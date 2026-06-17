Colombia

Comunidad del norte de Bogotá convocó a una marcha para ofrecer disculpas por falsa denuncia de abuso contra ciudadano estadounidense

Alrededor de 50 personas, incluidos líderes sociales, participarán este miércoles 17 de junio de 2026 en una jornada de resarcimiento para limpiar el buen nombre ante la opinión pública

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El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X
Habitantes de Chicó Navarra convocaron una marcha pública de disculpa para reparar el daño causado al ciudadano estadounidense y a su familia- créditos @camirojas_g/IG | Red social X

La liberación de Grant Gail, ciudadano estadounidense, marcó un giro en el caso que sacudió al barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá, y que se viralizó en redes sociales. Tras los exámenes médicos oficiales y el relato del niño involucrado, la autoridad judicial concluyó que no existían elementos suficientes para mantener la acusación por acto sexual abusivo.

La situación se desencadenó el sábado 14 de junio, cuando vecinos del conjunto residencial alertaron a las autoridades sobre una escena considerada sospechosa en un balcón. El hecho movilizó a la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Icbf, generando una rápida reacción institucional.

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El episodio comenzó con la captura de Gail bajo el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, la valoración de Medicina Legal y el testimonio de los menores fueron determinantes para que la justicia ordenara su libertad, al no hallarse pruebas que sostuvieran la imputación.

Por esa razón, la comunidad del barrio Chicó Navarra anunció una jornada de resarcimiento para limpiar el buen nombre de los afectados. Participarán cerca de 50 personas, entre ellas líderes sociales, en un acto que busca contrarrestar el impacto negativo de las acusaciones.

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La Procuraduría General de la Nación condenó un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad en el norte de Bogotá - crédito X
Habitantes de Chicó Navarra convocaron una marcha pública de disculpa para reparar el daño causado al ciudadano estadounidense y a su familia - crédito X

“Hoy, conociendo la verdad de los hechos, manifestamos a la opinión pública y presentamos disculpas a la familia, a la señora, al señor y a sus tres hijos por las molestias que les causamos al frente del edificio”, expresó Blanca Cecilia Buitrago, líder comunal, en diálogo con La FM.

En su declaración, enfatizó: “Como comunidad no presentamos ninguna denuncia, pero reiteramos nuestras disculpas a la familia y a la sociedad por estos hechos”.

En respuesta al impacto social y mediático del caso, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, confirmó que el proceso de adopción internacional de la pareja quedó “congelado”. La funcionaria detalló que estaban en la fase final, a pocos días de la declaratoria judicial de adopción, y que el episodio obligó a una revisión institucional del procedimiento.

El caso generó indignación en las redes sociales, luego de que circulara un video donde el ciudadano estadounidense aparecía junto a un niño en el balcón del edificio. La difusión de esas imágenes desencadenó sospechas y señalamientos que luego resultaron infundados.

Actualmente, el proceso sigue bajo la lupa de las autoridades. El Icbf evalúa los protocolos y la comunidad se ha visto obligada a replantear su rol ante situaciones similares. Las consecuencias afectaron tanto a los involucrados como a la percepción pública sobre los procedimientos de denuncia y protección de menores.

Migración Colombia confirmó que el ciudadano estadounidense, procedente de Texas, ingresó a Colombia el 6 de junio de 2026 por El Dorado sin alerta migratoria - crédito X
El caso comenzó el 14 de junio en Chicó Navarra, Usaquén, tras una alerta vecinal por una escena en un balcón de un conjunto residencial - crédito X

Defensa de estadounidense en caso de presunto abuso sexual en Bogotá anuncia demanda por difusión de videos tras su liberación por falta de pruebas

La defensa del ciudadano estadounidense Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos que originaron la polémica en un edificio del norte de Bogotá. El caso concluyó con la libertad del extranjero, luego de descartarse indicios de abuso o violencia contra tres menores de edad, según las pruebas forenses y los testimonios recabados.

Las grabaciones, difundidas en redes sociales, llevaron a la intervención inmediata de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las autoridades iniciaron una investigación preliminar, pero los exámenes médicos y las valoraciones forenses no respaldaron ninguna acusación.

La defensa de Grant Gail, encabezada por el abogado Fabio Humar, argumenta que la difusión de los videos contribuyó a una interpretación errónea de los hechos. El abogado declaró a medios como Minuto60 que los responsables de grabar y viralizar el material podrían ser denunciados por presunto falso testimonio y fraude procesal.

La defensa de Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos del caso en el norte de Bogotá, al considerar que habrían generado interpretaciones erróneas que derivaron en la investigación - crédito Colprensa y Colombia Oscura/X
La defensa de Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos del caso en el norte de Bogotá, al considerar que habrían generado interpretaciones erróneas que derivaron en la investigación - crédito Colprensa y Colombia Oscura/X

En el centro de la estrategia legal se encuentra la sospecha de que la manipulación o tergiversación de las imágenes haya motivado la intervención de las autoridades y la exposición pública del ciudadano extranjero. Humar remarcó el impacto reputacional: “El caso generó un daño grave a mi defendido y su familia, al punto de afectar un proceso de adopción internacional que llevaba cerca de tres años”.

El equipo de la defensa evalúa si la exposición masiva del contenido pudo afectar el debido proceso y la presunción de inocencia del ciudadano estadounidense. Paralelamente, se decidirá si es pertinente presentar acciones penales contra quienes grabaron y difundieron las imágenes desde el exterior del edificio.

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Caso presunto abuso sexualEstadounidenseComunidad Chicó NavarroMarcha de disculpasColombia-Noticias

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