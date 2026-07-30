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Adulto mayor murió tras ser atacado brutalmente por un cerdo en Córdoba: esto fue lo que pasó

El insólito hecho ocurrió mientras el hombre realizaba labores cotidianas en una finca y, al parecer, habría sufrido una caída

Imagen ilustrativa de cerdos en una granja, parte esencial de la industria ganadera y la economía local. La cría de porcinos se realiza con cuidado y atención. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ciudadano estaría alimentando a los cerdos cuando sufrió el accidente - crédito Imagen ilustrativa Infobae
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En la última semana de julio de 2026 se conoció un impactante caso ocurrido por el ataque de un cerdo en contra de un adulto mayor que fue identificado como Jhon Jairo Rodríguez Choperena, conocido como “el Mono” por sus allegados.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, el hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Planeta Rica, en Córdoba.

Las versiones preliminares indican que la víctima sufrió heridas graves dentro de un corral de cerdos, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial local en el que recibió atención inicial. Sin embargo, los médicos determinaron que debía ser trasladado a Montería, donde falleció horas después.

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El reporte difundido por El Meridiano indicó que Rodríguez sufrió el ataque dentro de un corral en el que se encontraba adelantando sus labores relacionadas con la alimentación de los cerdos en el momento en el que sufrió el accidente que terminó costándole la vida.

Imagen ilustrativa de cerdos en una granja, parte esencial de la industria ganadera y la economía local. La cría de porcinos se realiza con cuidado y atención. (Imagen ilustrativa Infobae)
El caso no es el único que se ha presentado en el país - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Cómo ocurrió el ataque en el corral

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre cayó al interior del corral por circunstancias que todavía son materia de investigación. Fue entonces cuando uno de los animales lo mordió varias veces y le causó lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

Personas que estaban en las inmediaciones del corral escucharon sus gritos y, al percatarse de lo ocurrido, acudieron a auxiliarlo. Tras sacarlo del lugar, lo trasladaron de inmediato para que recibiera atención médica.

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Por la complejidad de las heridas, el adulto mayor fue remitido después a un hospital de la capital del departamento de Córdoba. Allí quedó bajo observación y se pensaba en brindar un tratamiento especializado, pero murió pese a los intentos del personal médico por estabilizarlo.

Las circunstancias exactas del accidente siguen bajo verificación por parte de las autoridades que se encargaron de entregar el cuerpo al personal de Medicina Legal para su inspección.

Entre las hipótesis analizadas figura que una de las mordeduras hubiera afectado una arteria principal y desatado una hemorragia que terminó por causarle la muerte, aunque aún no se ha confirmado la razón del fatal desenlace.

Imagen ilustrativa de cerdos en una granja, parte esencial de la industria ganadera y la economía local. La cría de porcinos se realiza con cuidado y atención. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden tener precaución con estos animales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Recuento de casos similares en Colombia

Un cerdo salvaje mordió a un cazador en el Putumayo cuando el hombre instalaba trampas en la selva, en un episodio ocurrido en julio de 2024 y quedó registrado en video. La grabación se viralizó en redes sociales tras mostrar el ataque por sorpresa.

La escena fue captada por una cámara ubicada en el sector para monitorear el paso de fauna en el área. El animal estaba oculto entre hojas muertas de color marrón y se camuflaba con el suelo.

En el video se observa que el cerdo atacó al cazador y lo mordió en los glúteos, lo que hizo que la víctima cayera al suelo bocarriba para cubrirse. Luego, el animal escapó hasta perderse de vista del segundo hombre.

En medio de los gritos de dolor, el acompañante no se detuvo a ayudar y se alejó, mientras el cazador permanecía en el piso. En redes sociales, algunos usuarios comentaron el episodio como “karma instantáneo”.

Primer plano del cuello y tórax de un niño con un catéter intravenoso, tubo médico, cinta adhesiva, bata de hospital blanca y bolsa de suero azul.
En uno de los casos la víctima era un niño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hecho distinto se registró en abril de 2022 en el barrio La Inmaculada, en el municipio de Ayapel, Córdoba, donde un cerdo mordió y atacó a un niño de ocho años. Vecinos del sector dijeron que el menor jugaba en la calle cuando el animal lo hirió en manos y brazos, y testigos afirmaron que corrieron a auxiliarlo tras escuchar los gritos.

Habitantes denunciaron que estos animales se tornan agresivos en las calles y pidieron revisar el caso para determinar si existe alguna enfermedad en los cerdos del sector. El niño se recuperó en la ESE Hospital San Jorge de Ayapel.

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