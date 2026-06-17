Colombia

Gobernadora del Valle anunció medidas frente a posibles actos de vandalismo en las elecciones: “No permitiremos la violencia ni el caos”

Dilian Francisca Toro insistió en el respeto por la jornada electoral y advirtió que las autoridades estarán atentas para garantizar la convivencia ciudadana durante el proceso democrático del 21 de junio

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Toro reiteró que, aunque se respeta la protesta pacífica, no se permitirá la violencia ni acciones que afecten el orden público o los bienes del departamento - crédito Gobernación del Valle

En Colombia avanza la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La jornada se realiza luego de la primera vuelta celebrada el 31 de mayo, cuyos resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil indicaron que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

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En este contexto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció sobre el ambiente electoral y pidió a la ciudadanía acatar los resultados de la contienda democrática, al tiempo que reiteró que las instituciones actuarán frente a cualquier alteración del orden público. La mandataria departamental envió un mensaje dirigido a los diferentes sectores sociales, políticos y comunitarios, en el que insistió en la importancia de mantener la convivencia durante la jornada electoral y de rechazar cualquier manifestación de violencia o vandalismo.

“La democracia nos impone el deber de respetar la voluntad popular y las decisiones que, de manera libre y soberana, toman los ciudadanos en las urnas, por lo que la violencia, el vandalismo y cualquier acción que vulnere los derechos de los demás nunca serán el camino para construir un mejor departamento. Por eso, no permitiremos que, bajo ninguna bandera política, se instigue a la destrucción, al caos o al miedo, ni que se pretenda acabar en un instante con lo que los vallecaucanos hemos construido en años de trabajo y sacrificio”, dijo la mandataria.

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Llamado al respeto y a la convivencia durante la jornada electoral

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
La gobernadora convocó a los distintos sectores sociales, políticos y comunitarios a promover el diálogo y la convivencia durante la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En su pronunciamiento, Dilian Francisca Toro insistió en la necesidad de mantener el respeto por las instituciones democráticas y por los resultados que arroje la jornada electoral del 21 de junio, en la que se definirá el nuevo jefe de Estado.

La gobernadora hizo énfasis en la importancia de evitar la confrontación y de privilegiar el diálogo como mecanismo para tramitar las diferencias políticas, subrayando que la violencia no puede ser utilizada como herramienta de presión o imposición de ideas.

El Valle del Cauca no puede volver a recorrer los caminos de la confrontación y la destrucción. Ya conocemos las heridas que deja la violencia y sabemos que quienes más sufren son los trabajadores, los jóvenes, los emprendedores y las familias que luchan cada día por salir adelante. Que nadie nos robe la tranquilidad ni nos arrebate la esperanza. Sigamos construyendo, juntos, un Valle unido, seguro, fuerte y lleno de oportunidades para todos”, agregó.

La mandataria reiteró además que las instituciones departamentales estarán atentas a cualquier hecho que pueda alterar el orden público durante el proceso electoral, en coordinación con las autoridades nacionales.

Medidas frente a actos de violencia

Paro Nacional
La mandataria aseguró que el Valle del Cauca no puede regresar a escenarios de confrontación y violencia que afecten a trabajadores, jóvenes y familias - crédito Sergio Acero/Colprensa

En su intervención, la gobernadora del Valle del Cauca señaló que habrá medidas frente a quienes promuevan o ejecuten actos de vandalismo durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, insistiendo en que la administración departamental actuará en el marco de sus competencias para preservar la seguridad.

Dilian Francisca Toro reiteró que la protección de la ciudadanía y de la infraestructura pública será una prioridad durante el desarrollo de la jornada electoral, y que cualquier intento de generar desorden será atendido por las autoridades.

En ese sentido, afirmó que no se permitirá la instrumentalización de la protesta para fines violentos ni la afectación de la tranquilidad ciudadana en el departamento.

La gobernadora también hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y sociales para evitar discursos que puedan generar tensión o confrontación en el contexto electoral. “En el Valle, elegimos la vida, el respeto y el progreso, por lo que no permitiremos que el miedo ni la violencia decidan nuestro futuro”, concluyó la mandataria.

Dispositivo nacional de seguridad para la segunda vuelta presidencial

PMU - Elecciones
El Ministerio de Defensa indicó que el dispositivo busca prevenir riesgos como el constreñimiento al elector y otros delitos electorales - crédito Ministerio de Defensa

De forma paralela al pronunciamiento de las autoridades regionales, el Gobierno nacional avanzó en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de coordinar las acciones de seguridad durante la jornada electoral.

Durante la instalación del PMU, las autoridades informaron que más de 400.000 uniformados estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo de los comicios en condiciones de seguridad. Según lo expuesto, 248.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarán en operación directa, mientras que otros 160.000 apoyarán labores logísticas y de seguridad, para un total de 408.000 uniformados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el objetivo del dispositivo es anticiparse a posibles riesgos que puedan afectar la jornada electoral y asegurar la protección del proceso democrático.

Las autoridades también informaron que los uniformados tendrán la misión de prevenir delitos electorales, como el constreñimiento al sufragante, e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la Línea 157.

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