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Mario Hernández llamó “peladero” a Barrancabermeja y gremios salieron a responderle

El empresario cuestionó el desarrollo del distrito petrolero en X; autoridades y líderes locales defendieron los esfuerzos por atraer inversión

Hernández hace parte de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático - crédito Lina Gasca/Colprensa
Mario Hernández - El empresario cuestionó el desarrollo del distrito petrolero en X; autoridades y líderes locales defendieron los esfuerzos por atraer inversión | crédito Lina Gasca/Colprensa
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Una publicación del empresario Mario Hernández en X encendió una fuerte controversia en Barrancabermeja, luego de que calificara al distrito como un “peladero” y cuestionara el papel de los empresarios y de la Cámara de Comercio en el desarrollo de la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el comentario generó respuestas de gremios, ciudadanos y autoridades locales, que reconocieron los retos que enfrenta Barrancabermeja, pero rechazaron que se desconozca el trabajo que distintos sectores adelantan para impulsar su transformación económica y social.

Qué tristeza ver Barrancabermeja, podría ser como Barranquilla. Con toda la utilidad que tiene en materia de regalías, de empresas y la refinería es un peladero”, escribió Hernández en su cuenta de X.

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El empresario agregó que la ciudad tiene condiciones para convertirse en un ejemplo de desarrollo. “Tiene toda la posibilidad de ser un ejemplo de ciudad. ¿Dónde están los empresarios, dónde está la Cámara de Comercio?”, cuestionó.

Mario Hernández señaló la necesidad de mayor participación de congresistas, empresarios y gremios para impulsar el cambio en Colombia - crédito Colprensa
Mario Hernández - “Qué tristeza ver Barrancabermeja, podría ser como Barranquilla. Con toda la utilidad que tiene en materia de regalías, de empresas y la refinería es un peladero”, escribió Hernández en su cuenta de X | crédito Colprensa

Cámara de Comercio defendió al empresariado local

La respuesta de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja llegó por cuenta de su presidenta ejecutiva, Pilar Contreras, quien aceptó que el distrito tiene grandes retos pendientes, pero defendió el papel de los empresarios locales.

Estamos de acuerdo, don Mario, Barrancabermeja tiene un enorme potencial y grandes retos por superar. Pero también tiene empresarios que se la juegan día a día por la ciudad”, expresó Contreras.

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La dirigente gremial señaló que la transformación de Barrancabermeja no depende de una sola entidad ni de un solo sector. Según dijo, requiere trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, los gremios, la academia, la clase política y la ciudadanía.

Contreras también aprovechó la discusión para invitar a Hernández a conocer de primera mano las iniciativas que se adelantan en el distrito. La intención, según su mensaje, es pasar de la crítica a la construcción de propuestas que puedan aportar al desarrollo local.

Vista de Barrancabermeja, ciudad que se ha visto golpeada por una ola de homicidios y feminicidios en lo que va del año - crédito Alcladía de Barrancabermeja
Vista de Barrancabermeja - la transformación de Barrancabermeja no depende de una sola entidad ni de un solo sector | crédito Alcaldía de Barrancabermeja

Qué bueno sería sumar esfuerzos desde su experiencia. Al final, la Barrancabermeja que queremos solo será posible si la construimos entre todos”, manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio.

La respuesta buscó equilibrar el reconocimiento de los problemas con la defensa del trabajo empresarial. Para los gremios, Barrancabermeja no puede reducirse a una frase polémica, especialmente cuando existen proyectos orientados a mejorar competitividad, atraer inversión y fortalecer capacidades productivas.

ProBarrancabermeja y Alcaldía piden sumar esfuerzos

A la controversia también se sumó ProBarrancabermeja, organización que compartió la visión de convertir al distrito en un referente de desarrollo. Desde allí destacaron que actualmente trabajan con empresarios en proyectos dirigidos a fortalecer la competitividad, promover iniciativas estratégicas y atraer inversión al territorio.

El mensaje de ProBarrancabermeja apuntó a mostrar que sí existen actores locales trabajando por el futuro del distrito. Aunque la ciudad enfrenta desafíos históricos, sus gremios insisten en que hay una agenda activa para aprovechar su ubicación, su vocación energética y su peso económico en la región.

Comuna 7 de Barrancabermeja, escenario de diversos ataques sicariales - crédito Rutas del Conflicto
Barrancabermeja - la transformación de Barrancabermeja no depende de una sola entidad ni de un solo sector| crédito Rutas del Conflicto

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, también reaccionó a la discusión. El mandatario afirmó que comparte la idea de que la ciudad tiene potencial para convertirse en un referente nacional, aunque advirtió que ese objetivo exige tiempo, planificación y trabajo sostenido.

La polémica dejó sobre la mesa una tensión frecuente en ciudades con alta importancia económica: el contraste entre los recursos que generan y los problemas que aún enfrentan en infraestructura, inversión, empleo y calidad urbana.

Hernández puso el foco en las regalías, las empresas y la refinería como factores que deberían traducirse en mayor desarrollo visible. Las respuestas locales, en cambio, insistieron en que Barrancabermeja sí avanza, pero necesita articulación y apoyo para acelerar su transformación.

Por ahora, el comentario del empresario abrió un debate público sobre el futuro del distrito. Gremios y autoridades defendieron el trabajo que se realiza, pero también dejaron claro que la ciudad necesita más inversión, más coordinación y más voces dispuestas a construir antes que limitarse a señalar sus problemas.

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