y con una definición del lugar que ocupa Pulgarín en su vida. “Yo lo que quería darle las gracias más que a usted, a mi Diosito por ponértela en mi camino. Quiero decirte, reina hermosa, que estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy agradecido porque seas mi esposa”, agregó.

También agradeció a su esposa por los “tres muchachos” presentes en la ceremonia y definió a esos hijos como “los mejores tesoros” de su vida. En otro pasaje, la describió como “el pilar” de su hogar y de su vida.

El pedido de perdón y la referencia a la desconfianza

La celebración finalizó con un brindis en Costa Rica, destino elegido por la pareja para su luna de miel, como reveló Luis Alfonso en sus historias de Instagram - crédito @luisalfonso / Instagram
La celebración finalizó con un brindis en Costa Rica, destino elegido por la pareja para su luna de miel, como reveló Luis Alfonso en sus historias de Instagram - crédito @luisalfonso / Instagram

En su intervención, el cantante también reconoció fallas personales y vinculó ese pedido de disculpas con el recorrido de la pareja.

He hecho muchos errores en mi vida como todo ser humano y de antemano mil disculpas, mil perdones por todas las veces que te he hecho desconfiar, que te he hecho llorar, que te he hecho decepcionar de alguna u otra manera”, afirmó Luis Alfonso.

El mensaje no solo celebró la unión, también admitió momentos de crisis dentro de la relación. Esa combinación entre agradecimiento, autocrítica y exposición pública fue uno de los elementos que más reacciones generó entre sus seguidores.

El cambio personal y económico que atribuyó a Pulgarín

Otro tramo del discurso se concentró en su historia personal y económica. Allí Luis Alfonso dijo que su esposa modificó una forma de pensar que él asoció con su infancia y con el modo en que encaraba el futuro.

El cantante recordó cómica situación junto a su esposa
El cantante pidió perdón por las veces en las que hizo dudar y llorar a su esposa - crédito @luisafdapv / Instagram

“Gracias por llegar a hacerme un hombre feliz, un hombre completo, un hombre soñador, por quitarme la mentalidad de pobre, porque cuando yo llegué a tu vida, yo nunca tuve dinero en mi niñez y mi familia siempre fue de economía baja, pero lo que más tenía de pobreza era mi mente”, señaló.

En esa misma línea, atribuyó a Pulgarín un impulso para consolidar el hogar. “Y me dijiste: ‘Vamos para adelante a trabajar como un hijueputa, mijo, y a sacar el hogar adelante’”.

Aunque la celebración se desarrolló de forma reservada, el contenido del mensaje desplazó el foco desde el evento hacia la intimidad de la pareja. Luis Alfonso también le agradeció “por darme una familia”.

“Lo que más le agradezco a mi Diosito es porque más que todo eres el ángel de mi vida. Y hoy te agradezco por todo y por tanto, mi amor”, dijo Luis Alfonso.

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