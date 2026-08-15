Así se recupera el Ministerio de Justicia tras ciberataque que redujo la disponibilidad de algunos servicios

El ministro comunicó un incidente de ciberseguridad que afectó sistemas y servicios del ministerio, incluyendo SICOC y MICC. Además, explicó las medidas de contingencia implementadas - crédito Ministerio de Justicia

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En la mañana del lunes 3 de agosto de 2026, el Ministerio de Justicia confirmó que sufrió un ataque cibernético con ransomware, un tipo de programa malicioso (malware), que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y redujo la disponibilidad de algunos servicios.

La afectación impactó la disponibilidad de ciertos servicios, lo que generó preocupación en la ciudadanía y puso a prueba los protocolos de ciberseguridad de la entidad.

A una semana del ataque, el ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó en un video publicado en las redes sociales de la entidad que desde el 8 de agosto de 2026 el ministerio trabaja con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) para “establecer lo ocurrido”, en medio de una investigación que incluye “intentos de acceso no autorizado desde enero” y la revisión de “posibles orígenes internos y externos del ataque”.

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El funcionario también indicó que, con el DART o Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres de Microsoft y el BIT, activaron “un plan integral para restablecer los servicios de forma gradual y segura”, mientras se normaliza la operación de plataformas clave para trámites regulados.

En el caso del sistema para el control de sustancias y productos químicos, Cancino precisó que “el sistema de información para el control de sustancias y productos químicos, SICOC, funciona parcialmente”. Como contingencia, agregó: “Suspendimos temporalmente la obligación de cargar estos documentos en la plataforma”.

Iván Cancino, titular de la cartera, señaló que trabajan junto a la Fiscalía General de la Nación y Colcert para establecer lo ocurrido - crédito Prensa Iván Cancino

El ministerio habilitó un canal alternativo para los soportes documentales: “Las nuevas solicitudes pueden presentarse en SICOC y los documentos de soporte deben enviarse al correo gestion.documental@minjusticia.gov.co”.

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Sobre el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, el titular de la cartera señaló que “MICC permanece temporalmente fuera de servicio”. Cancino también advirtió que “por ahora, no es posible presentar nuevas solicitudes de licenciamiento ni consultar o gestionar los trámites en curso, incluidos su historial y documentación”.

Mientras se restablece esa plataforma, informó que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) “pueden radicarse en el correo gestion.documental@minjusticia.gov.co o de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Chapinero del Ministerio”.

“Sabemos la importancia de estos trámites para los usuarios”, afirmó el ministro, y añadió que “hemos adoptado las medidas necesarias para mantener la atención y dar continuidad parcial a los servicios mientras avanzamos en el restablecimiento total y seguro de los sistemas”, expuso.

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Finalmente, Cancino remarcó: “No es una excusa, es una situación con las que nos encontramos y que le vamos a dar solución pronta, segura, confiable y para todo el servicio a la ciudadanía colombiana en el menor tiempo posible”.

Inician las primeras extradiciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno, una decisión tomada en la primera semana de mandato que habilita la entrega de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá por narcotráfico, violencia sexual agravada y tentativa de homicidio.

Las autorizaciones quedaron consignadas en las resoluciones 308 a 312 de 2026 del Ministerio de Justicia. La firma se produjo pocos días después de que el abogado asumiera la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, dentro de un inicio de gestión marcado por medidas de seguridad como el traslado de reclusos desde la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia otros centros penitenciarios del país.

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Las órdenes fueron tramitadas a través del Ministerio de Justicia, en los primeros días de una administración que ha prometido mano dura contra las organizaciones criminales y otros delitos de alto impacto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos de los cinco casos tienen como destino la justicia de Estados Unidos y están ligados a investigaciones por tráfico de cocaína. Los extraditables son Armando Luis Suárez Calvo, Didier Ignacio García, Diego Alberto Londoño, Jorge Luis Mojica Ortiz y Roderick Aldair Morales Delgado, todos de nacionalidad colombiana.