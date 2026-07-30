Luego de la muerte de ‘El Mono’ Tovar solo queda un jugador vivo de la primera selección Colombia que jugó un Mundial de Fútbol, de quién se trata

Eusebio Escobar marcó el gol con el que Colombia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 1962 - crédito FCF

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El sensible fallecimiento de Hernando “el Mono” Tovar deja cerca del fin de la primera generación exitosa de futbolistas colombianos que llegaron a una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, la de Chile en 1962.

En menos de una semana se registró el fallecimiento de dos de los jugadores de ese histórico equipo. El más reciente fue la del zaguero central que jugó en Independiente Santa Fe y fue campeón del campeonato colombiano en 1958 y 1960. La otra fue la de Adelmo “Achito” Vivas, que fue el arquero suplente de Efrain Sánchez en la lista de 22 jugadores convocados por Adolfo Pedernera.

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Foto de Eusebio "la Locomotora" Escobar compartida en 2023 - crédito Facebook

Esto deja como único futbolista vivo de aquel equipo a Eusebio “la Locomotora” Escobar. El caleño fue un delantero del fútbol colombiano que construyó su carrera en las décadas de 1950 y 1960 y cerró su trayectoria con 159 goles en la Categoría Primera A, una cifra que lo ubica entre los máximos anotadores históricos del campeonato.

Uno de sus ciclos más productivos fue en Deportivo Pereira, donde disputó 186 partidos y marcó 99 goles, registro que lo dejó entre los principales artilleros del club. En la temporada de 1959, además, anotó 25 goles y figuró entre los goleadores del torneo colombiano.

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Escobar también integró la selección de Colombia entre 1961 y 1962: jugó dos partidos oficiales y anotó un gol, el de la clasificación ante Perú en Bogotá. Formó parte del plantel que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en Chile. Su actual país de residencia sería Estados Unidos.

Estas son las fechas en las que fallecieron los históricos jugadores de la selección Colombia del Mundial de Chile 1962

Efraín Sánchez: 16 de enero 2020 (93 años) Achito Vivas: 24 de julio 2026 (92 años) Francisco Zuluaga: 8 de noviembre de 1993 (64 años) Aníbal Alzate: 31 de marzo de 2016 (83 años) Jaime González: 18 de enero de 1985 (46 años) Ignacio Calle: 24 de febrero de 1982 (50 años) Carlos Aponte: 1 de agosto de 2008 (69 años) Héctor Echeverri: 1988 (50 años) Jaime Silva: 25 de abril de 2003 (66 años) Rolando Serrano: 13 de junio de 2022 (83 años) Óscar López: 20 de diciembre de 2005 (66 años) Hernando Tovar: 29 de julio de 2026 (88 años) Hermán Aceros: 29 de octubre de 2018 (80 años) Luis Carlos Paz: 27 de junio de 2015 (73 años) Marcos Coll: 5 de junio de 2017 (81 años) Ignacio Pérez: 16 de noviembre de 2009 (74 años) Marino Klinger: 19 de mayo de 1975 (39 años) Delio Gamboa: 23 de agosto de 2028 (82 años) Antonio Rada: 1 de junio de 2014 (76 años) Héctor González: 23 de agosto de 2015 (78 años) Jairo Arias: 13 de octubre de 2023 (85 años) Adolfo Pedernera (DT): 12 de mayo de 1995 (76 años)

Así le fue a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962

Selección Colombia que disputó el partido contra Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El debut absoluto de la selección terminó con la eliminación en la primera fase, pero dejó una marca que todavía no se ha repetido en el torneo: el gol olímpico de Marcos Coll. La presencia en Chile fue la primera de Colombia en los Mundiales y la selección cerró esa campaña en el puesto 14 entre 16 equipos.

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El equipo entonces dirigido por el argentino Adolfo Pedernera también quedó asociado al primer gol colombiano en la historia del torneo y al primer punto sumado por el país en una Copa del Mundo.

Colombia integró el Grupo 1 junto con Uruguay, la Unión Soviética y Yugoslavia. El 30 de mayo de 1962 jugó uno de los cuatro partidos simultáneos que abrieron el torneo, en el estadio Carlos Dittborn de Arica.

El debut fue ante Uruguay, que ya tenía dos títulos mundiales en su historia. Colombia formó con Efraín Sánchez; Francisco Zuluaga, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Jaime Silva, Marcos Coll; Herman Aceros, Marino Klinger, Delio Gamboa y Jairo Arias.

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El capitán Francisco Zuluaga convirtió de penal a los 19 minutos del primer tiempo y marcó el primer gol de Colombia en los Mundiales, según el medio deportivo. La ventaja no alcanzó: Luis Cubilla empató a los 11 minutos del segundo tiempo y José Francisco Sasía anotó a los 30 para el 2-1 final.

La respuesta llegó en el segundo partido, ante la Unión Soviética, en un empate 4-4 que quedó como uno de los resultados más recordados de Chile 1962. Colombia alineó a Efraín Sánchez; Aníbal Alzate, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Rolando Serrano, Marcos Coll; Hermann Aceros, Marino Klinger, Antonio Rada y Héctor González.

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La selección Colombia jugó su primer Copa del Mundo en territorio austral con figuras como Marcos Coll, Pedro Zape y Adolfo Pedernera - crédito Colprensa

Los goles colombianos fueron de Hernán Aceros a los 21 minutos del primer tiempo, Coll a los 23 del segundo, Antonio Rada a los 27 y Marino Klinger a los 31. Para el rival anotaron Valentín Ivanov a los ocho y 11 del primer tiempo, Igor Chislenko a los 10 de esa etapa y Viktor Ponedelnik a los 11 del complemento.

Ese partido le dio a Colombia su primer punto en la historia de los Mundiales. También dejó el hecho más perdurable de aquella campaña: el tanto de Coll fue un gol olímpico, el único registrado hasta hoy en una Copa del Mundo.

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El tercer y último partido fue ante Yugoslavia, uno de los equipos señalados como favorito en ese campeonato y que luego cayó en semifinales frente a Checoslovaquia. Colombia repitió la base del encuentro anterior con Efraín Sánchez; Aníbal Álzate, Jaime González, Óscar López, Héctor Echeverri; Rolando Serrano, Marcos Coll; Hermann Aceros, Marino Klinger, Antonio Rada y Héctor González.

La despedida fue una derrota por 5-0. Los goles yugoslavos fueron de Milan Galic a los 21 del primer tiempo y 17 del segundo, Drazen Jerkovic a los 25 del primer tiempo y 43 del segundo, y Vojislav Mélic a los 37 del complemento.

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