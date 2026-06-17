Colombia

Gustavo Bolívar aclaró por qué dijo que si ganaba Abelardo de la Espriella ‘se incendiaba’ el país: “Me están sacando de contexto”

El exsenador del Pacto Histórico sostuvo que su declaración fue una respuesta a expresiones contra la izquierda colombiana y reiteró su advertencia sobre una posible reacción social en una segunda vuelta presidencial

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Bolívar respondió que su mensaje fue una reacción a expresiones de Abelardo de la Espriella - crédito Departamento de Prosperidad Social/Reuters
Bolívar respondió que su mensaje fue una reacción a expresiones de Abelardo de la Espriella - crédito Departamento de Prosperidad Social/Reuters

Previo a la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se celebrará el domingo 21 de junio de 2026, se siguen generando polémicas alrededor de la campaña electoral.

La más reciente tiene como protagonista a Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien lanzó una fuerte advertencia al sector empresarial de lo que podría ocurrir en el país si Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha colombiana, derrota a Iván Cepeda, aspirante de la izquierda, en el segundo balotaje.

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Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, declaró el excongresista del Pacto Histórico en un evento realizado en Valledupar.

De inmediato, varios representantes del gremio reaccionaron a las declaraciones de Bolívar, asegurando que se estaría incentivando al desconocimiento de los resultados electorales por parte del progresismo colombiano.

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Ante esta situación, el exsenador se refirió al respecto y recalcó que su pronunciamiento se debe a unas palabras utilizadas por el líder del movimiento Defensores de la Patria contra ese sector político.

No me interesa convencer petristas. Son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal. Vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes”, fueron las declaraciones de De la Espriella citadas por Bolívar.

Para el exsenador, en diálogo con Blu Radio, las frases obedecen a un comportamiento en la que se estaría instando a un nuevo ataque contra la izquierda colombiana.

Cuando a nosotros en la izquierda nos dicen vencernos de todas las formas, nosotros ya sabemos qué quiere decir vencernos de todas las formas. Ya ha habido un antecedente en este país muy violento. Los falsos positivos, la aniquilación de todo un partido como la UP de 5.733 muertos. Echarle al cocodrilo al que piensa distinto al señor Cadena. Entonces, simplemente es una reacción a este lenguaje violento que utiliza una persona que aspira a ser presidente de la República”, indicó a la cadena radial mencionada.

Así mismo, recalcó que, durante su recorrido por el norte del país, los ciudadanos han expresado temor frente a los posibles ataques contra quienes no comparten la visión del abogado cordobés.

Yo escucho a la gente y dicen: ‘si ese señor viene a destriparnos, nosotros no nos vamos a dejar’. Y obviamente la gente ya no es imbécil de esperar a que los aniquilen, pues la gente se arma. Eso es lo que va a pasar si él intenta hacer eso. Y eso va a ser una guerra civil”, comentó.

Adicionalmente, recordó que, en su etapa como precandidato presidencial, firmó una cartilla de la Defensoría del Pueblo en la que se comprometían a desescalar el lenguaje entre los aspirantes.

“Yo lo firmé y nunca me escucharon en mi campaña hablar de estos términos. Yo estoy aquí reaccionando a un pronunciamiento muy violento de una persona que dice que aquí en este país no caben dos expresiones distintas”, agregó.

Fuera de contexto, según Bolívar

Incluso, el exsenador del Pacto Histórico insistió en que sus declaraciones, tanto a los medios locales como en la red social X, las estarían descontextualizando para, en sus palabras, promover un efecto contrario, es decir, que se promueva la violencia por parte del sector progresista.

“En mi tuit digo que, cuando ellos pierdan, les garantizaremos que en este país cabemos todos y que el senador Abelardo tendrá todas las garantías para ejercer la oposición. ¿Eso es violento? (...) me están sacando de contexto, porque yo estoy siendo solidario con un grupo que tiene derecho a pensar distinto en un país. Usted no puede pretender que cuando sea presidente todos tengan que pensar como él, porque si no, a los demás los aniquila”, declaró Bolívar en Caracol Radio.

Al ser consultado por el reconocimiento de los resultados de la segunda vuelta por parte del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar contestó: “Nosotros respetamos los escrutinios. De hecho, el candidato (Iván Cepeda), cuando constatamos que nuestras actas electorales emitidas por las fotos de los testigos coincidían con las de la Registraduría, se reconoció el resultado y se va a reconocer siempre y cuando las votaciones sean transparentes. Yo no veo problema que se vaya a hacer así”.

Por último, se refirió a las denuncias sobre supuestas irregularidades o compra de votos, e instó a los ciudadanos para que presenten las pruebas ante las autoridades competentes.

Hacer denuncias sin pruebas es muy complicado. Si alguien cree que estamos comprando votos, que presente las pruebas y vaya a la Fiscalía”, puntualizó.

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