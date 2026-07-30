Lanzan dos granadas contra la vivienda del representante Ariel Rodríguez en Los Patios, Norte de Santander

Ariel Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander, no se encontraba en su vivienda al momento del ataque con dos artefactos explosivos. - crédito @arielrodriguezbel/Instagram

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Un ataque con artefactos explosivos fue registrado en horas de la noche del 29 de julio de 2026 contra la vivienda del representante a la Cámara por Norte de Santander, Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán, ubicada en el sector de La Floresta, sobre la variante de Pinar del Río, en el municipio de Los Patios.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, dos granadas fueron lanzadas hacia la residencia del congresista desde la parte posterior del inmueble. Según el reporte preliminar de las autoridades conocido por el medio, uno de los elementos explosivos alcanzó a detonar, mientras que el segundo no logró activarse.

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El hecho generó alarma entre los habitantes del sector debido al impacto causado por la explosión y a la presencia del artefacto que no detonó, por lo que las autoridades realizaron las verificaciones correspondientes en la zona.

Ariel Rodríguez no estaba en la vivienda durante el ataque

Según la información entregada por las autoridades al medio, el representante Ariel Rodríguez no se encontraba en la residencia al momento de los hechos. Sin embargo, en el inmueble permanecían su esposa e hijos cuando ocurrió la acción violenta.

Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los responsables del lanzamiento de los artefactos explosivos y cuáles serían las circunstancias que rodearon el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido en este sector del área metropolitana de Cúcuta.

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Una de las granadas lanzadas contra la residencia del congresista detonó, mientras que la otra no alcanzó a activarse, según informaron las autoridades. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declaración del abogado Steven Pérez sobre el ataque

Tras conocerse el hecho, el abogado Steven Pérez se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó el atentado contra la vivienda del congresista.

“Hace unos minutos atentaron con dos artefactos explosivos contra la vivienda del Representante a la Cámara Ariel Rodríguez en Cúcuta. Los artefactos cayeron en el patio trasero donde minutos antes jugaban sus hijos. Afortunadamente no hay víctimas”, señaló Pérez.

El abogado indicó además que Ariel Rodríguez se encontraba en Bogotá tras su primera intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En su publicación, Pérez solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias relacionadas con el hecho.

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El abogado Steven Pérez confirmó el ataque contra la vivienda de Ariel Rodríguez y solicitó a las autoridades investigar los hechos. - crédito @StevenPerezL_/X

¿Quién es Ariel Rodríguez?

Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán es representante a la Cámara por Norte de Santander para el periodo legislativo 2026-2030. Llegó al Congreso luego de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en las que obtuvo una de las curules asignadas al departamento.

Rodríguez cuenta con el aval del Partido Liberal Colombiano y fue elegido con más de 53.000 votos, de acuerdo con la información electoral suministrada sobre su elección.

El congresista asumió oficialmente su cargo el 20 de julio de 2026, fecha en la que inició el nuevo periodo legislativo del Congreso de la República.

Antes de llegar a la Cámara de Representantes, Rodríguez desarrolló su trayectoria política en Norte de Santander, donde ejerció como concejal y posteriormente como diputado de la Asamblea Departamental durante el periodo 2024-2025.

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Para el periodo 2026-2030, Norte de Santander contará con varios representantes en la Cámara, entre ellos José Luis Duarte Contreras (Partido Conservador), Diana Carolina Riveros Páez (Partido de la U), Amy Juliet Suárez González (Cambio Radical) y Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático).

Ariel Rodríguez asumió como representante a la Cámara por Norte de Santander para el periodo legislativo 2026-2030 tras obtener una curul en las elecciones al Congreso. - crédito @arielrodriguezbel/Instagram

Investigación continúa

Luego del ataque registrado contra la vivienda del representante Ariel Rodríguez, las autoridades mantienen las labores investigativas para determinar quiénes estuvieron detrás del lanzamiento de los dos artefactos explosivos.

Por ahora, no se han informado capturas ni se ha establecido oficialmente un responsable por estos hechos, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido en el municipio de Los Patios.

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