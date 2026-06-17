Elecciones presidenciales Colombia 2026: tras encontrar la versión juvenil de Iván Cepeda en Bogotá, ahora se realizará uel mismo evento en Cali

En Bogotá hubo asistencia masiva en el parque de los Hippies - créditos @PactoHistorico/X | @JJuanitamayorga/X

Días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato Iván Cepeda volvió a ser tendencia en redes sociales por un motivo ajeno a la campaña: tras una convocatoria en Bogotá para encontrar al hombre que más se pareciera a su versión juvenil, se anunció un concurso similar en Cali.

Esta iniciativa surgió luego de una imagen que se viralizó en plena definición electoral y reabrió el interés por un episodio ligado al inicio de su vida pública.

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El concurso está previsto para el jueves 18 de junio 2026 desde las 6:00 p. m. en el sector de Bulevar del Río, de acuerdo con lo que menciona la publicación en la cuenta de Jóvenes del Valle con Cepeda y Aida.

A los candidatos los hicieron bailar salsa en el evento que se desarrolló en el parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero - crédito @girls.con.cepeda/IG

La convocatoria promete un premio “simbólico”, según el cartel compartido en redes. El evento aparece en la recta final de la contienda que se definirá el domingo 21 de junio de 2026 entre Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional - Defensores por la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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La foto viral remite al asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994

La imagen juvenil de Cepeda corresponde a la época en que tenía 31 años, la misma edad que tenía cuando fue asesinado su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, el 9 de agosto de 1994 en el suroeste de Bogotá.

El crimen fue atribuido a paramilitares y agentes estatales en medio de una ofensiva sistemática contra la izquierda.

Aquel día, Cepeda llegó minutos después al lugar donde balearon a su padre. Frente a las cámaras, formuló un pedido público a las instituciones y al entonces presidente Ernesto Samper: “Le pido al país, al presidente Ernesto Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda; y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”.

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