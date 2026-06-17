Gustavo Bolívar aplaudió la adhesión de Claudia López a Iván Cepeda y confía en la remontada de cara a la segunda vuelta: “Nace de la madurez”

El exdirector del DPS y exsenador Gustavo Bolívar mostró su satisfacción por el apoyo de la exalcaldesa Claudia López a el senador Iván Cepeda, en búsqueda de la presidencia - crédito @IvanCepedaCast/X - EFE

La adhesión de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López a la aspiración del senador oficialista Iván Cepeda, a cuatro días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio, sacudió el espectro político en el tramo final de la campaña. La política bogotana, pese a sus reparos al proyecto continuista, al final sumó su apoyo al aspirante del hoy mandatario Gustavo Petro.

Así como en 2022, cuando de forma indirecta expresó su respaldo a la campaña de Petro, López volvió a las toldas del progresismo, en una determinación que fue celebrada, entre otras, por el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar: que vio en esta unión un gesto de “madurez” y lo presentó como parte de una estrategia para frenar a Abelardo de la Espriella, al que definió como una amenaza para la “democracia”.

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Esta fue la reacción del exsenador Gustavo Bolívar sobre la adhesión de la excandidata presidencial Claudia López a la campaña de Iván Cepeda - crédito @GustavoBolivar/X

El respaldo de la exalcaldesa de Bogotá, que en la primera vuelta obtuvo apenas 225.517 votos, equivalentes al 0,95% de los sufragios, resultaría más simbólico que práctico, pues en su caso ni siquiera le alcanzó para superar el umbral de la reposición de votos. Aún así, su ingreso a la aspiración oficialista, a pocos días de la contienda, pretende seguir recolectando esfuerzos para hacerle frente a Abelardo de la Espriella.

En esa línea, Bolívar fijó esa lectura en un mensaje público en el que admitió la distancia previa entre corrientes políticas cercanas. “Es verdad lo que dice sobre la hostilidad que ha habido entre la izquierda y el centro y viceversa, incluidos sus dirigentes. Me incluyo”, expresó Bolívar en su declaración, con la que empezó a promocionar la tendencia #LaRemontadadeCepeda, perdedor en primera vuelta con el 40,90% de los votos.

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Iván Cepeda sigue en la búsqueda de nuevos acuerdos programáticos en la antesala de la segunda vuelta presidencial - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Asimismo, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá vinculó el apoyo de López con una necesidad política que supera las diferencias personales en esta definición presidencial. “Celebro esta unión que nace de la madurez y las preocupaciones de dos grandes dirigentes”, reiteró el excongresista, en relación con una alianza que pretende construir sobre una serie de principios que harían parte del acuerdo programático.

Claudia López intentó despegar su apoyo de una adhesión formal al petrismo

En su determinación, que implica el respaldo a Cepeda en la segunda vuelta presidencial, la exalcaldesa aclaró que su decisión no constituye una adhesión orgánica, sino un voto independiente basado en compromisos asumidos por el aspirante tras la primera vuelta; es decir, no es un espaldarazo a las ejecutorias del primer mandatario, Petro, al que le restan por mandato constitucional 50 días antes de entregar el poder.

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Al explicar su respaldo, López enfatizó lo que para ella son los rasgos personales y políticos del candidato. “Sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas tres semanas. A mí me consta por más de 30 años que ese es su carácter, que ese es su estilo de liderazgo, que ese ha sido su compromiso con la vida”, expresó la excandidata en su argumentación.

Claudia López expresó su apoyo personal a Iván Cepeda y Aida Quilcué, al destacar las tres décadas de trabajo conjunto con el senador de izquierda - crédito @VickyDavilaH/X

De esta forma, reforzó esa idea con una defensa de la trayectoria del congresista en materia de legalidad y resolución política de los conflictos. “Iván nunca en su vida ha empuñado un arma. Nunca. Pero, más allá de eso, ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme y la fuerza serena, y es ese corazón conciliador el que creo que necesita hoy Colombia”, agregó López en su intervención.

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La decisión de la política no quedó solo en un pronunciamiento político, sino que incluyó compromisos sobre lucha contra la corrupción, creación de un sistema nacional de cuidado, paz, seguridad para las personas y reformas sociales. En ese paquete también quedó consignado un punto concreto sobre el debate sanitario: la radicación de una nueva reforma a la salud con un sistema mixto, y la defensa de la Constitución.