Catherine Juvinao y Claudia López esperan un acuerdo programático con el candidato Iván Cepeda: “No hemos llegado a eso”

Catherine Juvinao aseguró que, junto con Claudia López, están esperando llegar a acuerdos con el candidato Iván Cepeda sobre emprendimientos, salud y otros temas clave - crédito Germán Forero, Nathalia Angarita/Reuters y Cristian Bayona/Colprensa

Ante los medios de comunicación, la congresista Catherine Juvinao informó que tanto ella como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López están a la espera de que se logre un acuerdo programático con el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, para así definir su postura con respecto a las elecciones del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta).

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo programático sobre unos puntos en particular que ya les mencioné: seguridad, salud, soberanía energética, emprendimiento. Y no hemos llegado a eso”, precisó la representante a la Cámara ante la prensa.

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De igual manera, indicó que, aunque no está facultada para confirmar cuál es la postura de la exalcaldesa Claudia López al respecto, sabe que está esperando que dicho acuerdo pueda efectuarse.

Las declaraciones de Juvinao surgieron luego de que se confirmara la escisión del Partido Alianza Verde, que consiste en una especie de separación de una parte de la colectividad, que no está de acuerdo con ciertas decisiones y posturas mayoritarias.

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“¡Gracias a la Dirección Nacional del Partido Verde! Por unanimidad acaba de ser aprobada nuestra solicitud de escisión. Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta. ¡Vamos que vamos!“, escribió la congresista en X.

La representante Cathy Juvinao celebró decisión del partido Alianza Verde de aprobar su escisión - crédito @cathyjuvinao/X

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