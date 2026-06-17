Asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta: señalaron a alias Cocoy como el presunto autor del crimen

El coronel Fabio Ojeda dijo que el sospechoso del crimen de Cristian Herrera estaría escondido en Cali - crédito Defensoría del Pueblo

El asesinato de Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de 2026 en Cúcuta (Norte de Santander), activó una intensa búsqueda de los responsables y generó alarma en la comunidad periodística de la región.

La investigación ha puesto el foco en alias Cocoy, quien, según el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, habría huido a Cali tras el crimen.

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Las autoridades sospechan que “Cocoy” se encuentra protegido por una organización criminal en esa ciudad. La pista más relevante para ubicarlo proviene de antiguos socios delictivos, quienes habrían aportado datos clave sobre su paradero y la estructura que lo respalda.

El presunto asesino ya había sido detenido en 2016 junto a otros sicarios, todos vinculados a la banda “los Paisas”, que opera en Cúcuta y municipios aledaños. Según información publicada por El Tiempo, la noche del asesinato, “Cocoy” celebraba en el barrio El Contento, lo que ha llevado a las autoridades a indagar si después abandonó la ciudad al percatarse de la llegada de un equipo especial de investigadores.

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La Policía de Cúcuta busca a alias “Cocoy” por su presunto vínculo con el asesinato del periodista Cristian Herrera ocurrido el 6 de junio de 2026 - crédito @FLIP_org/X

El trabajo periodístico de Herrera se centraba en temas de seguridad, orden público y corrupción, lo que aumenta la preocupación entre colegas por la vulnerabilidad de quienes cubren este tipo de información en zonas de alto riesgo.

Un segundo crimen vinculado a la misma red

El miércoles17 de junio, la violencia volvió a golpear a Cúcuta con el homicidio de Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años. Según la información disponible, Andrade Yáñez sería abuelo de alias Cocoy y de otro detenido apodado “Demonio”, lo que sugiere posibles represalias o ajustes de cuentas dentro del entorno criminal investigado.

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La conexión entre estos dos hechos apunta a una escalada de violencia que involucra a estructuras delictivas familiares y refuerza la hipótesis de que el asesinato de Cristian Herrera no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica más compleja en la región.

La policía ha intensificado los operativos y mantiene abiertas varias líneas de investigación para dar con todos los responsables. Las autoridades esperan que la colaboración de informantes facilite nuevas capturas en los próximos días.

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La investigación sobre el asesinato de Cristian Herrera incluye la pista de que alias “Cocoy” estaba de fiesta en el barrio El Contento cuando ocurrió el crimen - créditos suministrado a Infobae Colombia | @AbadColorado/X | Fiscalía General de la Nación

Legalizan captura de sospechosos por el crimen del periodista Cristian Herrera: alias ‘Demonio’ sería el autor material

La legalización de la captura de tres personas acusadas de participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera marca un avance clave en la investigación judicial en Norte de Santander. El hecho, ocurrido el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, motivó una serie de operativos que culminaron con la detención de los presuntos responsables.

Las autoridades lograron la aprehensión de los sospechosos el 9 de junio, en la terminal de transporte de la ciudad. El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió no solo la captura, sino también el decomiso de varios elementos, entre ellos un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

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La decisión del juez de control de garantías no solo validó la legalidad de las detenciones, sino que también avaló los procedimientos de registro y allanamiento practicados en varios inmuebles de Cúcuta y en la localidad de El Zulia. Los elementos hallados en estos sitios ahora forman parte esencial del material probatorio del caso.

Según las primeras hipótesis presentadas por la Fiscalía, John Sebastián Duque Andrade, conocido como Demonio, habría sido el encargado de ejecutar el ataque armado que resultó en la muerte del periodista. El general William Rincón, director de la Policía Nacional, afirmó que las pruebas obtenidas hasta la fecha vinculan a este individuo como el presunto autor material del crimen.

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Capturados - crédito @mindefensa/X

El resto de los capturados, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González, habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación para facilitar la acción, según señalan las autoridades. Los investigadores continúan recopilando información para determinar la posible participación de estas personas en la planificación y logística del homicidio.

Durante los registros realizados en Cúcuta y El Zulia, los equipos de investigación incautaron vehículos y dispositivos electrónicos. El objetivo es establecer si estos medios fueron utilizados para coordinar o ejecutar el asesinato de Cristian Hernando Herrera.

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En la audiencia preliminar, el juez avaló tanto la legalidad de la captura como de los procedimientos de recolección de pruebas. La Fiscalía destacó que estos elementos serán fundamentales para sustentar la imputación y el avance del proceso judicial contra los señalados.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer por completo las motivaciones, la autoría intelectual y los posibles vínculos de los implicados con redes criminales locales. El desarrollo del caso sigue bajo estricta observación pública, dada la repercusión que ha tenido en el gremio periodístico y en la comunidad de Cúcuta.

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