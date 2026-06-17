Claudia López rechazó calificativos de “camaleónica” de Vicky Dávila y Rodrigo Lara: afirmó que su voto por Cepeda es independiente

Claudia López respondió que su respaldo a Iván Cepeda es un voto independiente basado en garantías democráticas y acuerdos programáticos, no una adhesión política - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reciente apoyo de Claudia López a la candidatura presidencial de Iván Cepeda provocó una oleada de críticas desde distintos sectores, especialmente desde la derecha colombiana, donde figuras como Vicky Dávila y Rodrigo Lara han cuestionado la coherencia y los motivos de la exalcaldesa de Bogotá.

Ante los señalamientos, López respondió con mensajes contundentes en los que defendió la independencia de su decisión y detalló los acuerdos alcanzados con Cepeda, insistiendo en que su respaldo no implica una adhesión, sino un voto independiente sustentado en garantías democráticas y compromisos programáticos.

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Tras el anuncio de su respaldo, López fue objeto de comentarios peyorativos en redes sociales. Dávila, periodista y figura pública, calificó a la exalcaldesa como “camaleónica”, recordando posturas previas de López que la distanciaban tanto de Cepeda como del presidente Gustavo Petro. En sus publicaciones, Dávila señaló:

“Claudia, ‘Camaleona’, López, volvió a su madriguera, de nuevo está con Petro. Así se unió a Iván Cepeda, la mayor amenaza para Colombia”. La periodista también cuestionó el viraje político de López y sugirió que sus declaraciones sobre la influencia de grupos criminales en la campaña de Cepeda eran contradictorias con su actual respaldo.

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La periodista la calificó de “camaleónica” y la vinculó con el petrismo, al recordar posturas anteriores en las que la exmandataria se distanciaba del senador y del presidente Gustavo Petro - crédito Vicky Dávila/ X

Acusaciones de oportunismo y negociaciones políticas

El exsenador Rodrigo Lara sumó críticas al asegurar que la decisión de López respondía a intereses particulares, señalando que “esta desfachatez tiene un precio: la escisión del partido verde para que le den un partido político nuevo con presupuesto público”. Lara afirmó que el apoyo de López estaría motivado por un supuesto negociado político, más que por convicciones ideológicas.

Tanto Dávila como Lara insistieron en la supuesta falta de coherencia de López, recordando sus críticas pasadas al petrismo y a Cepeda. Los cuestionamientos se centraron en la posibilidad de que el respaldo tuviera motivaciones electorales ajenas a principios programáticos o democráticos.

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Rodrigo Lara sostuvo que el apoyo de Claudia López a Iván Cepeda obedecería a intereses particulares y a una negociación política vinculada al Partido Verde - crédito Rodrigo Lara/X

En respuesta, Claudia López utilizó sus cuentas en redes sociales para rechazar las acusaciones y reafirmar su postura. “La derecha reaccionaria, arribista y clasista, como Vicky Dávila y el abelardismo, sale en masa a tildarme de camaleónica. Es lo más que logran endilgarme. No necesito su hipócrita certificado de ‘coherencia’. Nunca he sido ni seré petrista. Soy y seré siempre una mujer de centro progresista", declaró la exalcaldesa.

López también denunció que ha sido objeto de “sicariato político y digital, estigmatización y persecución” por parte de sectores de la derecha. Afirmó que su decisión representa un voto independiente, guiado por el respeto, la confianza y la concertación democrática, y no una adhesión política al proyecto de Cepeda ni al gobierno actual.

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Vicky Dávila calificó a Claudia López de “camaleónica” y cuestionó la coherencia de su viraje frente a Iván Cepeda y Gustavo Petro - crédito Vicky Dávila/ X

Reacciones y significado político del pronunciamiento

En su defensa, López reiteró el carácter socialdemócrata y progresista de su movimiento, reconociendo la trayectoria de Iván Cepeda y la necesidad de superar el sectarismo y la intolerancia política. “La crítica fundada y el control al gobierno no es traición, es lealtad con la ciudadanía. Así lo hemos hecho y lo haremos con cualquier gobierno”, manifestó.

Pidió a la ciudadanía que el domingo 21 de junio voten en defensa de los derechos y libertades conquistados, insistiendo en la importancia de un gobierno plural, incluyente y democrático. “Votaremos desde una opción independiente por un gobierno progresista para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria”, concluyó.

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Condiciones y acuerdos del respaldo a Cepeda

El apoyo de López a Cepeda se funda en un acuerdo de garantías democráticas, construido sobre tres ejes principales: la lucha contra la corrupción, la paz y la seguridad para la gente, y la profundización de las reformas sociales, con énfasis en salud y el sistema nacional del cuidado.

El primer compromiso es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la formación de una Fiscalía Antimafia y Anticorrupción con autonomía real. También se acordó impulsar una descentralización regional que elimine la intermediación política tradicional en la inversión pública y promueva presupuestos participativos y veeduría ciudadana.

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La exalcaldesa denunció sicariato político y digital, estigmatización y persecución por parte de sectores de la derecha tras anunciar su respaldo a Iván Cepeda - crédito Claudia López/X

En materia de paz y seguridad, López y Cepeda coinciden en que la paz debe materializarse mediante justicia social y provisión de bienes públicos en las regiones rurales y urbanas, diferenciando la atención a la población civil del sometimiento judicial de las estructuras criminales. La seguridad, según el acuerdo, implica fortalecer la fuerza pública y el acceso a la justicia con respeto a los derechos humanos.

Respecto a las reformas sociales, ambos respaldan una nueva reforma a la salud con un sistema mixto, público y privado sin ánimo de lucro, que garantice la cobertura y la dignidad laboral del personal sanitario. Además, se incluirá el desarrollo de un Sistema Nacional del Cuidado, para redistribuir las cargas familiares, mejorar la autonomía económica de las mujeres y establecer una renta básica para cuidadoras de personas en condición de discapacidad.

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La exalcaldesa precisó que el respaldo es un voto independiente, no una adhesión incondicional, y destacó el compromiso de Cepeda de aceptar los resultados electorales y descartar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. También subrayó que la concertación programática es producto del respeto mutuo y la búsqueda de pluralismo dentro del campo progresista.