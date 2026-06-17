Colombia

Bernie Moreno ‘celebró’ la detención de Beto Coral en Estados Unidos: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

El político recordó las críticas del activista, afín al petrismo, frente a las decisiones del país nortemaericano

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El congresista le deseó buena suerte a Beto Coral en su regreso a Colombia - crédito Reuters/@betocoral/X
El congresista le deseó buena suerte a Beto Coral en su regreso a Colombia - crédito Reuters/@betocoral/X

La detención del activista colombiano Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, el martes 16 de junio de 2026 puso el foco sobre la intervención de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia federal de Estados Unidos vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya presencia en una captura suele estar asociada, según esa entidad, a la existencia de causa probable y autoridad legal para actuar.

En reacción, el senador republicano con raíces colombianas, Bernie Moreno, celebró el accionar de las autoridades estadounidenses. En su mensaje, señaló que es incoherente solicitar asilo político y criticar las decisiones del país que le otorga apoyo.

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El senador republicano recordó las críticas del activista a las decisiones del país nortemaericano - crédito @berniemoreno/X
El senador republicano recordó las críticas del activista a las decisiones del país nortemaericano - crédito @berniemoreno/X

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, expuso Moreno en su cuenta de X.

Así las cosas, expresó: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“.

Luego del pronunciamiento, la embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular.

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Comunicado Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre captura de Beto Coral - crédito Embajada de Colombia en EE. UU./X
Comunicado Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre captura de Beto Coral - crédito Embajada de Colombia en EE. UU./X

“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, señaló la embajada en la misiva.

Y puntualizó: “La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”.

Petro exigió a la Cancilleria ayudar a Beto Coral

Petro sostuvo que la captura de Beto Coral es un ataque producto del panorama electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Beto Coral
Petro sostuvo que la captura de Beto Coral es un ataque producto del panorama electoral - crédito Ovidio González/Presidencia/Beto Coral

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que la detención de Beto Coral por parte de ICE en Estados Unidos no responde a un asunto migratorio aislado, sino a una “persecución política” contra un colombiano al que ubicó dentro de una “lista de exterminio” ligada con progresismo. En su intervención, sostuvo que ese caso constituye el “primer caso real” de una dinámica que, según dijo, busca perseguir a civiles por su identidad política.

Petro identificó a Coral como “el primer caso” y pidió una reacción de la Cancillería. “La Cancillería tiene que solicitar su libertad, porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos y víctima un ciudadano de Colombia”, dijo en la transmisión del Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026.

Durante el Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la detención del creador de contenido es un caso de persecución política e instó a la Cancillería a gestionar su libertad - crédito Presidencia

El mandatario aseguró que Coral vivía en Estados Unidos, que manejaba un Uber y que fue detenido recientemente por las autoridades migratorias. También dijo que desconoce su estatus legal y añadió que, si no tenía derecho a permanecer en ese país, Colombia incluso podría asumir su traslado: “Que nos lo devuelvan, nosotros pagamos el transporte”.

Petro vinculó ese episodio con amenazas previas que, conforme a su versión, recibió Coral en Florida. “El Beto Coral, la Florida, había sido amenazado por la exsenadora Cabal pidiendo su captura, o sea, entrando a listas de exterminio”, afirmó.

En su declaración, el jefe de Estado planteó que la detención no puede leerse por fuera de un patrón más amplio contra personas identificadas con el progresismo. “La persecución a un grupo civil con identidad política que terminó en el genocidio de la UP, por eso ahora es crimen contra la humanidad y que se quiere hacer sobre el progresismo”, dijo.

Gustavo Petro cerró su mensaje con una exigencia directa al Gobierno. “Entonces, Cancillería tiene que moverse”, afirmó, antes de rematar: “Entonces, actúe, mi ministro”, refiriéndose a Rosa Yolanda Villavicencio, titular de la cartera.

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