Colombia

Entre el giro conservador y la resistencia progresista: Análisis de la encrucijada electoral colombiana para la segunda vuelta

Las decisivas elecciones del domingo 21 de junio estarán marcadas por una evidente polarización que podría inclinar al país hacia el giro conservador regional o sostenerlo como referente progresista en América Latina

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Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
Colombia llega a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio con una disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella que refleja una polarización política inédita - crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

La segunda vuelta presidencial de Colombia del 21 de junio enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una disputa que, según los expertos consultados por Infobae Colombia, no solo definirá si la derecha regresa al poder, sino también si el país se suma al giro conservador que atraviesa parte de América Latina o mantiene una línea progresista en política interna e internacional.

La primera vuelta dejó una ventaja de 10.361.413 votos para De la Espriella frente a 9.688.245 de Cepeda, según la Registraduría Nacional.

Ese resultado equivale a 43,74% contra 40,90%, con una diferencia cercana a 673.000 votos que, según Mur, es relevante pero reversible en un país en el que la abstención supera el 40%.

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La encuesta de AtlasIntel para Semana ubicó a De la Espriella en 50,3% y a Cepeda en 42,6%. El mismo sondeo registra que 53,2% desaprueba la gestión de Gustavo Petro, un dato que alimenta la lectura de voto castigo al oficialismo.

Margarita Martínez, directora del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, dijo a Infobae Colombia que “la derecha tiene una probabilidad real y alta de volver al poder en Colombia, pero no se puede hablar de un desenlace cerrado”.

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Para la analista, la señal más fuerte de la primera vuelta es que De la Espriella superó a Cepeda, identificado como la continuidad más clara del ciclo progresista abierto por Petro.

Martínez sostuvo que ese resultado expresa la búsqueda de “un giro de orden, seguridad, mercado y recomposición internacional” por parte de una parte del electorado.

Según su análisis, esa reacción se parece a la vista en Ecuador, Bolivia y Argentina, donde el cansancio por la inseguridad, la inflación, la incertidumbre económica y la falta de resultados cotidianos erosionó a gobiernos de izquierda.

Iván Cepeda propone profundizar las reformas sociales, fortalecer el Estado de bienestar y ampliar los acuerdos de paz con respaldo de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Iván Cepeda propone profundizar las reformas sociales, fortalecer el Estado de bienestar y ampliar los acuerdos de paz con respaldo de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Para Martínez, la segunda vuelta dependerá de tres factores: la participación, el voto de centro y la capacidad de Cepeda de despegarse del desgaste del gobierno de Petro.

Si De la Espriella consolida el voto antipetrista, atrae sectores moderados y mantiene la seguridad como eje de campaña, la derecha tendría una ruta clara hacia la Casa de Nariño, dijo la académica a Infobae Colombia.

La alternativa para Cepeda, según Martínez, sería transformar la elección en un plebiscito contra la “extrema derecha” y movilizar abstencionistas en Bogotá, el Caribe y zonas populares.

Por su parte, Luis Bernardo Mur, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, añadió que en segundas vueltas suele imponerse el candidato más cercano al centro.

Por su parte, Manuel Camilo González Vides, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, dijo a Infobae Colombia que “hay muchas probabilidades” de que la derecha vuelva al poder.

En su lectura, el fenómeno regional responde a una constante: los oficialismos están siendo derrotados por oposiciones que en muchos casos son de derecha, más que a un traslado masivo de votantes desde la izquierda.

González Vides afirmó que los gobiernos de izquierda también llegan desgastados a estos procesos electorales y que la última semana puede alterar el comportamiento de los indecisos. Por eso pidió cautela en los sondeos con ventajas amplias o estrechas, ya que “la verdadera encuesta es la elección”.

Abelardo de la Espriella basa su campaña en la mano dura, la construcción de mega prisiones y la reducción del aparato estatal - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella basa su campaña en la mano dura, la construcción de mega prisiones y la reducción del aparato estatal - crédito Charlie Cordero/Reuters

Si gana De la Espriella, el primer efecto externo sería una recomposición de la relación con Estados Unidos, según Martínez. La especialista consideró probable que Colombia vuelva a presentarse como un aliado estratégico de Washington en temas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la defensa regional y la inversión.

Mur planteó que ese viraje ocurriría tras un deterioro inédito del vínculo bilateral. Según reportes de la agencia AP y de la organización Wola citados por el decano, Petro afrontó el retiro de su visa, la descertificación en materia de drogas, su inclusión en la lista de la Ofac y el corte del financiamiento estadounidense, principal fuente de recursos para la seguridad del país.

La relación con Venezuela también cambiaría. Martínez dijo que un gobierno de derecha difícilmente rompería todos los canales con Caracas por la frontera, la migración, el comercio y la seguridad, pero sí endurecería el discurso hacia Nicolás Maduro y revisaría los márgenes de cooperación política.

Por su parte, Mur sumó otro dato para Infobae Colombia: la política regional se reordenó después de la caída de Maduro el 3 de enero de 2026 tras un ataque militar estadounidense. En ese contexto, sostuvo, un gobierno de derecha en Colombia tendería a alinearse con mayor claridad con la Casa Blanca y con otros gobiernos conservadores de la región.

Martínez también previó un cambio en la posición sobre Medio Oriente. Según la directora académica, la crítica de Petro al gobierno israelí por la guerra en Gaza podría ser reemplazada por un intento de recomponer relaciones con Israel y de acercarse al eje proestadounidense y proisraelí que gana espacio en parte de América Latina.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
Los analistas sostienen que el electorado colombiano vota por pragmatismo y prioriza resultados en seguridad, economía y servicios públicos por encima de la ideología - crédito @Registraduria/X

En el plano económico, Mur dijo que “el mercado ya votó”. Citó datos de la Bolsa de Valores de Colombia: el índice Colcap subió 3,57% hasta 2.254,58 puntos, Ecopetrol avanzó 8,65%, el dólar cerró en $3.554,50 tras caer más de 100 pesos en la jornada y la prima de riesgo país bajó de 220 a 180 puntos básicos.

Ese entusiasmo financiero, según Mur, está vinculado al frente fiscal. De acuerdo con Fitch Ratings, De la Espriella está mejor posicionado para encarar un déficit que llegó a 6,4% del PIB y una deuda que exigirá un ajuste de al menos $70 billones.

Así mismo, González Vides advirtió que un eventual gobierno de derecha llegaría con la promesa de mayor crecimiento y prosperidad, pero podría aplicar una “terapia de choque” dolorosa. A su juicio, la incógnita es cuánto resistiría el electorado un recorte de beneficios y un menor protagonismo del Estado en la economía.

Martínez coincidió en que el país está preparado institucionalmente para la alternancia, pero no necesariamente en el plano emocional. Según dijo, el próximo presidente heredará inflación persistente, tasas de interés altas, presión fiscal, inseguridad territorial, desconfianza institucional y una sociedad políticamente dividida.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Registraduría
El resultado de la elección en Colombia puede reforzar el avance conservador en América Latina o consolidar al país como bastión de la izquierda regional - crédito Registraduría

Si Cepeda revierte la tendencia y gana, Colombia entraría en una fase de continuidad progresista bajo más presión para moderar el tono internacional, según Martínez.

La analista prevé que mantendría banderas del actual gobierno como el multilateralismo, la crítica a la guerra en Gaza, los derechos humanos, la transición energética, la integración latinoamericana y la relación abierta con Venezuela.

Mur sostuvo que esa continuidad dejaría abiertos los puntos de fricción con Washington: la descertificación, las sanciones de la Ofac y el futuro de la cooperación bilateral.

Según Wola, citado por el decano, la reunión entre Petro y Trump en febrero de 2026 fue una “crisis evitada” cuya continuidad depende de canales diplomáticos respetuosos.

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