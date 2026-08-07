Hallan posible cilindro con sospechas de explosivos en la variante norte de Popayán a pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Cierre en vía de Popayán por presencia de un cilindro sospechoso - crédito redes sociales

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Un cierre preventivo sorprendió este viernes 7 de agosto de 2026 a los conductores y residentes del norte de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando las autoridades bloquearon un tramo de la Variante Norte tras el hallazgo de un cilindro pintado con los colores de la bandera nacional. El objeto apareció cerca de la entrada de un colegio privado, generando alarma en un sector clave de la ciudad.

La presencia del cilindro fue reportada inicialmente por quienes transitaban la vía. Los conductores y vecinos decidieron detenerse y alertar a los demás sobre el riesgo. Uno de los testigos que conversó con El País de Cali lo resumió así: “La misma gente tomó la decisión de detenerse al ver el cilindro y alertó a los demás conductores para que no pasaran”.

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En respuesta, la Policía acordonó el área y cerró el paso de vehículos, mientras equipos especializados en manejo de explosivos asumieron el control de la situación. La medida buscó garantizar la seguridad de peatones, automovilistas y habitantes de los alrededores, en un contexto de vigilancia reforzada en el departamento del Cauca.

Un cierre preventivo sorprendió este viernes 7 de agosto de 2026 a los conductores y residentes del norte de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando las autoridades bloquearon un tramo de la Variante Norte tras el hallazgo de un cilindro pintado con los colores de la bandera nacional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Fuentes oficiales le confirmaron a Infobae Colombia que sobre las 10:00 a. m. se restableció el paso normal por la vía en ambas direcciones y se confirmó que el elemento no contenía carga explosiva.

Reportan hallazgo de cilindro que estaría cargado con explosivos en carretera de Antioquia

El hallazgo de un artefacto explosivo en la carretera entre Ituango y Medellín obligó a las autoridades a suspender completamente la circulación de vehículos particulares y de transporte público en el norte de Antioquia, impactando a cientos de viajeros que usan esa vía clave.

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La alerta se originó por un aviso de la comunidad sobre la presencia sospechosa en la vereda Villa Linda. Poco después de las 5:00 a. m., integrantes del Ejército y la Policía Nacional acudieron para verificar la situación. El artefacto, un cilindro de gas propano de 40 libras pintado con los colores de la bandera nacional, fue hallado en la zona.

Las autoridades acordonaron el tramo de la vía y suspendieron el tránsito de vehículos por la zona - crédito Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook

De inmediato, se ordenó a las empresas de transporte intermunicipal suspender sus rutas y a la población retornar al casco urbano. Equipos militares especializados de la Cuarta Brigada acordonaron el área y activaron los protocolos de inspección.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que “el personal militar, al percatarse de la situación, acordonaron el área, la aseguraron, y apenas amaneció iniciaron las labores, primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos, además se debe verificar los alrededores, también para que no haya otros explosivos sembrados”, detalló el funcionario departamental.

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El despliegue, en coordinación con la Base Militar Urbana de Ituango, buscó asegurar posibles amenazas en terrenos cercanos. La suspensión del tránsito se mantuvo mientras los especialistas evaluaban el nivel de peligro y buscaban elementos adicionales que pudieran poner en riesgo a la población. La prioridad fue garantizar la seguridad de los habitantes y viajeros del corredor vial.

créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+

Las primeras indagaciones vinculan la colocación del cilindro bomba a la actividad de grupos armados ilegales de la región. Entre los posibles responsables se mencionan integrantes del Clan del Golfo, la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

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El incidente evidenció los riesgos derivados de la presencia de actores armados en el norte de Antioquia. Las labores de inspección y desactivación continuarán hasta descartar cualquier amenaza en la comunidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para informar inmediatamente sobre cualquier anomalía o presencia inusual en la zona rural. El análisis preliminar sugiere que el método para instalar el artefacto sigue patrones de grupos armados ilegales, y la pintura tricolor podría tener intención de enviar un mensaje.

Las autoridades continuarán con operativos en la zona y reforzarán la presencia militar y policial para evitar nuevos incidentes y restablecer la movilidad en la vía Ituango-Medellín.

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