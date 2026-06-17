Familia extranjera seguirá con la adopción de tres menores pese a la falsa denuncia de abuso por parte de ciudadanos y sus repercusiones

Ciudadania condenó un presunto caso de abuso a menores en el norte de Bogotá: autoridades descargtaron abuso físico y sexual - crédito X

El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó libre en Bogotá después de que exámenes forenses y verificaciones institucionales descartaran violencia sexual contra tres hermanos de cuatro, siete y 15 años, un resultado que ahora mantiene en revisión la fase final de una adopción internacional que llevaba cerca de tres años.

El caso se originó el domingo 14 de junio de 2026, en un apartamento del sector de la calle 106A con avenida 19, en el norte de Bogotá, después de que vecinos reportaran una escena en un balcón del edificio Niido en la que presuntamente un menor de edad estaba siendo agredido por un adulto. Dicho momento fue registrado en camara y difundido en cuenstión de minutos a través de las redes sociales, mientras se escuchaban los gritos de una mujer diciendo: “¡Está abusando del niño, suéltalo, hp!”.

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Tras la denuncia, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar, hallaron a tres menores y los trasladaron a un centro asistencial. También capturaron al extranjero, que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación en ese momento, informó el teniente coronel Norberto Caro.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, dijo a Blu Radio que los menores estaban en los últimos siete días de integración con una pareja de ciudadanos de Estados Unidos. Esa etapa quedó congelada y su reanudación dependiá de una nueva valoración de las defensorías de familia, del organismo internacional del país de origen de la familia y de la decisión de los adoptantes, según la funcionaria.

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La libertad del hombre fue restablecida en la madrugada del 16 de junio de 2026 porque los indicios reunidos no fueron suficientes para sostener la captura ni avanzar a una imputación formal. De acuerdo con la autoridad judicial citada por esa emisora, cuando no existen pruebas sólidas la ley exige la liberación inmediata de la persona retenida.

Un grupo de vecinos exigió identificar al señalado y pidió protección para los menores, mientras el detenido permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble hasta que se completaron verificaciones y se aseguró su salida - crédito @dianadiago / x

La reconstrucción oficial ubicó el origen de la alarma en un episodio doméstico

Sobre el hecho que desató la denuncia, Cáceres comentó que la versión revisada por el Icbf y referida por la Fiscalía apunta a un incidente con objetos con los que jugaban los niños, seguido de un conflicto entre hermanos (que de acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, requieren de espcial cuidado debido a aspectos conductuales) y de la necesidad de que el menor “tomara aire” y “respirara”.

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La funcionaria agregó: “Hasta donde nosotros tenemos entendido, el punto es que el niño saliera a respirar. Ese era como el factor central”.

La reconstrucción oficial también señaló que el adulto habría llevado al menor a un espacio ventilado para ayudarlo a respirar, una acción que testigos interpretaron como una agresión. Cuando le preguntaron a la directora si se trató de una pelea menor entre hermanos por un juguete, respondió: “Ese es más o menos el panorama que tenemos”.

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El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X

Medicina Legal descartó violencia sexual

Cáceres también descartó cualquier tipo de violencia: “No hubo violencia sexual. No, no hubo violencia sexual. Exacto” y sostuvo que los niños “están en buen estado de salud” y que las valoraciones médicas, psicológicas y el seguimiento posterior no hallaron indicios de maltrato ni de abuso sexual.

Esos hallazgos coincidieron con los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y con los reportes de la red hospitalaria que atendió la emergencia bajo protocolo de protección infantil. La verificación posterior incluyó chequeo médico, revisión de derechos y remisión de informes a la Fiscalía.

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La respuesta directa sobre el futuro del caso es esta: la adopción de los tres hermanos no fue cancelada, pero tampoco seguirá de manera automática. Según Cáceres, en su momento, el trámite había quedado suspendido de forma temporal mientras equipos interdisciplinarios evalúan el estado emocional de los menores, el vínculo construido con la familia y la voluntad de continuar.

La directora del Icbf explicó que la familia puede retomar el proceso si así lo desea. También advirtió que el ciudadano estadounidense “podría técnicamente” arrepentirse, por lo que aún falta conversar con la familia y completar la revisión de las defensorías.

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Cáceres sostuvo a Blu Radio que la principal afectación no provino de una lesión física sino de la irrupción de personas en el apartamento y de los insultos contra la pareja frente a los menores. Según su relato, la adolescente de 15 años tuvo que traducir lo que gritaban los vecinos mientras intentaba defender el vínculo con quienes los niños ya llamaban “papás”.

La funcionaria describió así ese momento así: “La violencia con que entraron dos personas a hablar incluso con los niños en ese momento al apartamento”. También marcó un límite entre denunciar una sospecha y juzgar antes de tiempo: “Lo malo es juzgar y después utilizarlo en redes”.

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La Fundación Fana fue la que llevó, con el Icbf, el proceso de adopción de los tres menores involucrados - crédito fundacionfana/Instagram

Fundación que llevaba el proceso de adopción emitió contundente pronunciamiento

La Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (Fana) publicó un comunicado sobre un caso de adopción internacional que involucra a una familia y a tres niños. Según Fana, el episodio surgió a raíz de la interpretación de una persona externa acerca de una crisis emocional de uno de los menores. La fundación aseguró que los exámenes de medicina legal descartaron violencia y que el padre de los niños quedó en libertad.

El comunicado precisó que la familia ya había sido evaluada y considerada apta para adoptar tanto en Estados Unidos como en Colombia, tras superar estudios sociales, psicológicos y de antecedentes. Al momento del incidente, el proceso se encontraba en la fase de integración y vinculación con los niños. Durante todo el trámite, la familia y los menores recibieron apoyo y seguimiento de Fana, del Icbf y otras instituciones.

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Fana explicó que la intervención de las autoridades ocurrió después de que una persona ajena al proceso interpretara de manera distinta la escena y diera aviso.

La entidad añadió que los relatos obtenidos de los menores apuntan en una misma dirección. “Los relatos obtenidos de los menores coinciden en señalar que los padres estaban implementando estrategias de acompañamiento para ayudarlo a recuperar la calma cuando una persona externa interpretó de manera distinta lo que estaba ocurriendo y alertó a las autoridades”, dijo Fana en el comunicado.