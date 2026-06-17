Colombia

Además de ‘Giovanny’, líder del Tren de Aragua en Colombia, autoridades le siguen la pista a ‘Johan Petrica’, cabecilla por el que EE. UU. ofrece millonaria recompensa

Yohan José Romero, conocido como alias Johan Petrica, estaría operando desde el estado de Bolívar, mismo lugar en donde se llevó a cabo el bombardeo a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, por parte de uniformados del Comando Sur de los EE. UU.

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Alias Johan Petrica y "Giovanny" serían los dos líderes criminales con más chances para suceder a "Niño Guerrero" - créditos Departamento de Estado | DEA | FBI
Alias Johan Petrica y "Giovanny" serían los dos líderes criminales con más chances para suceder a "Niño Guerrero" - créditos Departamento de Estado | DEA | FBI

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, antiguo jefe del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales trasnacionales más peligrosas de Latinoamérica, provocó un cambio en la línea de mando principal de la empresa ilegal que hace de las suyas en varios países del continente como Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.

La caída de “Niño Guerrero” tras el operativo militar que desembocó en un bombardeo en un punto situado en el estado de Bolívar (Venezuela) la noche del viernes 12 de junio de 2026 (por autorización del presidente Donald Trump a efectivos del Comando Sur), dejó un vacío de poder que amenaza con reconfigurar el mapa criminal en la región.

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Por tal motivo, y además de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo o Giovanny, a quien “Niño Guerrero” le había encomendando expandir las redes criminales del grupo criminal en Colombia, las autoridades en todo el continente siguen a otro de los pesos pesados del Tren de Aragua: Yohan José Romero, conocido como alias Johan Petrica.

Este sujeto, que también figura como uno de los mayores objetivos del FBI, es señalado junto a “Giovanny” como otro de los principales candidatos para asumir el liderazgo de la organización transnacional, que opera en actividades como la minería ilegal, el tráfico de migrantes y otras economías ilícitas.

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Por alias Johan Petrica el gobierno de los EE. UU. mantiene vigente el pago de una recompensa de 4 millones de dólares - crédito Departamento de Estado
Por alias Johan Petrica el gobierno de los EE. UU. mantiene vigente el pago de una recompensa de 4 millones de dólares - crédito Departamento de Estado

Aunque su nombre no circulaba de forma amplia en la prensa tal y como ocurre con “Giovanny”, “Johan Petrica” ha sido identificado por los cuerpos de inteligencia como un colaborador clave de la estructura criminal venezolana.

Su habilidad para manejar operaciones a bajo perfil y evadir los controles policiales le permitió consolidar su posición interna, ganando la confianza de ‘Niño Guerrero’, destacó el portal InSight Crime.

En los últimos años, Petrica se centró en comandar el Sindicato de Las Claritas, organización vinculada a la minería ilegal de oro en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, mismo punto donde se realizó el bombardeo a “Niño Guerrero”.

Esta región es considerada estratégica por su proximidad a las fronteras con Brasil y Guyana, y ha sido uno de los motores financieros para la expansión del Tren de Aragua.

El control de los recursos minerales en Bolívar ha permitido financiar el crecimiento de la banda y sostener operaciones en otros países sudamericanos.

Las autoridades esperan que con estas acciones los tres cabecillas del Tren de Aragua puedan ser capturados antes de que finalice el 2024 - crédito Policía Nacional
Las autoridades colombianas y estadounidenses anunciaron a mediados de 2024 las millonarias recompensar por los tres cabecillas del Tren de Aragua, cuyos valores se aumentaron en 2025 - crédito Policía Nacional

El rol de Johan Petrica en el Tren de Aragua: uno de los candidatos a relevar a ‘Niño Guerrero’

La influencia de “Johan Petrica” trasciende el territorio venezolano. Su rol como articulador dentro del grupo lo llevó a establecer contactos directos con células criminales que operan en el extranjero, facilitando la logística para el tráfico de migrantes y otras actividades delictivas internacionales.

Esta capacidad de conexión y coordinación le otorgaría una posición privilegiada para asumir el mando de la organización en el escenario posterior a la muerte de “Niño Guerrero”.

No obstante, la transición de liderazgo en el Tren de Aragua está lejos de ser un proceso simple debido a que no descarta el riesgo de conflictos internos derivados del vacío de poder, una situación que se suele presentar y, como ocurrió en Colombia con las extintas Farc, esto provocó el surgimiento de nuevas células guerrilleras.

La organización, que hoy funciona mediante redes distribuidas en varios países, podría fragmentarse si los mandos regionales buscan autonomizarse o disputar el control de las rentas más lucrativas. Esta situación incrementa el peligro de episodios violentos y desestabilización en los territorios donde el grupo tiene presencia.

Por este criminal venezolano el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayude a dar con su captura - crédito Departamento de Estado
Por este criminal venezolano el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayude a dar con su captura - crédito Departamento de Estado

Por el momento, las fuerzas de seguridad de Sudamérica permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de una fragmentación interna en el Tren de Aragua.

El futuro de la organización depende de la capacidad de “Johan Petrica” y “Giovanny” para consolidar un liderazgo efectivo o, en caso contrario, de la emergencia de nuevas facciones que compitan por el control de las actividades criminales, con el riesgo asociado de multiplicación de focos de violencia y desorden en la región.

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