Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Resultados de la Lotería de Boyacá de este domingo 2 de agosto

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios. (Jesús Avilés/Infobae)
La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios. (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

Estos fueron los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá de hoy 2 de agosto. El sorteo está a cargo del gobierno del departamento de Boyacá y su objetivo es recaudar fondos para obras de desarrollo social y cultural.

Resultados de Lotería de Boyacá

Fecha: domingo 2 de agosto de 2026.

Número ganador: 9244.

Serie: 386.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

PUBLICIDAD

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Historia de la Lotería de Boyacá

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

PUBLICIDAD

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.

Temas Relacionados

Lotería de BoyacáResultado de la Lotería de BoyacáLotería de Boyacá sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraloría alerta que Gobierno Petro comprometió más de $4,5 billones en cuatro semanas tras Ley de Garantías

El organismo de control advirtió que el incremento de la contratación exige una vigilancia especial para proteger el patrimonio público y la sostenibilidad fiscal

Contraloría alerta que Gobierno Petro comprometió más de $4,5 billones en cuatro semanas tras Ley de Garantías

Nuevo giro en el caso Charlie Zaa: Fiscalía ordena investigar al fiscal que cerró el expediente hace ocho años

La medida busca establecer si existieron irregularidades en la decisión de archivar la investigación en 2018, pese a que, según la entidad, existían elementos probatorios para continuar con el proceso de extinción de dominio

Nuevo giro en el caso Charlie Zaa: Fiscalía ordena investigar al fiscal que cerró el expediente hace ocho años

Previsión meteorológica del tiempo en Bogotá para este 2 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Previsión meteorológica del tiempo en Bogotá para este 2 de agosto

Previsión del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 2 de agosto

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Previsión del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 2 de agosto

Clima en Cartagena para hoy 2 de agosto: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Cartagena para hoy 2 de agosto: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Esperanza Gómez compartió sus impresiones sobre los cambios en la industria del entretenimiento adulto: “Las porn star hace rato se acabaron”

Feid llevó “A Xon De Que” al show de Jimmy Fallon y anunció un nuevo trabajo discográfico

J Balvin le rinde tributo a su mascota fallecida en el videoclip de “Dalmation”

Aterciopelados habló de los 30 años de ‘La Pipa de La Paz’ y algunos invitados para su concierto en el Movistar Arena

Deportes

Derechos de televisión del fútbol colombiano: el partido “detrás de cámaras” entre los clubes por una fortuna desigual

Derechos de televisión del fútbol colombiano: el partido “detrás de cámaras” entre los clubes por una fortuna desigual

Millonarios venció a Junior gracias a Rodrigo Contreras: gol al último minuto para el triunfo 1-0 en la Liga BetPlay

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”