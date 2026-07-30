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FNA abrirá de noche para créditos de vivienda: fechas, horarios y trámites habilitados

El Fondo Nacional del Ahorro tendrá atención extendida en varias ciudades para quienes necesitan avanzar en crédito de vivienda o afiliación

FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA
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El Fondo Nacional del Ahorro, FNA, realizará una nueva jornada especial de atención nocturna para colombianos que necesitan avanzar en sus trámites de crédito de vivienda, afiliación o ahorro, pero no pueden acudir a las oficinas en los horarios habituales.

La entidad anunció el Trasnochón FNA 2.0, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto, entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m., en puntos seleccionados del país. La jornada busca facilitar el acceso a los servicios de la entidad para trabajadores, familias y ciudadanos que durante el día tienen dificultades para desplazarse o completar sus procesos.

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Durante estas dos noches, los usuarios podrán realizar consultas, radicar documentos para crédito de vivienda, adelantar procesos de aprobación y afiliarse al FNA mediante traslado de cesantías o apertura de Ahorro Voluntario Contractual, AVC.

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Fondo Nacional del Ahorro – Durante estas dos noches, los usuarios podrán realizar consultas, radicar documentos para crédito de vivienda, adelantar procesos de aprobación | crédito FNA

La entidad aclaró que en este horario extendido no se recibirán trámites administrativos ni solicitudes de retiro de cesantías, por lo que la jornada estará concentrada en servicios relacionados con financiación de vivienda, afiliación y ahorro.

Atención nocturna para avanzar en vivienda

El FNA explicó que la iniciativa responde a una necesidad frecuente de los ciudadanos: contar con más tiempo para adelantar trámites que pueden ser decisivos en la compra, inversión o mejoramiento de vivienda.

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“El Trasnochón FNA 2.0 es una apuesta por acercarnos a los colombianos y brindarles más oportunidades para avanzar en sus metas. Sabemos que el tiempo es un factor clave; por eso ampliamos nuestros horarios para que más personas puedan cumplir su sueño de vivienda y fortalecer su ahorro”, señaló la entidad.

La jornada permitirá que los interesados resuelvan dudas sobre sus opciones de financiación, radiquen documentos pendientes y reciban orientación sobre los pasos necesarios para avanzar en su solicitud de crédito.

El Fondo también recordó que se presenta como la única entidad en Colombia que financia hasta el 100 % del valor de la vivienda, lo que elimina la barrera de la cuota inicial para quienes cumplan las condiciones del producto. Además, ofrece tasas de interés competitivas y alternativas para financiar mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria.

Esta última opción está dirigida a familias que no necesariamente buscan comprar un inmueble nuevo, sino adecuar, renovar o mejorar el hogar en el que ya viven.

Cómo consultar el saldo de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro - crédito Colprensa
Esta última opción está dirigida a familias que no necesariamente buscan comprar un inmueble nuevo, sino adecuar, renovar o mejorar el hogar en el que ya viven - crédito Colprensa

Estos serán los puntos habilitados

El Trasnochón FNA 2.0 tendrá atención extendida en oficinas de varias ciudades del país. Entre los puntos habilitados están Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pasto, Santa Marta, Sincelejo y Villavicencio.

En Bogotá habrá tres sedes disponibles: Suba, el punto del CNA en Puente Aranda y el punto del CAN. En Medellín, la atención será en Plaza de la Libertad; en Cali, en la sede de Guadalupe; y en Cartagena, en la calle del Arsenal.

El FNA también informó que los puntos de Pereira y Soledad trabajarán en jornada continua hasta las 8:00 p. m., con una dinámica diferente a la del horario extendido hasta las 10:00 p. m. habilitado en las demás sedes seleccionadas.

Cesantías Fondo Nacional del Ahorro

La entidad invitó a los ciudadanos a aprovechar estas jornadas para avanzar en sus proyectos de vivienda, revisar su estado de afiliación o iniciar un proceso de ahorro con mayor disponibilidad de tiempo.

El mensaje central del Fondo es que comprar vivienda o mejorar el hogar requiere acompañamiento y facilidades de acceso. Por eso, la jornada nocturna busca reducir barreras para quienes no pueden hacer trámites durante el día y necesitan una alternativa flexible para acercarse a la entidad.

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