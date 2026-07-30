“Nadie va a asumir la Aerocivil”: Mintransporte descarta renuncia pese a escándalo

Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - María Fernanda Rojas denunció que pidió información sobre contratos de prestación de servicios, pero recibió documentación incompleta | crédito Catalina Olaya/Colprensa

Guardar

La ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, descartó pedir la renuncia del actual director de la Aeronáutica Civil, pese a los escándalos por presuntas irregularidades en procesos de contratación que habrían sido avalados por el exdirector de la entidad, el general en retiro José Henry Pinto.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la funcionaria aseguró que solicitó los contratos de prestación de servicios de la Aerocivil para revisar las alertas conocidas en los últimos días, pero denunció que la documentación entregada está incompleta. Por eso, advirtió que no asumirá la defensa de nadie y pidió que la entidad deje las cuentas claras antes del 7 de agosto.

PUBLICIDAD

“Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas. Y he recibido una información incompleta como ministra, porque yo no soy la defensora de nadie”, afirmó Rojas.

La ministra sostuvo que recibió un PDF incompleto que no permite comparar la información ni hacer una revisión adecuada. “Esto es una falta de respeto. Y antes de irse, en este poco tiempo que queda, tienen que dejar las cuentas claras”, agregó.

Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - La ministra sostuvo que recibió un PDF incompleto que no permite comparar la información ni hacer una revisión adecuada | crédito Lina Gasca/Colprensa

Rojas dice que nadie asumiría la entidad ahora

La jefa de la cartera de Transporte explicó que, a poco más de una semana del cambio de Gobierno, no pedirá la salida del director de la Aerocivil. Según dijo, la entidad enfrenta una situación compleja y nadie aceptaría asumir la dirección en este momento.

PUBLICIDAD

“Nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, ¿sí? Nadie, esa es la realidad”, precisó la ministra.

Rojas argumentó que nombrar a una persona nueva en la dirección podría terminar convirtiéndola en un chivo expiatorio de un proceso que, según advirtió, viene de tiempo atrás y requiere una revisión detallada. Para la ministra, quien llegue ahora podría cargar con responsabilidades que no corresponden a su gestión.

La funcionaria insistió en que la administración de la Aerocivil debe responder por los hechos señalados antes de que termine el Gobierno Petro. Su postura apunta a que la entidad entregue información completa y permita revisar los procesos cuestionados sin trasladar la responsabilidad a una persona que asumiría apenas por unos días.

PUBLICIDAD

La controversia se da en medio de denuncias sobre presuntas contrataciones irregulares dentro de la Aerocivil, una entidad clave para la infraestructura aeroportuaria, la operación aérea y la regulación del sector.

Contraloría y Procuraduría revisarán los casos

Como parte de las medidas anunciadas, Rojas aseguró que ordenó la intervención de la Contraloría y la Procuraduría para revisar caso por caso los procesos señalados. Esa revisión se haría junto con equipos de la Aerocivil y del Ministerio de Transporte.

La ministra dijo que necesita información completa para contrastar las alertas y determinar qué ocurrió en los contratos de prestación de servicios. Sin esos documentos, afirmó, no es posible hacer un análisis serio ni establecer responsabilidades administrativas.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, desde la dirección de la Aeronáutica Civil no se ha emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones relacionadas con el exdirector José Henry Pinto| crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Hasta ahora, desde la dirección de la Aeronáutica Civil no se ha emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones relacionadas con el exdirector José Henry Pinto. Rojas también llamó la atención porque, según dijo, tampoco ha recibido una respuesta clara del actual director de la entidad.

El caso deja a la Aerocivil bajo presión institucional en la recta final del Gobierno. La ministra saliente pidió claridad documental, intervención de los órganos de control y respuestas antes del cambio de administración.

Por ahora, la decisión de Rojas es no mover la dirección de la entidad para evitar que una nueva persona termine asumiendo una crisis ya abierta. El foco estará en la revisión de los contratos, la entrega completa de información y las conclusiones que puedan emitir la Contraloría y la Procuraduría sobre los procesos cuestionados.

PUBLICIDAD