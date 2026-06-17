Colombia

Carlos Carrillo habló de una candidatura a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones de 2027: “Soy un hombre libre”

El exdirector de la Ungrd explicó que, tras dejar el Ejecutivo, se considera sin ataduras y dispuesto a inscribirse con cualquier colectividad que lo apoye

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Sería la segunda vez que buscará llegar al Palacio de Liévano, tras su participación en la contienda del 2023 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), dejó entrever sus intenciones para aspirar nuevamente a la Alcaldía de Bogotá en 2027.

El exfuncionario, en declaraciones al programa Me Vale, de la periodista Eva Rey, recordó que ya intentó competir por el cargo en 2023, pero que en su momento su colectividad le retiró el respaldo, por lo que sostuvo que tiene la idea de volver a intentarlo para el proceso electoral del año entrante.

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“Cuando uno se lanza a algo, ya no hay deslanzada. Yo me lancé hace tres años a la alcaldía de Bogotá y me sacaron a patadas, además, mi propio partido”, indicó el exconcejal bogotano a la comunicadora.

Palacio de Liévano, sede del alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Palacio de Liévano, sede del alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En la misma conversación, sostuvo que ahora es “un hombre libre”, al referirse a su salida del Gobierno de Gustavo Petro tras dejar la Ungrd y a su vínculo con el partido Polo Democrático y señaló que se postularía con cualquier partido que respalde su intención de llegar al Palacio de Liévano.

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En el 27, pues muy seguramente yo tendré aspiraciones políticas”, complementó.

Carrillo casi-candidato presidencial

Durante la conversación con la periodista Eva Rey, Carlos Carrillo señaló que estuvo aportas de ingresar a la contienda presidencial del progresismo colombiano para las elecciones del 2026.

En su intervención, el exdirector de la Ungrd indicó que su posible participación en los comicios electorales obedecían a la presencia de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de salud, en la consulta interna del Pacto Histórico, que finalmente ganó Iván Cepeda en octubre del 2025.

Daniel Quintero y Carlos Carrillo cruzan acusaciones públicas tras la desvinculación de Salomón Figuerón del Fomag - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Catalina Olaya/Colprensa
Daniel Quintero y Carlos Carrillo cruzan acusaciones públicas tras la desvinculación de Salomón Figuerón del Fomag - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Catalina Olaya/Colprensa

Carrillo afirmó que, si el ganador de la consulta interna no hubiera sido Cepeda sino el exalcalde antioqueño, habría renunciado con anterioridad a su cargo y se lanzaba a la Presidencia, sin importar la colectividad política.

“Yo había tomado una decisión política y es que si Daniel Quintero era el candidato del Pacto a la presidencia de la República, yo renunciaba y me lanzaba por el partido que fuera o por firmas, pero ya en ese momento los tiempos no daban (...) Pero mi decisión política era que si Daniel Quintero era el candidato a la presidencia, yo me habría lanzado a la Presidencia, así eso hubiese implicado dividir la votación, porque habría sido una claudicación moral”, expresó.

Críticas a Daniel Quintero

De igual forma, el exfuncionario aprovechó para lanzar sus cuestionamientos contra Daniel Quintero, argumentando que fue parte del daño que se produjo al interior del progresismo colombiano y aseveró que su llegada a la Superintendencia de Salud perjudicó a la campaña del Pacto Histórico.

Ese señor Quintero le hace un enorme daño a nuestro proyecto. Y yo también puedo decir una cosa, y estamos en Medellín. Nombrar a Daniel Quintero un mes antes de las elecciones fue un insulto al pueblo antioqueño. Insulto por el cual yo pido disculpas, porque nosotros somos mucho más que eso”, manifestó.

El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X
El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X

También recordó los procesos jurídicos y las polémicas que tiene Quintero en contra. “Ese señor viene del Partido Conservador. Ese señor ha estado en todos los partidos, ha sido Conservador, ha sido Verde, ha sido Liberal, ha sido del Tomate y ahora se dice petrista. Pero él y su cuadrilla de imputados nos restan enormemente en Antioquia”, indicó.

A su vez, recalcó que, independientemente de que Quintero salga exculpado de los cargos imputados en su contra, “no implica que no sea enormemente impopular. Entonces, cuando estamos a una semana de las elecciones, a un mes de las elecciones, ¿Qué necesidad tenía el presidente Petro de nombrar a un impresentable como ese en la Superintendencia?”, cuestionó.

- crédito Colprensa/Reuters
- crédito Colprensa/Reuters

Por último, se refirió a la campaña presidencial en Colombia, y advirtió que Colombia “se incendiará” si Iván Cepeda pierde la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio.

Carrillo sostuvo ante Eva Rey que “la mitad del país es petrista” y que ese sector “quiere seguir avanzando”. A partir de esa idea, afirmó que ese “medio país” reaccionaría “protestando” si llegara al poder una figura que, en su descripción, “los va a destripar por ser petristas”.

Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro, el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, dijo Carrillo.

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