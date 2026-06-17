Habló abogado del estadounidense señalado falsamente de abuso a menores en Bogotá: “Lo hubieran podido matar”

Habla el abogado del extranjero señalado falsamente de abuso en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El abogado Fabio Humar aseguró que el ciudadano estadounidense señalado en redes sociales por un supuesto abuso sexual contra un menor en el balcón de un apartamento en el norte de Bogotá fue exonerado en cuestión de horas tras exámenes de Medicina Legal.

El jurista también anunció acciones judiciales contra vecinas y servidores públicos y, de manera eventual, contra la Nación, por la difusión de una acusación que, según indicó, puso al hombre al borde de un linchamiento.

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En la entrevista con Semana, Humar sostuvo que su cliente había llegado a Colombia para culminar un proceso de adopción de tres hermanos, un trámite que describió como especialmente estricto para extranjeros y que, en este caso, incluyó verificación de antecedentes en Estados Unidos. Según relató, una de las niñas tiene 15 años y la pareja alquilaba un Airbnb pequeño en el norte de la capital mientras avanzaba el procedimiento.

El punto central de su versión es que la escena grabada y difundida en redes no correspondía a un ataque sexual, sino a una corrección hecha por el padre adoptante a uno de los niños en un balcón pequeño, después de una rabieta. “A las pocas horas, pocas horas, medicina legal constata mediante un examen científico que no hay trazas de agresión alguna, ni siquiera física”, dijo.

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El togado agregó que la Fiscalía dejó en libertad a su cliente tras esas verificaciones y afirmó que el proceso de adopción debe seguir “sin ninguna novedad”, una vez despejadas las dudas sobre el episodio.

La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X

Humar relató que la alarma se desató cuando una vecina interpretó que el hombre abusaba del menor y empezó a hacer señas a otras personas. Esa reacción, según su relato, derivó en gritos, difusión del rumor y en el ingreso de residentes al apartamento para intentar sacar al niño.

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“Vamos a iniciar acciones contra esas personas por tentativa de secuestro”, agregó. En su reconstrucción, la llegada de la Policía evitó una agresión mayor contra el extranjero. “A ese señor lo hubieran podido matar”, afirmó al mismo medio.

El abogado sostuvo que el hombre fue protegido y que los menores también quedaron bajo resguardo institucional. Explicó que la esposa estaba a pocos milímetros de distancia, separada por un vidrio, y que también se recogieron los testimonios de los otros dos menores, incluida la adolescente de 15 años.

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Sobre el estado de su cliente, Humar mencionó que atraviesa una situación “muy lamentable” y que sigue atemorizado por la exposición pública del caso. Según su versión, ha cambiado de lugar varias veces y teme salir a la calle porque su nombre ya circula en redes sociales y, incluso, en publicaciones de Estados Unidos.

La mención al presidente abrió la puerta a una eventual demanda contra la Nación

Uno de los señalamientos más duros del abogado estuvo dirigido al presidente Gustavo Petro por haber replicado el caso en su cuenta de X. Humar afirmó en Semana que el rumor “llegó a la cuenta de X más poderosa del país, que es la del presidente”, y sostuvo que esa amplificación agravó el daño reputacional contra su defendido.

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“El presidente encarna la nación”, dijo al explicar por qué no descarta una reclamación patrimonial. A su juicio, cuando el jefe de Estado publica una acusación de ese tipo, no habla solo como usuario de una red social, sino como representante del Estado colombiano.

Representación judicial por falsa acusación de abuso sexual contra ciudadano extranjero - VisualesIA ScribNews - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consultado sobre si habría acciones contra Petro, el abogado respondió en la conversación que su cliente le pidió evaluar “todas las acciones que quepan en este caso”. Esa revisión, dijo, incluye actuaciones contra vecinas, contra servidores públicos que replicaron el mensaje presidencial y, eventualmente, contra la Nación.

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Humar también afirmó que, hasta la mañana de ese día, no había visto borrado el mensaje del presidente. Según declaró, espera una retractación expresa que diga que el ciudadano no cometió ningún delito.

El caso se cruzó con un proceso de adopción de tres hermanos

En la misma entrevista, Humar explicó que su cliente es un hombre de unos 30 años, casado con una ciudadana estadounidense, que no habla español o apenas lo entiende. Describió a la pareja como parte de la clase media trabajadora de Estados Unidos y dijo que escogió Colombia para formar una familia.

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El abogado insistió que la adopción de tres hermanos es un hecho poco habitual. Según contó, personas vinculadas al sistema le explicaron que la mayoría de parejas busca adoptar un niño y, en menos casos, dos; recibir a tres hermanos en un mismo hogar es menos frecuente y evita la separación del grupo familiar.

También sostuvo que el procedimiento de adopción no se hace con una visa de turismo y requiere una visa especial, además de chequeos en ambos países y evaluaciones sobre la familia y su entorno. “No es que usted entre con una visa de turismo y salga con niños”, dijo Humar a Semana.

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Sobre los menores, el abogado señaló que no conoce los antecedentes familiares ni las razones por las que estaban bajo protección, y dijo que no ha querido profundizar en ese aspecto con su cliente por el impacto emocional de lo ocurrido.

El paquete de acciones penales y civiles incluye injuria, calumnia y falso testimonio

Humar tambipen comentó que ya han recibido información de la comunidad y apoyo de los administradores del Airbnb donde se alojaba la pareja. Afirmó que ya cuentan con varios nombres y números de identificación de personas que serán llamadas dentro de los procesos judiciales.

“Estamos pidiendo copia, el expediente completo”, explicó al mismo medio, al señalar que todavía revisan si algunas de las declaraciones hechas por las vecinas quedaron incorporadas formalmente al caso. De esa revisión dependerá, según dijo, si procede imputar conductas como fraude procesal o falso testimonio.

el abogado encuadró el episodio como una prueba extrema de por qué existe la presunción de inocencia en el sistema penal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El abogado agregó que injuria y calumnia forman parte de las vías ya contempladas y que tampoco descarta acciones civiles para perseguir el patrimonio de los responsables. “Así se demore una década el proceso. Van a tener que responder”.

El planteo jurídico del defensor se apoya en que la acusación no fue una imputación menor, sino el señalamiento de una agresión sexual contra un niño que después, según sostuvo, fue desmentida por pruebas científicas y testimonios recogidos por las autoridades.

Humar dijo que el caso expone el valor de la presunción de inocencia

Al cierre de la entrevista con Semana, el abogado encuadró el episodio como una prueba extrema de por qué existe la presunción de inocencia en el sistema penal. Señaló que el caso se volvió visible por su repercusión pública, pero sostuvo que errores, montajes o acusaciones equivocadas aparecen todos los días en los expedientes judiciales.

“Por algo existe la presunción de inocencia”, añadió. También planteó que, si a su cliente le hubieran imputado cargos y pedido una medida de aseguramiento, habría podido pasar dos o tres años preso antes de que se aclarara que todo partió de “un chisme”.

En su última advertencia, el penalista sostuvo que no permitirá que queden impunes los hechos ocurridos en el edificio. “Ahí hubo tentativas de linchamiento, ahí hubo tentativas de secuestro de ese menor de edad”.