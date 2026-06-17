Colombia

Federico Gutiérrez anunció acciones legales contra Gustavo Petro por acusarlo durante el Consejo de Ministros: “Loco demente”

El alcalde de Medellín anunció que lo denunciará por injuria y calumnia tras acusarlo, sin presentar pruebas, de estar vinculado a un “fondo en Miami”

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- créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | @gustavopetrourrego/IG
Petro acusó a Gutiérrez en medio del Consejo de Ministros, pero no presentó pruebas concretas que soportaran tales acusaciones en contra del alcalde antioqueño - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | @gustavopetrourrego/IG

Luego de que el presidente Gustavo Petro acusara al alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, de estar vinculado a un fondo en Miami (Florida, EE. UU.) que, según afirmó durante el Consejo de Ministros del martes 16 de junio de 2026 en la Casa de Nariño, financiaría propaganda en su contra a través de plataformas como Netflix, YouTube y redes sociales, el mandatario local anunció acciones legales en su contra.

La acusación fue formulada sin presentar documentos como pruebas, nombres de otros supuestos integrantes del fondo ni detalles sobre el origen de los recursos mencionados.

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Sumado a esto, el jefe de Estado señaló que estas acciones tendrían como fin destruir la imagen de su Gobierno e impedir, de acuerdo con su versión, la denuncia de delitos relacionados con dineros extranjeros.

Por esta razón, y desde su perfil en X, “Fico” replicó las palabras de Petro, y al inicio de su mensaje calificó al jefe de Estado como “loco demente”.

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crédito @FicoGutierrez/X
A través de su cuenta de X el alcalde antioqueño le respondió a Gustavo Petro la mañana del miércoles 17 de junio de 2026 - crédito @FicoGutierrez/X

“Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras. Va tu denuncia penal por injuria y calumnia. Ya pronto cesará la horrible noche”, finaliza la publicación por parte del mandatario de la capital de Antioquia.

Tampoco se indica si esas afirmaciones ya fueron puestas en conocimiento de alguna autoridad competente, situación que provocó la reacción vehemente por parte de Gutiérrez.

Petro sostuvo dentro de lo que contó en el Consejo de Ministros que la campaña estaría siendo pagada con aportes de empresarios de diferentes nacionalidades y que su difusión sería masiva en plataformas digitales.

El señalamiento se sumó a otras declaraciones recientes del mandatario sobre presuntas operaciones para afectar la imagen pública de su administración.

En esa misma intervención, presidente agregó: “Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”.

Petro dijo que la denuncia apunta a una campaña financiada desde Miami

Petro presentó el episodio como un intento de silenciar denuncias sobre delitos con recursos extranjeros, defendió su decisión de hacer públicos esos señalamientos y afirmó que no aceptará restricciones a sus declaraciones.

“Yo no me dejo censurar porque estoy denunciando delitos y la Constitución me protege. Es un derecho fundamental. La honra, la persona y es una obligación constitucional que si ves un delito se denuncie (...) la persecución en contra de funcionarios por pensar diferente”, dijo el jefe de Estado durante la reunión oficial con su gabinete.

Petro también acusó a Abelardo de la Espriella y habló de presiones con sanciones

En la misma alocución, Petro se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella (que definirá en segunda vuelta el domingo 21 de junio ante Iván Cepeda) y lo acusó de participar en lo que definió como una persecución contra sus funcionarios.

El mandatario comentó que De la Espriella estaría amenazando con incluir a personas en la lista OFAC, presentada en la nota como una lista de sanciones con nombres propios.

No obstante, dicha amenaza formaría parte de una estrategia de presión contra funcionarios y personas cercanas a su Gobierno, según lo que expuso el jefe de Estado en la reunión.

El mandatario sostuvo que la posibilidad de sanciones internacionales estaría siendo usada para generar temor, en especial entre quienes comparten posturas políticas distintas.

Sumado a todo lo anterior, Petro también hizo una afirmación sobre Estados Unidos en la que detallo que “cambió, en un sector de su gobierno (liderado por Donald Trump), la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”.

crédito @FicoGutierrez/X
crédito @FicoGutierrez/X

Para cerrar, y en una segunda publicación desde su perfil en X, Gutiérrez comentó a manera de recomendación a la ciudadanía y en una segunda réplica a Petro: “Dejen de amenazar con incendiar a Colombia. Dejen que los colombianos salgan a votar en libertad, sin presiones, sin miedo y sin violencia”.

“La democracia se defiende garantizando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera libre en cada rincón del país. Colombia necesita más respeto por las instituciones, más garantías para la gente y menos amenazas contra quienes piensan diferente. Que pronto cese la horrible noche”, volvió a reiterar el alcalde de Medellín.

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