Jota Pe Hernández arremetió contra Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda y reveló por qué “podría terminar en la cárcel”

El congresista de la Alianza Verde utilizó sus redes sociales para dedicarle una extensa denuncia a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez/X

Con el uso de sus redes sociales como plataforma mediática para una de sus denuncias, el senador Jota Pe Hernández lanzó el miércoles 17 de junio de 2026 duros señalamientos contra la senadora y candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué, de la que sostuvo que podría terminar arrestada o multada por desacatar una orden judicial. Una denuncia que se conoce a solo cuatro días de que se lleve a cabo la segunda vuelta.

En un video que dura más de tres minutos, el senador Hernández -al que su colectividad le rechazó el proceso de escisión- acusó a la lideresa indígena y política del Pacto Histórico de guardar silencio frente a varios casos de violencia contra miembros de su comunidad mientras, según dijo, sus familiares y ella recibieron contratos y recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro, al que le restan solo 50 días.

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En el mismo pronunciamiento, Hernández afirmó que los allegados de Quilcué “se han beneficiado en este gobierno con casi $1.000 millones de pesos” y detalló tres nombres y los montos que habrían recibido: Karen Quilcué, con nueve contratos por casi $500 millones; Kelly Quilcué, con cuatro contratos por casi $300 millones; y Mayerli Quilcué, con tres contratos por más de $1.030 millones; lo que causó controversia.

La senadora Aida Quilcué fue blanco de duras críticas de su colega, Jota Pe Hernández, que la acusó de aprovecharse de las necesidades de su comunidad - crédito @aida_quilcue/X - @JotaPeHernandez/X

En su denuncia, el congresista del partido Alianza Verde relacionó esta acusación contra su colega con una disputa judicial previa de la mujer, que acompaña al senador Iván Cepeda en la contienda. “Quilcué está a punto de ser arrestada o, en su defecto, multada por incumplir el fallo de un juez que le ordenó responder mi requerimiento”, dijo Hernández, que fue más allá en su andanada de señalamientos contra la senadora.

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A su vez, en otro tramo del video, Hernández también aseguró que una nueva decisión judicial le permitió exponer esos señalamientos. “Gracias a otro fallo de otro juez, yo hoy puedo revelarle la verdadera cara de Aida Quilcué a los colombianos”, dijo el senador, antes de encadenar denuncias sobre agresiones sexuales, castigos físicos, reclutamiento y demoras en atención médica dentro de comunidades indígenas.

Las denuncias con las que Jota Pe Hernández busca poner en jaque a Aida Quilcué

En su pieza audiovisual, el senador insistió en que Quilcué habría omitido pronunciarse sobre hechos graves que afectaron a menores, mujeres y comunidades indígenas. Para ilustrar su punto, el congresista plasmó una secuencia del tiempo transcurrido tras cada caso, en los que según él la mujer, se abstuvo de expresar su rechazo frente a lo que habría ocurrido con miembros de su comunidad; que daría cuenta de su conducta.

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“Han pasado 6.480 horas desde que una menor indígena fue violada por una manada de seis miserables abusadores, y sobre esto Aida Quilcué no ha dicho nada”, inició Hernández. “Han pasado 9.360 horas desde que una joven periodista fue agredida sexualmente por un indígena abusador, y sobre esto Aida no ha dicho nada”, agregó el legislador, que acto seguido continuó con sus acusaciones contra la mujer.

Aida Quilcué fue elegida por Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial, al destacar sus orígenes humildes - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Así pues, el senador sumó otros episodios para sostener esa acusación. “Han pasado 8.640 horas desde que unos salvajes indígenas azotaron a golpes a una niña hasta hacerla desmayar, y sobre esto Aida Quilcué no ha dicho nada”, afirmó. Y después mencionó la muerte de un niño indígena llamado Ugua durante un “paseo de la muerte” por tres departamentos, del que tampoco la legisladora habría emitido concepto alguno.

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En esa seguidilla de sucesos en los cuales la senadora al parecer guardó silencio, Jota Pe incluyó además una referencia a disturbios recientes. “Han pasado más de 1.000 horas desde que unos salvajes indígenas en unos disturbios cogieron unos niños indígenas para usarlos como escudos humanos mientras se enfrentaban a la fuerza pública, y sobre esto Aida Quilcué no ha dicho nada”, apuntó el senador en su exposición en redes.

Aida Quilcué fue construida como símbolo de humildad para captar votos, según Jota Pe Hernández

En otro tramo de su video, el senador pasó de la crítica del silencio de Quilcué a la representación que buscarán gestar en la escena política con su figura. Según su planteamiento, su aspecto físico no correspondería con el manejo de recursos que atribuyó a su entorno familiar y a ella misma; e incluso utilizó un término más fuerte para irse en contra de la congresista del oficialismo: “la pobre viejecita”.

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La senadora Aida Quilcué tiene cuatro años en el Congreso, en representación de las comunidades indígenas - crédito Sergio Acero/REUTERS

“A Aida Quilcué pretenden mostrarla, así como a Francia, como una nadie, como la pobre viejecita, pero sencillamente es para atraer votos de las comunidades indígenas y personas humildes del país”, expresó Hernández, que agregó una referencia directa a la contratación del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), pues indicó que a las comunidades no ha llegado “ni un peso” de los $405.000 millones en contratos.

A su vez, el senador señaló a Quilcué de haber obtenido una multimillonaria cifra. “En estos cuatro años Aida Quilcué ha recibido cerca de $2.000 millones“, afirmó Hernández, sin hacer énfasis en esta cifra ni su origen, antes de lanzar su sentencia sobre la candidata y cómo, en su concepto, no representa a los territorios que dice defender, y que requieren del apoyo estatal de cara al próximo cuatrienio.

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“No es ninguna humilde como ella lo dice, ni representa a las comunidades desfavorecidas, porque mientras a las mujeres las están violando, a los niños indígenas los están reclutando, los están usando como escudos humanos, se los están llevando para la guerrilla o están muriendo enfermos en paseos de la muerte, esta señora Aida Quilcué está viviendo sabroso”, puntualizó el senador Hernández en su denuncia.