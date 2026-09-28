Golpe a la minería ilegal en Tolima: Ejército incautó implementos para maquinaria amarilla avaluados en más de $96 millones

Las tropas del Batallón de Infantería N.° 17, con apoyo policial, retuvieron un camión durante un control del Plan Amazonía y entregaron la carga a las entidades competentes tras detectar irregularidades documentales

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El Ejército Nacional incautó material destinado a maquinaria amarilla, con un valor comercial de $96.512.400, durante un puesto de control instalado en el municipio de Ataco, Tolima. Según la institución, los elementos presuntamente iban a ser utilizados en actividades vinculadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La operación se realizó bajo el Plan Amazonía y contó con la participación de soldados del Batallón de Infantería N° 17 General Domingo Caicedo, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, además de efectivos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

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Las autoridades detuvieron un camión que transportaba repuestos, herramientas y accesorios para equipos pesados. De acuerdo con la institución castrense, la carga no cumplía con los requisitos previstos en la Resolución 1820 de 2026, por lo que el material quedó a disposición de las autoridades competentes.

Entre los elementos incautados había un motor, 7 mangueras transparentes de 3/4 de pulgada, un juego de copas de 18 piezas, guantes, 30 tuercas de 5/8 de pulgada y un juego de alicates de 4 piezas.

El Ejército Nacional incautó material para maquinaria amarilla con un valor comercial de $96.512.400 en Ataco, Tolima - crédito @Ejercito_Div5 / X

La carga también incluía mangueras, correas, una boquilla para oxicorte, 10 boquillas Truper, 10 tubos para engrasadoras, cintas negras de 20 metros, 10 acoples rápidos, 28 arandelas de cobre y 20 graseras.

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El inventario reportado por la fuerza pública sumó 8 metros de material grafitado, abrazaderas de 6 pulgadas, una manguera de 6x6, empaques, 7 empaques de caucho de 6 pulgadas y 7 resortes del mismo tamaño.

Uno de los componentes más numerosos del cargamento fue el conjunto de piezas empleadas en maquinaria pesada: 100 dientes tipo 225 roquero gris, junto con 100 pines y retenedores. Estos elementos suelen utilizarse en baldes y sistemas de excavación de maquinaria amarilla.

Las autoridades buscan frenar el abastecimiento de la minería ilegal

La incautación de implementos para maquinaria amarilla hace parte de las acciones de control dirigidas a limitar la llegada de equipos y repuestos a zonas donde operan estructuras dedicadas a la extracción ilegal de minerales.

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El Ejército Nacional incautó material para maquinaria amarilla con un valor comercial de $96.512.400 en Ataco, Tolima - crédito @Ejercito_Div5 / X

El Ejército señaló que la maquinaria amarilla constituye uno de los principales recursos utilizados en estas actividades, debido a su capacidad para remover grandes cantidades de tierra, alterar cauces de agua y acelerar la extracción de material aurífero u otros minerales.

En el caso de Ataco, las autoridades sostuvieron que la retención del material interrumpe una parte de la cadena logística que permite el funcionamiento de este tipo de operaciones. El avalúo total de los elementos llegó a $96.512.400, según el cálculo comercial entregado por la institución militar.

La Sexta Brigada indicó que mantendrá operativos en el Tolima contra las actividades que afecten los recursos naturales y que estén relacionadas con factores de inestabilidad en la región.

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En Putumayo fueron desmanteladas siete minas ilegales

La acción en Ataco, Tolima, se conoció después de otro operativo contra la minería ilegal desarrollado en Puerto Caicedo, Putumayo, donde tropas del Ejército desmantelaron siete unidades de extracción ilícita a cielo abierto.

Las Fuerzas Militares desmantelaron siete unidades de extracción ilícita a cielo abierto en la vereda Playa Rica de Puerto Caicedo, Putumayo - crédito Ejército Nacional

Ese procedimiento fue ejecutado por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N° 27, perteneciente a la Vigésima Séptima Brigada, con apoyo del Grupo de Inteligencia Aérea N° 62 de la Fuerza Aérea Colombiana, la Regional de Inteligencia de la Amazonía y la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las autoridades ubicaron los complejos en la vereda Playa Rica, una zona rural de Puerto Caicedo. De acuerdo con información de inteligencia, las minas estarían bajo control de personas vinculadas a los Comandos de Frontera, una facción asociada con la Segunda Marquetalia.

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El Ejército estimó que esa intervención produjo una afectación superior a $3.000 millones para las finanzas de la estructura armada. Además, las autoridades afirmaron que evitaron la producción y comercialización ilegal de cerca de 6.000 gramos de oro.

Durante la operación, los uniformados encontraron 4 dragas tipo buzo, 2 clasificadoras, más de 400 metros de manguera industrial negra y 80 metros de tubería de PVC de 3 pulgadas.

El material, que fue destruido en el lugar, tenía un valor comercial superior a $128 millones, según el reporte oficial. Las dragas tipo buzo se emplean para succionar sedimentos de los ríos y separar materiales con posibles concentraciones de oro.

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