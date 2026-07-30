Colombia
Agregar Infobae enGoogle

“Nadie va a asumir la Aerocivil”: Mintransporte descarta renuncia pese a escándalo

María Fernanda Rojas denunció que pidió información sobre contratos de prestación de servicios, pero recibió documentación incompleta

El Ministerio de Transporte detecta la participación indirecta de empresas sancionadas en al menos cuatro procesos estatales recientes gracias a estructuras de consorcio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - María Fernanda Rojas denunció que pidió información sobre contratos de prestación de servicios, pero recibió documentación incompleta | crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

La ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, descartó pedir la renuncia del actual director de la Aeronáutica Civil, pese a los escándalos por presuntas irregularidades en procesos de contratación que habrían sido avalados por el exdirector de la entidad, el general en retiro José Henry Pinto.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la funcionaria aseguró que solicitó los contratos de prestación de servicios de la Aerocivil para revisar las alertas conocidas en los últimos días, pero denunció que la documentación entregada está incompleta. Por eso, advirtió que no asumirá la defensa de nadie y pidió que la entidad deje las cuentas claras antes del 7 de agosto.

PUBLICIDAD

Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas. Y he recibido una información incompleta como ministra, porque yo no soy la defensora de nadie”, afirmó Rojas.

La ministra sostuvo que recibió un PDF incompleto que no permite comparar la información ni hacer una revisión adecuada. “Esto es una falta de respeto. Y antes de irse, en este poco tiempo que queda, tienen que dejar las cuentas claras”, agregó.

La ministra María Fernanda Rojas advirtió sobre la estrategia, que estaría usando Emilio Tapia, para eludir restricciones legales usando sociedades sancionadas dentro de consorcios en licitaciones públicas colombianas - crédito Lina Gasca/Colprensa
Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - La ministra sostuvo que recibió un PDF incompleto que no permite comparar la información ni hacer una revisión adecuada | crédito Lina Gasca/Colprensa

Rojas dice que nadie asumiría la entidad ahora

La jefa de la cartera de Transporte explicó que, a poco más de una semana del cambio de Gobierno, no pedirá la salida del director de la Aerocivil. Según dijo, la entidad enfrenta una situación compleja y nadie aceptaría asumir la dirección en este momento.

PUBLICIDAD

Nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, ¿sí? Nadie, esa es la realidad”, precisó la ministra.

Rojas argumentó que nombrar a una persona nueva en la dirección podría terminar convirtiéndola en un chivo expiatorio de un proceso que, según advirtió, viene de tiempo atrás y requiere una revisión detallada. Para la ministra, quien llegue ahora podría cargar con responsabilidades que no corresponden a su gestión.

La funcionaria insistió en que la administración de la Aerocivil debe responder por los hechos señalados antes de que termine el Gobierno Petro. Su postura apunta a que la entidad entregue información completa y permita revisar los procesos cuestionados sin trasladar la responsabilidad a una persona que asumiría apenas por unos días.

La controversia se da en medio de denuncias sobre presuntas contrataciones irregulares dentro de la Aerocivil, una entidad clave para la infraestructura aeroportuaria, la operación aérea y la regulación del sector.

Contraloría y Procuraduría revisarán los casos

Como parte de las medidas anunciadas, Rojas aseguró que ordenó la intervención de la Contraloría y la Procuraduría para revisar caso por caso los procesos señalados. Esa revisión se haría junto con equipos de la Aerocivil y del Ministerio de Transporte.

La ministra dijo que necesita información completa para contrastar las alertas y determinar qué ocurrió en los contratos de prestación de servicios. Sin esos documentos, afirmó, no es posible hacer un análisis serio ni establecer responsabilidades administrativas.

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
Hasta ahora, desde la dirección de la Aeronáutica Civil no se ha emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones relacionadas con el exdirector José Henry Pinto| crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Hasta ahora, desde la dirección de la Aeronáutica Civil no se ha emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones relacionadas con el exdirector José Henry Pinto. Rojas también llamó la atención porque, según dijo, tampoco ha recibido una respuesta clara del actual director de la entidad.

El caso deja a la Aerocivil bajo presión institucional en la recta final del Gobierno. La ministra saliente pidió claridad documental, intervención de los órganos de control y respuestas antes del cambio de administración.

Por ahora, la decisión de Rojas es no mover la dirección de la entidad para evitar que una nueva persona termine asumiendo una crisis ya abierta. El foco estará en la revisión de los contratos, la entrega completa de información y las conclusiones que puedan emitir la Contraloría y la Procuraduría sobre los procesos cuestionados.

Temas Relacionados

AerocivilMaría Fernanda RojasMinisterio de Transportecontratación públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería de Meta resultados 29 de julio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados 29 de julio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

Cortes de agua en Bogotá, hoy jueves

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Cortes de agua en Bogotá, hoy jueves

Pico y Placa Cartagena evita multas este jueves 30 de julio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cartagena este jueves

Pico y Placa Cartagena evita multas este jueves 30 de julio

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 30 de julio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 30 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

‘Yo me llamo’ capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Deportes

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario